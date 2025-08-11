Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ucapan & Harapan Emiten Astra (ASII) hingga WINE untuk HUT ke-48 Pasar Modal

Emiten seperti ASII dan WINE optimis terhadap prospek pasar modal Indonesia yang berulang tahun ke-48, didukung pertumbuhan ekonomi dan minat investor domestik.
Annisa Kurniasari Saumi
Annisa Kurniasari Saumi - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 16:04
Share
Suasana pembukaan perdagangan bursa pada perayaan HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia di Jakarta, Senin (11/8/2025). Bertepatan dengan peringatan 48 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia, tercatat sudah ada 954 perusahaan yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Bisnis/Himawan L Nugraha
Suasana pembukaan perdagangan bursa pada perayaan HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia di Jakarta, Senin (11/8/2025). Bertepatan dengan peringatan 48 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia, tercatat sudah ada 954 perusahaan yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) hari ini memperingati hari diaktifkannya kembali 48 tahun pasar modal Indonesia.

Emiten-emiten di pasar modal seperti PT Astra International Tbk. (ASII) hingga PT Hatten Bali Tbk. (WINE) turut merayakan dan menyampaikan harapannya bagi pasar modal Indonesia

Head of Corporate Investor Relations Astra International Tira Ardianti mengatakan pasar modal memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang yang positif. Hal ini didukung oleh potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik dan minat investor yang terus berkembang, terutama dari domestik. 

“Selamat ulang tahun ke-48 untuk Pasar Modal Indonesia. Kami melihat pasar modal memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang yang positif,” ujar Tira, Senin (11/8/2025). 

Baca Juga : Makin Ramai, Investor Pasar Modal RI Tembus 17,59 Juta SID

Dia melanjutkan meski tantangan global masih terasa, ASII optimistis sisa 2025 akan diwarnai peluang-peluang positif. 

Menurutnya, ASII akan terus mendukung peningkatan kualitas pasar modal melalui transparansi, tata kelola yang baik, dan inovasi produk investasi yang beragam. 

“Harapannya, pasar modal Indonesia dapat semakin inklusif, efisien, dan menjadi salah satu motor penggerak perekonomian nasional,” kata dia.

Sementara itu, Direktur Hatten Bali Ketut Sumarwan mengatakan WINE memproyeksikan pasar modal di semester II/2025 ini akan rebound dan bertumbuh positif. 

“Sebelumnya sempat terpengaruh oleh kondisi perdagangan global terutama tarif yang dikenakan oleh AS tapi sekarang market sudah stabil,” tutur Ketut.

Ketut juga menuturkan pertumbuhan ekonomi Indonesia semester I/2025 yang cukup tinggi, serta besarnya pasar domestik, menyebabkan dana asing mengalir kembali ke pasar modal Indonesia.

Adapun WINE berharap dengan kondisi pasar modal yang bergairah kembali, emiten akan lebih mudah mendapatkan pembiayaan untuk investasi ke depannya, mengingat pertumbuhan kedatangan wisatawan asing ke Bali & Indonesia, yang merupakan market terbesar WINE, yang terus meningkat.

Sebelumnya, Bursa menyampaikan pada peringatan reaktivasi pasar modal Indonesia ke-48 ini, kapitalisasi pasar saham berhasil mencatatkan rekor baru pada tahun ini mencapai posisi tertinggi yaitu sebesar Rp13.701 triliun pada 29 Juli 2025 yang lalu. 

Rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) perdagangan di pasar modal Indonesia berada pada posisi Rp13,56 triliun yang turut diikuti dengan data volume transaksi harian sebesar 22 miliar lembar saham dan frekuensi transaksi harian mencapai 1,29 juta kali transaksi. 

Sampai dengan 8 Agustus 2025, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup meningkat 6,41% secara year-to-date pada level 7.533,385 dengan kapitalisasi pasar mencapai Rp13.434 triliun. 

