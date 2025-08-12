Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Adhi Karya Garap Proyek LNG Abadi Inpex Masela, Bareng KBR & Samsung

PT Adhi Karya (ADHI) meraih kontrak FEED untuk proyek LNG Abadi Inpex Masela di Maluku, bekerja sama dengan KBR dan Samsung E&A, mendukung energi rendah karbon.
Rio Sandy Pradana
Rio Sandy Pradana - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 09:29
Share
Warga melintas di dekat logo Adhi Karya di Jakarta, Minggu (23/2/2025)./Bisnis/Arief Hermawan P
Warga melintas di dekat logo Adhi Karya di Jakarta, Minggu (23/2/2025)./Bisnis/Arief Hermawan P
Ringkasan Berita
  • PT Adhi Karya (Persero) Tbk. menerima kontrak pekerjaan Front-End Engineering Design (FEED) untuk proyek LNG Abadi dari Inpex Masela Ltd.
  • Proyek ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional yang berlokasi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, dan akan memproduksi 9,5 juta ton LNG serta 35.000 barel kondensat per hari.
  • Proyek ini dilengkapi dengan teknologi Carbon Capture and Storage untuk mendukung ketahanan energi nasional dan pengurangan emisi global, serta diharapkan membawa manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat lokal.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) resmi menerima Letter of Award (LOA) untuk kontrak pekerjaan Front-End Engineering Design (FEED) pada proyek Indonesia Inpex Abadi Onshore LNG Project.

Berdasarkan keterbukaan informasi, dikutip Selasa (12/8/2025), kontrak tersebut diberikan oleh Inpex Masela Ltd., anak perusahaan energi terbesar dari Jepang, pada 4 Agustus 2025.

Corporate Secretary PT Adhi Karya, Rozi Sparta mengatakan proyek tersebut diraih melalui kerja sama Joint Operation dengan dua perusahaan Engineering, Procurement, & Construction (EPC) internasional lainnya, yaitu KBR dan Samsung E&A.

"Keberhasilan ini menunjukkan bahwa ADHI diakui sebagai preferred partner berkat kompetensi teknik dan pengalaman panjangnya dalam mengelola proyek-proyek energi nasional," kata Rozi dalam keterangannya.

Dia menjelaskan proyek yang berlokasi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku tersebut merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional. Fasilitas ini akan memproduksi sekitar 9,5 juta ton LNG dan 35.000 barel kondensat per hari dari gas alam Lapangan Abadi.

Proyek ini, lanjutnya, juga dilengkapi dengan teknologi Carbon Capture and Carbon Storage Facility untuk menangkap emisi karbon, sehingga menghasilkan pasokan energi rendah karbon yang stabil. Hal ini tidak hanya mendukung ketahanan energi nasional, tetapi juga komitmen Indonesia terhadap pengurangan emisi global.

Baca Juga

Dia berharap proyek tersebut bisa membawa manfaat signifikan bagi masyarakat, termasuk penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal, dan pengembangan infrastruktur serta peluang usaha bagi UMKM. Dengan fasilitas LNG skala besar ini, ADHI berharap dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Maluku.

Dengan rekam jejak lebih dari 20 proyek EPC di sektor energi, ADHI optimis proyek LNG Abadi akan menjadi tonggak penting untuk memperkuat posisinya sebagai mitra strategis global.

"Kami berkomitmen penuh untuk mengerahkan sumber daya terbaik dan standar mutu tinggi demi kelancaran proyek ini," ujarnya.

Berdasarkan laporan keuangannya, ADHI mencetak pendapatan sebesar Rp3,81 triliun sampai akhir semester I/2025. Pendapatan ini turun 32,89% secara tahunan dari Rp5,68 triliun.

Rinciannya, pendapatan teknik dan konstruksi sebesar Rp3,1 triliun, pendapatan properti dan pelayanan sebesar Rp176,5 miliar, manufaktur sebesar Rp383,2 miliar, dan pendapatan investasi dan konsesi sebesar Rp136,1 miliar. 

Adapun berdasarkan pelanggannya dengan pendapatan usaha melebihi 10%, pendapatan ADHI diperoleh dari PT Jasarmarga Jogja Solo sebesar Rp692,8 miliar, dan PT Jasamarga Jogja Bawen sebesar Rp412,6 miliar.

ADHI juga membukukan penurunan beban pokok pendapatan menjadi Rp3,23 triliun, dari sebelumnya sebesar Rp5,15 triliun pada semester I/2024. Beban pokok pendapatan ini turun 37,21% secara tahunan.

Laba bruto ADHI tercatat meningkat 9,82% menjadi Rp572,8 miliar, dari Rp521,6 miliar secara tahunan.

