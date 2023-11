Rupiah Melemah Dekati Rp16.000 per Dolar AS jelang Putusan The Fed

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dibuka melemah ke level Rp15.931,5 jelang putusan The Fed soal suku bunga.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dibuka melemah ke level Rp15.931,5 pada perdagangan hari ini, Rabu (1/11/2023) jelang putusan rapat The Fed. Rupiah melemah di tengah penguatan dolar AS.

Mengutip data Bloomberg pukul 09.00 WIB, rupiah dibuka melemah 0,30% ke Rp15.931,5 per dolar AS. Adapun indeks dolar AS menguat 0,08% ke 106,75.

Bersamaan dengan rupiah, dolar Taiwan turun 0,56%, dolar Hong Kong turun 0,01%, dolar Singapura turun 0,06%, dan won Korea Selatan turun 0,56%.

Lalu, peso Filipina turun 0,09%, yuan China turun 0,02%, ringgit Malaysia turun 0,19%, dan baht Thailand turun 0,33%. Sementara itu, yen Jepang menjadi satu-satunya mata uang di kawasan Asia yang dibuka menguat, yakni naik 0,24%.

Sebelumnya Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan sentimen datang dari data ekonomi Tiongkok menunjukkan penurunan tak terduga dalam aktivitas bisnis, sementara yen Jepang jatuh setelah Bank of Japan mempertahankan kebijakan ultra-dovishnya.

Sebagian besar investor juga tetap gelisah menjelang kesimpulan pertemuan Federal Reserve pada hari Rabu.

Meskipun bank sentral diperkirakan akan mempertahankan suku bunganya, bank sentral juga kemungkinan akan mengulangi sikapnya yang lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama. Hal ini menurut Ibrahim merupakan skenario baik bagi dolar dan buruk bagi mata uang Asia.

Sementara itu, dari dalam negeri pasar merespons positif setelah mencermati sektor keuangan Indonesia tetap stabil dan mampu menghadapi di tengah gejolak global, seperti meningkatnya suku bunga tinggi di Amerika Serikat (AS) yang berkepanjangan dan tensi geopolitik yang memanas.

Tetap stabilnya sektor jasa keuangan didorong dari mampunya Indonesia dalam memitigasi dari ketidakpastian global.

Terjaganya permodalan yang kuat, kondisi likuiditas yang memadai, dan profil risiko yang terjaga, meningkatkan optimisme sektor jasa keuangan yang mampu memitigasi risiko dari meningkatnya ketidakpastisn global baik dari terminologi higher for longer suku bunga global, maupun tensi geopolitik.

Kemudian, membaiknya pasar tenaga kerja dan inflasi yang tetap konsisten tinggi di Amerika Serikat (AS), telah mendorong meningkatnya aksi jual (share off) pasar obligasi di salah satu negara ekonomi terkuat dunia tersebut.

Kenaikan hasil obligasi AS (yield US Treasury) telah meningkatkan keluarnya modal dari pasar negara berkembang (emerging market) termasuk Indonesia dalam mendorong pelemahan pada nilai tukar dan pasar obligasi yang signifikan.

Adapun untuk perdagangan hari ini, Ibrahim memperkirakan rupiah akan bergerak berfluktuatif, tetapi ditutup melemah di rentang Rp15.870-Rp15.950 per dolar AS.

