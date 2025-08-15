Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Asumsi ICP RAPBN 2026 Turun, Emiten Migas ENRG-MEDC Telan Pil Pahit?

Asumsi ICP RAPBN 2026 turun, berisiko mengancam kinerja emiten migas seperti MEDC dan ENRG.
Akbar Maulana al Ishaqi
Akbar Maulana al Ishaqi - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 19:08
Share
Ilustrasi kilang minyak lepas pantai / Kementerian ESDM
Ilustrasi kilang minyak lepas pantai / Kementerian ESDM
Ringkasan Berita
  • Asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dalam RAPBN 2026 ditetapkan lebih rendah di US$70 per barel dibandingkan APBN 2025 yang sebesar US$82 per barel, berpotensi menekan pendapatan emiten migas seperti MEDC dan ENRG.
  • Target lifting minyak dan gas dalam RAPBN 2026 tidak jauh berbeda dengan APBN 2025, memberikan kepastian volume meskipun tidak signifikan mempengaruhi sentimen pasar.
  • MEDC mengalami penurunan pendapatan dan laba bersih pada semester I/2025 akibat harga realisasi minyak yang turun, sementara ENRG lebih tahan terhadap fluktuasi harga minyak karena diversifikasi penjualan.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Target lifting gas dan asumsi harga minyak mentah dalam RAPBN 2026 ditetapkan lebih rendah dibandingkan dengan target APBN 2025. Hal ini akan mempengaruhi emiten migas seperti MEDC hingga ENRG.

Adapun, Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 ditetapkan target lifting minyak sebesar 610.000 barel per hari (barel oil per day/bopd) dan lifting gas sebesar 984.000 barel setara minyak per hari (barrel of oil equivalent per day/boepd). Adapun, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diasumsikan US$70 per barel.

Dibandingkan dengan APBN 2025, lifting minyak ditarget mencapai 605.000 bopd dan lifting gas sebesar 1,005 juta boepd. Sementara, harga ICP di level US$82 per barel, lebih tinggi dibanding asumsi RAPBN 2026.

Senior Analyst Riset Kiwoom Sekuritas, Sukarno Alatas mengatakan penurunan asumsi ICP dalam RAPBN 2026 berisiko menekan pendapatan dan margin emiten migas.

"Terutama bagi emiten dengan porsi minyak besar, meski bisa teredam oleh pencapaian volume atau diversifikasi," kata Sukarno, Jumat (15/8/2025).

Sementara untuk besaran lifting migas yang ditargetkan, dia melihat perbedaan angka antara yang tertuang di dalam RAPBN 2026 dan APBN 2025 tidak terlalu signifikan membawa dampak.

Baca Juga

"Terkait sentimen pasar target lifting migas RAPBN 2026 yang stabil vs 2025 memberi kepastian volume dan positif secara fundamental. Namun sentimen tersebut cenderung moderat, karena tidak naik signifikan," ujarnya.

Dengan demikian, menurutnya saham-saham migas tahun depan tetap punya prospek yang bagus, meskipun dengan beberapa syarat.

"Prospek 2026, jika harga minyak berada di kisaran menengah ke atas asumsi ICP, dan lifting tercapai, prospek saham migas stabil hingga positif. Namun, jika harga mendekati US$60/barel akan meningkatkan risiko penurunan profitabilitas," pungkasnya.

Adapun, dalam empat tahun terakhir harga rata-rata ICP cenderung merosot seiring dengan fluktuasi tajam minyak mentah global.

Misalnya pada 2022, harga rata-rata ICP di level US$97,09 per barel, lalu menjadi US$78,43 per barel pada 2023. Selama 2024, rata-rata harga ICP relatif stabil di posisi US$78,14 per barel. Namun, rata-rata harga ICP sepanjang Januari-Juli 2025 berada di posisi US$69,74 per barel.

Salah satu emiten migas yang merasakan dampak negatif lesunya harga minyak dunia adalah PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC). Emiten milik keluarga Panigoro ini dalam semester I/2025 mencatatkan penurunan pendapatan dan laba bersih.

