Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, 12 Oktober 2023

Smallest Font Largest Font

Live Timeline

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih rawan terkoreksi pada perdagangan hari ini Kamis (12/10/2023) meski ditutup menguat pada perdagangan kemarin.

Tim Analis MNC Sekuritas menyebutkan posisi IHSG saat ini yang belum mampu menembus kecel 7.055 membuatnya rawan terkoreksi untuk menguji rentang area 6.747 hingga 6.820.

“Pergerakan IHSG saat ini diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave c dari wave (ii), sehingga pergerakan IHSG masih rawan terkoreksi untuk menguji rentang area 6.747-6.820,” kata mereka dalam riset harian, dikutip Kamis (12/10/2023).

IHSG pada penutupan perdagangan kemarin berada di level 6.931. Posisi tersebut naik 0,14 persen atau 9,5 poin. Sepanjang perdagangan indeks komposit sempat bergerak merah yaitu 6.917 dan level tertingginya di posisi 6.965. Kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp10.507,63 triliun.

IHSG hari ini memiliki support di area 6.823, 6.744 dan resistance di level 6.974, 7.046. Sejalan dengan prediksi IHSG, MNC Sekuritas merekomendasikan beberapa saham yaitu BEST, JFPA, MEDC dan UNTR.

BEST - Buy on Weakness

BEST menguat 1,9 persen ke Rp157 disertai dengan adanya peningkatan volume pembelian, namun penguatan BEST tertahan oleh MA20. Selama BEST masih mampu berada di atas Rp151 sebagai stoplossnya, maka posisi BEST saat ini sedang berada di awal wave [iii] dari wave 5.

Buy on Weakness: Rp153-Rp156

Target Price: Rp166, Rp178

Stoploss: below Rp151

JPFA - Buy on Weakness

JPFA terkoreksi 1,5 persen ke Rp1.305 disertai dengan munculnya volume penjualan. Kami memperkirakan, posisi JPFA saat ini sedang berada pada bagian dari wave [ii] dari wave 3, sehingga JPFA masih rawan melanjutkan koreksinya dan dapat dimanfaatkan untuk BoW.

Buy on Weakness: Rp1.255-Rp1.300

Target Price: Rp1.395, Rp1.475

Stoploss: below Rp1.220

MEDC - Buy on Weakness

MEDC bergerak flat ke Rp1.465 dan masih didominasi oleh volume penjualan. Selama masih mampu bergerak di atas Rp1.305, maka posisi MEDC saat ini diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave (ii) dari wave [v]. Hal tersebut berarti, koreksi MEDC dapat dimanfaatkan untuk BoW.

Buy on Weakness: Rp1.350-Rp1.435

Target Price: Rp1.515, Rp1.600

Stoploss: below Rp1.305

UNTR - Buy on Weakness

UNTR terkoreksi 2,2 persen ke Rp26.275 disertai oleh munculnya volume penjualan. Kami perkirakan, saat ini posisi UNTR sedang berada pada bagian dari wave (B), sehingga UNTR masih rawan melanjutkan koreksinya dan dapat dimanfaatkan untuk BoW.

Buy on Weakness: Rp24.700-Rp26.000

Target Price: Rp28.000, Rp29.875

Stoploss: below Rp24.475

______________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.