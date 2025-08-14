Gandeng Mitra China, PIPA Siap Perluas Produk

PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA) bermitra dengan L&T Group China untuk diversifikasi produk, fokus pada pipa HDPE dan mini refinery CPO.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten produsen pipa PVC PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA) berencana melakukan diversifikasi produk setelah menjalin kerja sama dengan Liantong & Equipment Group & Co (L&T Group) asal China.

PIPA telah menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan PT Thunderbird sebagai representatif Liantong & Equipment Group & Co (L&T Group) asal Ningbo, China yang sangat berpengalaman di bidang peralatan mesin dan pabrikan petrokimia, termasuk penyulingan Magnesium Oxide (MGO) dan Crude Palm Oil (CPO).

Penandatangan pada 5 Agustus 2025 tersebut dihadiri oleh Direktur Utama PT Multi Makmur Lemindo Tbk, Imanuel Kevin Mayola dan Direktur PT Thunderbird Sujipto Chandra, serta disaksikan Global Marketing Department-Regional Director L&T Group, Michael Zhou dan Deputy General Manager of Sales Mudanjiang Xinruide Petroleum Equipment Co., Ltd, Jane Tang.

Imanuel Kevin Mayola menyampaikan PIPA dan Thunderbird akan bekerja sama untuk mengembangkan produk yang berkaitan dengan perpipaan seperti High Density Polyethylene (HDPE) dan pengolahan Refinery CPO Mini.

“Kerja sama ini dilakukan sehubungan dengan arah baru PT Multi Makmur Lemindo Tbk untuk memasuki pasar minyak dan gas, dimana kebutuhan pipa HDPE dibutuhkan sebagai produk penunjang," kata Imanuel Kevin Mayola dalam keterangan resminya, Kamis (14/8/2025).

Selain itu, Imanuel Kevin Mayola juga menuturkan, PIPA bekerja sama untuk mengembangkan mini modular refinery system yang merupakan kesempatan baru untuk Indonesia yang sedang menggenjot kapasitas produksi MGO dan CPO yang lebih terdesentralisasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan lokal produk-produk MGO dan CPO.

"Kerja sama antara PT Multi Makmur Lemindo Tbk dan PT Thunderbird juga dimaksudkan untuk pengembangan teknologi manufaktur produk polyethylene seperti pipa HDPE dan sejenisnya," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Thunderbird Sujipto Chandra menyampaikan, PT Thunderbird sebagai representatif L&T Group memilih PT Multi Makmur Lemindo Tbk karena perseroan bergerak di bidang perpipaan (PVC) dan dapat membantu menyuplai produk penunjang.

Sujipto Chandra menambahkan kerja sama Thunderbird dengan PT Multi Makmur Lemindo Tbk diharapkan dapat membentuk sebuah Joint-Venture.

“L&T Group juga berminat untuk investasi di bisnis migas termasuk inovasi mini refinery untuk diesel dan minyak sawit,” ucap Sujipto Chandra.

Seperti diketahui, industri pipa PVC, fitting PVC, dan talang PVC di Indonesia diperkirakan akan mengalami pertumbuhan signifikan. Hal ini didorong oleh komitmen pemerintah terhadap program infrastruktur dan pemukiman, seperti proyek air bersih, sanitasi, dan drainase.

Sebelumnya, PT Multi Makmur Lemindo Tbk berkomitmen untuk memperkuat permodalan dan pertumbuhan jangka panjang. Dalam hal ini, PIPA sedang memfinalisasi kemitraan strategis dengan Morris Capital Indonesia. Perusahaan Investasi dan Penasihat Keuangan itu akan menjadi bagian penting perseroan untuk menciptakan sinergi yang solid dan memperluas jaringan bisnis.