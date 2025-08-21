Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Wall Street Lesu, Nasdaq Anjlok Tertekan Saham Teknologi dan Antisipasi Pidato Powell

Wall Street melemah, Nasdaq turun 0,67% akibat tekanan saham teknologi dan antisipasi pidato Powell di Jackson Hole.
Lorenzo Anugrah Mahardhika
Lorenzo Anugrah Mahardhika - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 05:56
Share
Pialang berada di lantai Bursa Efek New York (NYSE) di New York, Amerika Serikat. Bloomberg/Michael Nagle
Pialang berada di lantai Bursa Efek New York (NYSE) di New York, Amerika Serikat. Bloomberg/Michael Nagle
Ringkasan Berita
  • Pasar saham AS melemah dengan Nasdaq turun 0,67% karena investor menunggu pidato Ketua Federal Reserve Jerome Powell di simposium Jackson Hole.
  • Investor mengalihkan investasi dari saham teknologi ke sektor lain dengan valuasi lebih rendah, menyebabkan tekanan pada saham teknologi yang sebelumnya memimpin pemulihan Wall Street.
  • Komentar CEO OpenAI tentang gelembung saham terkait AI dan riset MIT yang menunjukkan kesulitan perusahaan teknologi dalam mengubah inovasi AI menjadi keuntungan nyata turut mempengaruhi pelemahan saham teknologi.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Bursa saham Amerika Serikat ditutup melemah pada perdagangan Rabu (20/8/2025) waktu setempat seiring dengan sikap pasar yang menanti pidato Ketua Federal Reserve Jerome Powell di simposium ekonomi Jackson Hole.

Melansir Reuters pada Kamis (21/8/2025), indeks Dow Jones Industrial Average naik tipis 16,04 poin atau 0,04% ke 44.938,31. Sementara itu, S&P 500 turun 15,59 poin atau 0,24% ke 6.395,78, dan Nasdaq Composite melemah 142,09 poin atau 0,67% ke 21.172,86.

Volume perdagangan di bursa AS tercatat relatif ringan, dengan 15,5 miliar saham berpindah tangan, di bawah rata-rata 17,7 miliar saham dalam 20 sesi terakhir.

Simposium tahunan bank sentral di Jackson Hole, Wyoming, akan dimulai Jumat (22/8/2025). Pidato Powell akan diawasi ketat pasar sebagai sinyal arah kebijakan moneter berikutnya. Investor saat ini memperkirakan peluang 25 basis poin pemangkasan suku bunga pada September, menurut data LSEG.

Di sisi lain, pasar juga mencermati seruan Presiden AS Donald Trump yang meminta Gubernur The Fed Lisa Cook mundur, dengan alasan tuduhan keterlibatan dalam penipuan KPR.

Sementara itu, indeks Nasdaq dan S&P 500 terkoreksi setelah investor melepas saham teknologi dan beralih ke sektor dengan valuasi lebih rendah.

Baca Juga

Saham teknologi yang sebelumnya menjadi pendorong utama pemulihan Wall Street sejak aksi jual April lalu mulai mengalami tekanan. Indeks sektor teknologi S&P 500 memangkas pelemahan awal, tetapi tetap ditutup turun 0,8%.

Sebanyak 7 dari 11 sektor dalam S&P 500 justru menguat, dipimpin oleh energi, kesehatan, dan kebutuhan pokok konsumen.

Bryant van Cronkhite, manajer portofolio senior Allspring menjelaskan, jika dilihat lebih luas, ini lebih merupakan rotasi sektor daripada aksi jual besar-besaran.

“Valuasi saham teknologi terlihat terlalu tinggi di tengah lonjakan belanja saat ini. Di sisi lain, ada banyak sektor yang sebenarnya cukup menarik dari sisi valuasi tetapi selama ini terabaikan," jelasnya.

Selain faktor valuasi, pelemahan saham teknologi juga dipicu komentar CEO OpenAI Sam Altman pekan lalu yang menyebut saham terkait kecerdasan buatan (AI) tengah berada dalam gelembung, serta hasil riset Massachusetts Institute of Technology (MIT) yang menunjukkan banyak perusahaan teknologi kesulitan mengubah inovasi AI menjadi keuntungan nyata.

Kekhawatiran lain datang dari potensi campur tangan pemerintah. Administrasi Trump dikabarkan tengah mempertimbangkan kepemilikan saham di perusahaan chip seperti Intel, setelah sebelumnya meneken perjanjian pembagian pendapatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan Nvidia dan AMD.

