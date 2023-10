Laba Humpuss Maritim Internasional (HUMI) Naik 33,7%

PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. (HUMI) mencatatkan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih per September 2023.

Bisnis.com, JAKARTA - Grup Humpuss, PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. (HUMI) mencatatkan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih per September 2023.

Tirta Hidayat, Direktur Utama HUMI, menyampaikan HUMI yang bergerak pada segmen transportasi energi dan jasa maritim terintegrasi berhasil mencatakan kinerja positif sampai dengan kuartal III/2023. HUMI mencatatkan pendapatan usaha sebesar US$73,9 juta, naik 7,3% dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya US$68,8 juta.

"Hal ini didorong dari peningkatan pendapatan jasa sewa kapal khususnya segmen Chemical yang mampu mencapai US$24,1 juta, meningkat 489% dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya sebesar US$4,1 juta," paparnya dalam siaran pers, Selasa (31/10/2023).

Secara keseluruhan, pendapatan jasa sewa kapal HUMI tercatat sebesar US$72,1 juta per 30 September 2023, meningkat 7,4% dibandingkan September 2022 sebesar US$67,2 juta.

HUMI mencatatkan pertumbuhan laba kotor sebesar 1,0%, dimana per kuartal III/2023, perseroan membukukan laba kotor US$20,6 juta, dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar US$20,4 juta. Laba usaha juga tumbuh 12,7% menjadi US$13,3 juta per kuartal III/2023 dibandingkan dengan sebelumnya US$11,8 juta.

Perseroan membukukan laba bersih US$11,6 juta per kuartal III/2023, tumbuh 33,7%, dibandingkan pencapaian laba bersih tahun lalu sebesar US$8,7 juta.

Tirta Hidayat menyampaikan bahwa pertumbuhan kinerja HUMI tahun ini didukung oleh keberhasilan dalam mengoptimalkan penggunaan kapal yang tersedia.

“Selama tahun 2023, HUMI mampu mengoptimalkan kontrak pengoperasian kapal dengan customer, sehingga meningkatkan pendapatan perusahaan yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan kinerja. Dan kita bisa melihat pertumbuhan profitabilitas yang cukup signifikan selama tahun 2023,” jelas Tirta.

Dari sisi neraca keuangan, total aset HUMI per 30 September 2023 tercatat sebesar sebesar US$254,6 juta, meningkat dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2022 sebesar US$241,2 juta.

Total liabilitas HUMI juga meningkat dari US$76,2 juta menjadi US$90,5 juta per 30 September 2023. Terakhir, total ekuitas HUMI juga meningkat dari US$ 137,9 juta menjadi US$164 juta per 30 September 2023.

Tirta juga menyampaikan optimisme perseroan dalam mencapai target pertumbuhan bisnis selama tahun 2023. Apalagi HUMI menambah armada kapal baru.

“Kami optimis dengan kinerja 2023 ini, terutama dengan adanya tambahan kapal baru, yang nantinya diharapkan mampu mendorong kinerja anak perusahaan HUMI sejalan dengan pertumbuhan industri pelayaran,” tambah Tirta.

Perseroan memang tengah dalam ekspansi usaha, dimana dari dana hasil IPO, HUMI mengalokasikan sekitar sebesar Rp 170 miliar untuk ekspansi usaha, yakni pembelian unit kapal untuk anak usaha PT PCS Internasional, PT Humpuss Transportasi Curah, dan PT OTS Internasional, dan sisanya sekitar sebesar Rp 80 miliar untuk mendanai modal kerja.

“Target kami sendiri, dana hasil IPO akan kami utilisasi penuh pada pertengahan tahun 2024, sejalan dengan meningkatnya permintaan dari para konsumen. Perseroan sendiri menargetkan adanya pertumbuhan pendapatan usaha sebesar 83,0% dan laba bersih sebesar 21,0% untuk satu atau dua tahun mendatang, yang didorong dari rencana ekspansi usaha kami ini,” tutur Tirta.