Saat ini, pasar modal Indonesia menempati posisi ke-17 di antara negara lain dalam hal nilai kapitalisasi pasar dan berada pada posisi ke-2 di ASEAN dari segi jumlah perusahaan tercatat.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Annisa Kurniasari Saumi
Editor : Dwi Nicken Tari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

OJK Minta Reksa Dana dan Manajer Investasi Dinilai Lembaga Pemeringkat
Premium
28 menit yang lalu

OJK Minta Reksa Dana dan Manajer Investasi Dinilai Lembaga Pemeringkat

The Role of OJK in Maintaining a Healthy Loan Industry
Premium
1 jam yang lalu

The Role of OJK in Maintaining a Healthy Loan Industry

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Icip-Icip Saham Blue Chip

Icip-Icip Saham Blue Chip

48 Tahun Pasar Modal Indonesia, Menkeu Sri Mulyani Soroti Investor Kecil

48 Tahun Pasar Modal Indonesia, Menkeu Sri Mulyani Soroti Investor Kecil

OJK Minta Reksa Dana dan Manajer Investasi Dinilai Lembaga Pemeringkat

OJK Minta Reksa Dana dan Manajer Investasi Dinilai Lembaga Pemeringkat

Makin Ramai, Investor Pasar Modal RI Tembus 17,59 Juta SID

Makin Ramai, Investor Pasar Modal RI Tembus 17,59 Juta SID

Lo Kheng Hong Cs Kuasai Nilai Aset Rp986,28 Triliun di Pasar Modal

Lo Kheng Hong Cs Kuasai Nilai Aset Rp986,28 Triliun di Pasar Modal

Indeks Bisnis-27 Ditutup Hijau, Saham Bank BBCA, BBRI & BRIS Kompak Melaju

Indeks Bisnis-27 Ditutup Hijau, Saham Bank BBCA, BBRI & BRIS Kompak Melaju

HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia, IHSG Ditutup Menguat 0,96% ke 7.605

HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia, IHSG Ditutup Menguat 0,96% ke 7.605

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Lo Kheng Hong Cs Kuasai Nilai Aset Rp986,28 Triliun di Pasar Modal
Bursa & Saham
14 menit yang lalu

Lo Kheng Hong Cs Kuasai Nilai Aset Rp986,28 Triliun di Pasar Modal

Indeks Bisnis-27 Ditutup Hijau, Saham Bank BBCA, BBRI & BRIS Kompak Melaju
Bursa & Saham
17 menit yang lalu

Indeks Bisnis-27 Ditutup Hijau, Saham Bank BBCA, BBRI & BRIS Kompak Melaju

Tersengat Sentimen MSCI, Saham DSSA Sentuh Rekor ATH
Bursa & Saham
19 menit yang lalu

Tersengat Sentimen MSCI, Saham DSSA Sentuh Rekor ATH

HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia, IHSG Ditutup Menguat 0,96% ke 7.605
Bursa & Saham
23 menit yang lalu

HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia, IHSG Ditutup Menguat 0,96% ke 7.605

Ucapan & Harapan Emiten Astra (ASII) hingga WINE untuk HUT ke-48 Pasar Modal
Bursa & Saham
38 menit yang lalu

Ucapan & Harapan Emiten Astra (ASII) hingga WINE untuk HUT ke-48 Pasar Modal

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 11 Agustus 2025

2

IHSG Rawan Koreksi Besok, Simak Rekomendasi Saham MNC Sekuritas

3

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025

4

Harga Bitcoin Hari Ini (10/8) Menguat, Penasihat Kripto Trump Mengundurkan Diri

5

Perusahaan Hashim Djojohadikusumo Kembali Borong 30,09 Juta Saham WIFI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia, IHSG Ditutup Menguat 0,96% ke 7.605

HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia, IHSG Ditutup Menguat 0,96% ke 7.605

BEI: Kode Domisili Meluncur September, ETF Emas November 2025

BEI: Kode Domisili Meluncur September, ETF Emas November 2025

Perusahaan Hashim Djojohadikusumo Kembali Borong 30,09 Juta Saham WIFI

Perusahaan Hashim Djojohadikusumo Kembali Borong 30,09 Juta Saham WIFI

Refleksi OJK Atas Pasar Modal Indonesia, jadi Penopang Ekonomi RI

Refleksi OJK Atas Pasar Modal Indonesia, jadi Penopang Ekonomi RI

Saham BBCA, DSSA, hingga WIFI Pendorong IHSG Hari Ini Senin (11/8) saat Perayaan HUT Pasar Modal

Saham BBCA, DSSA, hingga WIFI Pendorong IHSG Hari Ini Senin (11/8) saat Perayaan HUT Pasar Modal

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Capaian Kinerja Kementerian ESDM Semester I 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 11 Agustus 2025

2

IHSG Rawan Koreksi Besok, Simak Rekomendasi Saham MNC Sekuritas

3

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025

4

Harga Bitcoin Hari Ini (10/8) Menguat, Penasihat Kripto Trump Mengundurkan Diri

5

Perusahaan Hashim Djojohadikusumo Kembali Borong 30,09 Juta Saham WIFI