Adapun risalah rapat The Fed bulan Juli, ketika suku bunga dipertahankan di kisaran 4,25%–4,5%, menunjukkan hampir seluruh pejabat menilai kebijakan tersebut masih tepat, meski terdapat dua suara berbeda.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Lorenzo Anugrah Mahardhika
Editor : Aprianto Cahyo Nugroho

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Prospek Emiten Afiliasi Happy Hapsoro (RATU) Usai Saham Mendekati Target Harga
Premium
23 menit yang lalu

Prospek Emiten Afiliasi Happy Hapsoro (RATU) Usai Saham Mendekati Target Harga

Indonesia Factories Switch to Alternative Energy Sources Amid Industrial Gas Supply Slump
Premium
7 jam yang lalu

Indonesia Factories Switch to Alternative Energy Sources Amid Industrial Gas Supply Slump

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Historia Bisnis: Momen Harga Saham Dunia Anjlok usai Wapres Uni Soviet Kudeta Gorbachev

Historia Bisnis: Momen Harga Saham Dunia Anjlok usai Wapres Uni Soviet Kudeta Gorbachev

Investor Kakap yang Koleksi Saham Astra (ASII) di Tengah Rencana Akuisisi dan Ekspansi

Investor Kakap yang Koleksi Saham Astra (ASII) di Tengah Rencana Akuisisi dan Ekspansi

Wall Street Ditutup Variatif, Investor Menanti Sinyal Powell di Jackson Hole

Wall Street Ditutup Variatif, Investor Menanti Sinyal Powell di Jackson Hole

Wall Street Ditutup Melemah, Investor Menanti Arahan Powell di Jackson Hole

Wall Street Ditutup Melemah, Investor Menanti Arahan Powell di Jackson Hole

Arah Wall Street Pekan Ini Menanti Sinyal The Fed di Jackson Hole

Arah Wall Street Pekan Ini Menanti Sinyal The Fed di Jackson Hole

Wall Street Bergerak Variatif Imbas Kenaikan Inflasi Produsen AS

Wall Street Bergerak Variatif Imbas Kenaikan Inflasi Produsen AS

Risalah Rapat FOMC: Risiko Inflasi Jadi Sorotan, Tarif Trump Bikin Waswas

Risalah Rapat FOMC: Risiko Inflasi Jadi Sorotan, Tarif Trump Bikin Waswas

Anggota Dewan Gubernur The Fed Ini Dorong Tiga Pemangkasan Suku Bunga pada 2025

Anggota Dewan Gubernur The Fed Ini Dorong Tiga Pemangkasan Suku Bunga pada 2025

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025
Rekomendasi
28 menit yang lalu

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025
Kurs
37 menit yang lalu

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

Stok di AS Anjlok, Harga Minyak Mentah Melesat
Komoditas
41 menit yang lalu

Stok di AS Anjlok, Harga Minyak Mentah Melesat

Manuver PGEO Pacu 3 Proyek Panas Bumi Kejar Target EBT Prabowo
Korporasi
53 menit yang lalu

Manuver PGEO Pacu 3 Proyek Panas Bumi Kejar Target EBT Prabowo

Wall Street Lesu, Nasdaq Anjlok Tertekan Saham Teknologi dan Antisipasi Pidato Powell
Bursa & Saham
57 menit yang lalu

Wall Street Lesu, Nasdaq Anjlok Tertekan Saham Teknologi dan Antisipasi Pidato Powell

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus

2

Harga Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Gerai Resmi Rp1.890.000 per Gram

3

Harga Buyback dan Emas Pegadaian Hari Ini Rabu (20/8): LM Antam, UBS, dan Galeri 24

4

Harga Emas Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Pasar Spot

5

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Mantan Wasekjen Gerindra & Ajudan Prabowo Jadi Komisaris Waskita (WSKT)

Mantan Wasekjen Gerindra & Ajudan Prabowo Jadi Komisaris Waskita (WSKT)

Harga Buyback dan Emas Pegadaian Hari Ini Rabu (20/8): LM Antam, UBS, dan Galeri 24

Harga Buyback dan Emas Pegadaian Hari Ini Rabu (20/8): LM Antam, UBS, dan Galeri 24

Harga Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Gerai Resmi Rp1.890.000 per Gram

Harga Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Gerai Resmi Rp1.890.000 per Gram

DPR Setujui Rencana Bisnis Danantara dalam Rapat Tertutup, Sebut Soal Spekulasi di Pasar Saham

DPR Setujui Rencana Bisnis Danantara dalam Rapat Tertutup, Sebut Soal Spekulasi di Pasar Saham

PREMIUM WRAP-UP: Investasi Keluarga Haji Isam di KFC hingga Lo Kheng Hong Sejak Borong BBRI

PREMIUM WRAP-UP: Investasi Keluarga Haji Isam di KFC hingga Lo Kheng Hong Sejak Borong BBRI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Hampir 2 Tahun Beroperasi, LRT Layani 42 Juta Penumpang
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus

2

Harga Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Gerai Resmi Rp1.890.000 per Gram

3

Harga Buyback dan Emas Pegadaian Hari Ini Rabu (20/8): LM Antam, UBS, dan Galeri 24

4

Harga Emas Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Pasar Spot

5

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025