Medco Energi Internasional Tbk. - TradingView
Halaman
  1. 1
  2. 2
 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Maulana al Ishaqi
Editor : Rio Sandy Pradana

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Comparing Foreign Bondholders in the Government Bond, SBN during the Eras of SBY, Jokowi, and Prabowo
Premium
49 detik yang lalu

Comparing Foreign Bondholders in the Government Bond, SBN during the Eras of SBY, Jokowi, and Prabowo

Prabowo Pasang Target Imbal Hasil Surat Utang 6,9%, Indonesia dan India Bersaing Ketat Gaet Investor
Premium
1 jam yang lalu

Prabowo Pasang Target Imbal Hasil Surat Utang 6,9%, Indonesia dan India Bersaing Ketat Gaet Investor

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Prabowo Kerek Target Lifting Minyak 2026 ke Level 610.000 Barel per Hari

Prabowo Kerek Target Lifting Minyak 2026 ke Level 610.000 Barel per Hari

Mengintip Proyeksi Lifting Migas 2026 Jelang Nota Keuangan

Mengintip Proyeksi Lifting Migas 2026 Jelang Nota Keuangan

DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Dasar Makro 2026, Ini Rinciannya

DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Dasar Makro 2026, Ini Rinciannya

Kisi-kisi Target Lifting Minyak & Gas 2026 saat Produksi Masih Menantang

Kisi-kisi Target Lifting Minyak & Gas 2026 saat Produksi Masih Menantang

Menguji Klaim Bahlil Atas Data Produksi Minyak

Menguji Klaim Bahlil Atas Data Produksi Minyak

Bahlil Lapor Prabowo, Lifting Minyak Capai 608.000 Barel per Hari

Bahlil Lapor Prabowo, Lifting Minyak Capai 608.000 Barel per Hari

Intip Kuda-kuda ENRG Garap Blok Migas Malacca, Kangean, hingga Gebang

Intip Kuda-kuda ENRG Garap Blok Migas Malacca, Kangean, hingga Gebang

Dari Siak Sampai Kangean, Emiten Bakrie (ENRG) Bersiap Akuisisi Blok Migas Lagi

Dari Siak Sampai Kangean, Emiten Bakrie (ENRG) Bersiap Akuisisi Blok Migas Lagi

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Harga Emas Hari Ini, 15 Agustus 2025 di Pasar Komoditas
Emas
22 menit yang lalu

Harga Emas Hari Ini, 15 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

Asumsi ICP RAPBN 2026 Turun, Emiten Migas ENRG-MEDC Telan Pil Pahit?
Korporasi
22 menit yang lalu

Asumsi ICP RAPBN 2026 Turun, Emiten Migas ENRG-MEDC Telan Pil Pahit?

Meneropong Arah Grup MAP (MAPI) di Tengah Isu Boyong Ace Hardware ke Indonesia
Korporasi
33 menit yang lalu

Meneropong Arah Grup MAP (MAPI) di Tengah Isu Boyong Ace Hardware ke Indonesia

Prabowo Dorong Peran Danantara dan Swasta Percepat Investasi Global
Korporasi
44 menit yang lalu

Prabowo Dorong Peran Danantara dan Swasta Percepat Investasi Global

Asing Net Buy Saham Rp6,67 Triliun Sepekan, Ikut Rayakan HUT RI ke-80?
Bursa & Saham
48 menit yang lalu

Asing Net Buy Saham Rp6,67 Triliun Sepekan, Ikut Rayakan HUT RI ke-80?

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 15 Agustus Lompat ke Atas Rp2 Juta

2

Harga Emas Antam Hari Ini Jumat (15/8) Turun, Termurah Rp1 Juta

3

Harga Emas Hari Ini, 15 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

4

IHSG dan Sentimen Pasar Sebelum Pidato Nota Keuangan Prabowo

5

Petrosea (PTRO) & Rukun Raharja (RAJA) Akuisisi 100% Grup Hafar

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Harga Emas Hari Ini, 15 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

Harga Emas Hari Ini, 15 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

IHSG Hari Ini Jumat, 15 Agustus Saat Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo

IHSG Hari Ini Jumat, 15 Agustus Saat Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 15 Agustus dan Besaran Pajaknya

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 15 Agustus dan Besaran Pajaknya

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 15 Agustus Lompat ke Atas Rp2 Juta

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 15 Agustus Lompat ke Atas Rp2 Juta

Waspada IHSG Semakin Dekat 8.000 Makin Rawan Profit Taking

Waspada IHSG Semakin Dekat 8.000 Makin Rawan Profit Taking

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Konfrensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 15 Agustus Lompat ke Atas Rp2 Juta

2

Harga Emas Antam Hari Ini Jumat (15/8) Turun, Termurah Rp1 Juta

3

Harga Emas Hari Ini, 15 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

4

IHSG dan Sentimen Pasar Sebelum Pidato Nota Keuangan Prabowo

5

Petrosea (PTRO) & Rukun Raharja (RAJA) Akuisisi 100% Grup Hafar