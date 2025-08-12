Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bel S.A Borong Saham Mulia Boga (KEJU) Harga Bawah, Kuasai Saham 22,5%

Bel S.A. dari Prancis membeli 22,5% saham PT Mulia Boga Raya Tbk. (KEJU) dengan harga Rp560 per saham, di bawah harga pasar, pada 8 Agustus 2025.
Anggara Pernando
Anggara Pernando - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 10:06
Share
Direktur Utama PT Mulia Boga Raya Tbk. (KEJU) Dede Patmawidjaja memberikan paparan saat acara World Chiz Day with Prochiz 2025 di Jakarta, Selasa (4/6/2025)./ Bisnis - Fanny Kusumawardhani.
Direktur Utama PT Mulia Boga Raya Tbk. (KEJU) Dede Patmawidjaja memberikan paparan saat acara World Chiz Day with Prochiz 2025 di Jakarta, Selasa (4/6/2025)./ Bisnis - Fanny Kusumawardhani.

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan keju asal Prancis yaitu Bel S.A. merealisasikan investasi di PT Mulia Boga Raya Tbk. (KEJU). Bel memborong saham produsen Prochiz itu sebanyak 1,26 miliar lembar di harga bawah. 

"Harga pembelian per saham Rp560," kata Cécile Beliot, Direktur Utama Bel, Selasa (12/8/2025). 

Dengan akuisisi ini maka Bel S.A menggenggam 22,5% saham KEJU. Pembelian dilakukan pada 8 Agustus 2025. 

Harga tebus ini sendiri berada di bawah harga pasar. Pada 8 Agustus, saham KEJU ditutup pada level harga Rp640 per lembar. Sedangkan dibandingkan harga IPO pada 25 November 2019, entitas anak PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. (GOOD) itu ditawarkan dengan harga Rp750 per lembar.

Mulia Boga Raya Tbk. - TradingView

Sebelumnya dalam keterbukaan induk usaha, Sekretaris Perusahaan GOOD I Made Astawa mengatakan perseroan telah menandatangani perjanjian induk (Framework Agreement) dengan Bel pada 6 Agustus 2025.

"Kerja sama strategis yang dapat mengakibatkan Bel, secara bersama-sama dengan Perseroan, menjadi pengendali PT Mulia Boga Raya Tbk.," tulis I Made Astawa, dikutip Kamis (7/8/2025).

Baca Juga

Adapun, lewat ketentuan dalam perjanjian itu, Bel akan memperoleh hak-hak pengelolaan tertentu atas KEJU, termasuk dalam menentukan kebijakan keuangan dan operasional.

Lebih lanjut, kolaborasi ini bertujuan untuk mengembangkan bisnis keju perseroan di Indonesia, dengan pengembangan produk keju yang inovatif memanfaatkan keahlian dan kemampuan inovasi Bel dalam kategori keju dan camilan berbahan dasar keju.

Adapun, Bel sudah dikenal secara internasional lewat merek-merek produknya seperti The Laughing Cow, Kii, Babybel, Bourin, hingga Pom'Potes.

Berdasarkan laporan keuangan GOOD, produsen KEJU yang juga produsen Chocolatos mencatatkan laba yang dapat diatribusikan kepada entitas induk atau laba bersih sebesar Rp138,44 miliar pada kuartal I/2025.

Torehan itu menyusut 1,78% dari capaian laba bersih pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp140,95 miliar.

GOOD membukukan peningkatan penjualan bersih perseroan menjadi Rp3,13 triliun pada kuartal I/2025 atau naik 4,54% year-on-year (YoY) dari Rp2,99 triliun pada kuartal I/2024. Kontribusi utama penjualan GOOD masih berasal dari segmen makanan dengan torehan Rp2,84 triliun sebelum eliminasi biaya.

