Kabar Mau Dilepas Peter Sondakh, Saham Archi Indonesia (ARCI) Melesat

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Saham emiten pertambangan emas, PT Archi Indonesia Tbk. (ARCI) melesat seiring kabar rencana pelepasan saham ARCI oleh PT Rajawali Corp milik konglomerat Peter Sondakh.

Berdasarkan data RTI, saham ARCI naik 6,51% atau 22 poin ke level Rp260 pada penutupan perdagangan akhir pekan ini, Jumat (13/10/2023). Sepanjang hari, saham ARCI sempat menyentuh level tertinggi di harga Rp400 dan terendah di harga Rp334

Sebanyak 63,90 juta saham ARCI ditransaksikan dengan nilai Rp23,66 miliar dan frekuensi transaksi 3.970 kali. Price to earnings ratio (PER) ARCI berada di 40,61 kali, sedangkan price to book value (PBVR) 2,33 kali. Kapitalisasi pasar perseroan mencapai Rp8,94 triliun.

PT Rajawali Corp milik taipan Peter Sondakh ramai dikabarkan tengah mempertimbangkan penjualan saham Archi Indonesia. Menurut sumber Bloomberg, Jumat (13/10/2023), Rajawali Corp bekerja sama dengan penasihat keuangan mengenai potensi divestasi tersebut dan mungkin memutuskan untuk tetap mempertahankan sahamnya.

Menurut salah satu sumber anonim Bloomberg, Rajawali yang memiliki sekitar 85 persen saham penambang tersebut, sedang mencari valuasi sekitar US$1 miliar untuk ARCI dalam sebuah kesepakatan.

Saham Archi telah meningkat sekitar 3% tahun ini, memberikan nilai pasar perusahaan sebesar Rp8,5 triliun atau setara US$540 juta. Diskusi atas penjualan saham ARCI sedang berlangsung dan belum ada kepastian Rajawali Corp akan melanjutkan transaksi atau tidak.

Perwakilan Archi mengatakan mereka tidak memiliki informasi mengenai kesepakatan tersebut karena ini merupakan urusan pemegang saham, sementara perwakilan Rajawali tidak menanggapi permintaan komentar melalui telepon dan email.

Sebelumnya, manajemen ARCI menargetkan pertumbuhan kinerja keuangan sebesar 20 persen sejalan dengan target peningkatan produksi sepanjang 2023.

Direktur Utama Archi Indonesia Rudy Suhendra mengatakan keyakinan capaian target tersebut seiring dengan perbaikan Pit Araren yang longsor serta penambahan infrastruktur yang diharapkan dapat menekan pengeluaran ARCI.

“Kalau kita berbicara soal produksi, maka target finansial juga akan tumbuh 20 persen juga dibandingkan tahun sebelumnya,” katanya kepada Bisnis, Selasa (22/8/2023).

Rudy menjelaskan hingga saat ini ARCI menargetkan pertumbuhan produksi sebesar 20 persen. Target tersebut merupakan bagian dari target jangka panjang yang disebut akan memproduksi emas lebih dari 200.000 ons seperti sebelum tahun 2022.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News