Akan tetapi, laba bersih ADHI tercatat turun hingga 45,23% menjadi Rp7,54 miliar, dari sebelumnya sebesar Rp13,7 miliar secara tahunan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rio Sandy Pradana
Editor : Rio Sandy Pradana

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Rekomendasi dan Target Terbaru Saham ANTM, TLKM, Hingga AMMN yang Diincar Investor Asing
Premium
5 menit yang lalu

Rekomendasi dan Target Terbaru Saham ANTM, TLKM, Hingga AMMN yang Diincar Investor Asing

Menguji Jurus Unilever Indonesia (UNVR) Pulihkan Kinerja
Premium
45 menit yang lalu

Menguji Jurus Unilever Indonesia (UNVR) Pulihkan Kinerja

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Adhi Karya (ADHI) Tebar Tantiem 4,78 Juta Saham untuk Direksi dan Komisaris

Adhi Karya (ADHI) Tebar Tantiem 4,78 Juta Saham untuk Direksi dan Komisaris

Terjepit Arus Kas Negatif, BUMN Karya Menanti Penyelamatan Danantara

Terjepit Arus Kas Negatif, BUMN Karya Menanti Penyelamatan Danantara

BUMN Karya Kucurkan Dana Rp16,97 Triliun untuk Bayar Vendor Semester I/2025

BUMN Karya Kucurkan Dana Rp16,97 Triliun untuk Bayar Vendor Semester I/2025

Merger BUMN Karya di Bawah Danantara Target Rampung Akhir 2025

Merger BUMN Karya di Bawah Danantara Target Rampung Akhir 2025

Adhi Gedung Lunasi Gaji Karyawan yang Terlambat

Adhi Gedung Lunasi Gaji Karyawan yang Terlambat

ADHI Raih Pendapatan Rp1,68 Triliun Kuartal I/2025

ADHI Raih Pendapatan Rp1,68 Triliun Kuartal I/2025

Potensi Impor LNG dari AS Kompetitif dengan Harga Gas Domestik

Potensi Impor LNG dari AS Kompetitif dengan Harga Gas Domestik

SKK Migas Kejar Tambahan Pasokan LNG untuk Kebutuhan PLN

SKK Migas Kejar Tambahan Pasokan LNG untuk Kebutuhan PLN

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Bel S.A Borong Saham Mulia Boga (KEJU) Harga Bawah, Kuasai 22,5%
Korporasi
9 menit yang lalu

Bel S.A Borong Saham Mulia Boga (KEJU) Harga Bawah, Kuasai 22,5%

PNM dan Menko PM Perkuat SDM Pekerja Migran Menuju Indonesia Emas
Korporasi
27 menit yang lalu

PNM dan Menko PM Perkuat SDM Pekerja Migran Menuju Indonesia Emas

Nilai Tukar Rupiah Hari Ini Selasa, 12 Agustus Dibuka Melemah 0,03%
Kurs
38 menit yang lalu

Nilai Tukar Rupiah Hari Ini Selasa, 12 Agustus Dibuka Melemah 0,03%

Saham TLKM, MAPI, hingga CPIN Dorong Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat
Bursa & Saham
42 menit yang lalu

Saham TLKM, MAPI, hingga CPIN Dorong Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat

Adhi Karya Garap Proyek LNG Abadi Inpex Masela, Bareng KBR & Samsung
Korporasi
46 menit yang lalu

Adhi Karya Garap Proyek LNG Abadi Inpex Masela, Bareng KBR & Samsung

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025

2

Perusahaan Hashim Djojohadikusumo Kembali Borong 30,09 Juta Saham WIFI

3

Arah Harga Emas Hari Ini (11/8) di Pasar Komoditas

4

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025

5

Ucapan & Harapan Emiten Astra (ASII) hingga WINE untuk HUT ke-48 Pasar Modal

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Saham TLKM, MAPI, hingga CPIN Dorong Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat

Saham TLKM, MAPI, hingga CPIN Dorong Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat

PREMIUM NOTES: Manuver BlackRock di SIDO hingga Reksa Dana Campuran Boy Thohir

PREMIUM NOTES: Manuver BlackRock di SIDO hingga Reksa Dana Campuran Boy Thohir

Perusahaan yang Diawasi Agung Laksono (CBRE) Umumkan Beli Kapal Offshore Rp1,6 Triliun

Perusahaan yang Diawasi Agung Laksono (CBRE) Umumkan Beli Kapal Offshore Rp1,6 Triliun

Harga Emas Hari Ini Selasa, 12 Agustus di Pasar Spot Setelah Trump Beri Kejelasan Tarif

Harga Emas Hari Ini Selasa, 12 Agustus di Pasar Spot Setelah Trump Beri Kejelasan Tarif

HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia, IHSG Ditutup Menguat 0,96% ke 7.605

HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia, IHSG Ditutup Menguat 0,96% ke 7.605

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Harga Pinang Kering Naik di Kendari
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025

2

Perusahaan Hashim Djojohadikusumo Kembali Borong 30,09 Juta Saham WIFI

3

Arah Harga Emas Hari Ini (11/8) di Pasar Komoditas

4

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025

5

Ucapan & Harapan Emiten Astra (ASII) hingga WINE untuk HUT ke-48 Pasar Modal