Adapun, kas dan setara kas perusahaan hingga akhir Maret 2025 sejumlah Rp908 miliar, turun 1,36% akhir 2024 sebesar Rp921 miliar.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Anggara Pernando
Editor : Anggara Pernando

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

The Strategic Rivalry Between Citibank and Standard Chartered
Premium
15 menit yang lalu

The Strategic Rivalry Between Citibank and Standard Chartered

Raja Batu Bara Rajin Borong Saham BYAN, Seberapa Murah?
Premium
45 menit yang lalu

Raja Batu Bara Rajin Borong Saham BYAN, Seberapa Murah?

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Garudafood (GOOD) Gandeng Bel SA dari Prancis jadi Pengendali Prochiz (KEJU)

Garudafood (GOOD) Gandeng Bel SA dari Prancis jadi Pengendali Prochiz (KEJU)

Consumer Stocks Show Mixed Performance

Consumer Stocks Show Mixed Performance

Dari Prochiz hingga Kopiko, Adu Cuan Emiten Konsumer KEJU, ULTJ dan MYOR

Dari Prochiz hingga Kopiko, Adu Cuan Emiten Konsumer KEJU, ULTJ dan MYOR

Produsen Prochiz (KEJU) Raup Laba Rp91,47 Miliar Semester I/2025

Produsen Prochiz (KEJU) Raup Laba Rp91,47 Miliar Semester I/2025

Produsen Prochiz (KEJU) Rancang Pabrik Baru Senilai Rp691,65 Miliar

Produsen Prochiz (KEJU) Rancang Pabrik Baru Senilai Rp691,65 Miliar

Paduan Keju Prancis dan Kuliner Khas Indonesia

Paduan Keju Prancis dan Kuliner Khas Indonesia

Saham GOTO Tancap Gas Jelang Rilis Kinerja Keuangan Besok (13/8)

Saham GOTO Tancap Gas Jelang Rilis Kinerja Keuangan Besok (13/8)

Saham Kongsi Anthoni Salim & Toto Sugiri (DCII) Boyong IHSG ke Zona Hijau

Saham Kongsi Anthoni Salim & Toto Sugiri (DCII) Boyong IHSG ke Zona Hijau

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Ramalan Arah Harga Bitcoin & Ethereum Jelang Rilis Inflasi Inti AS Hari Ini
Komoditas
7 menit yang lalu

Ramalan Arah Harga Bitcoin & Ethereum Jelang Rilis Inflasi Inti AS Hari Ini

Saham Emiten Sri Prakash Lohia Indo-Rama (INDR) Melejit 15,38%
Bursa & Saham
15 menit yang lalu

Saham Emiten Sri Prakash Lohia Indo-Rama (INDR) Melejit 15,38%

Saham GOTO Tancap Gas Jelang Rilis Kinerja Keuangan Besok (13/8)
Korporasi
18 menit yang lalu

Saham GOTO Tancap Gas Jelang Rilis Kinerja Keuangan Besok (13/8)

Harga Emas Menguat Tipis Jelang Rilis Inflasi AS, Begini Proyeksi Gerak Lanjutannya
Emas
24 menit yang lalu

Harga Emas Menguat Tipis Jelang Rilis Inflasi AS, Begini Proyeksi Gerak Lanjutannya

Saham Kongsi Anthoni Salim & Toto Sugiri (DCII) Boyong IHSG ke Zona Hijau
Bursa & Saham
30 menit yang lalu

Saham Kongsi Anthoni Salim & Toto Sugiri (DCII) Boyong IHSG ke Zona Hijau

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025

2

Arah Harga Emas Hari Ini (11/8) di Pasar Komoditas

3

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Selasa, 12 Agustus

4

Garuda Indonesia (GIAA) Bayar Tantiem, Chairal Tanjung Terima 2,36 Juta Saham

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Penjualan Mobil Astra International (ASII) Juli 2025 Naik 8,2%

Penjualan Mobil Astra International (ASII) Juli 2025 Naik 8,2%

Harga Emas Hari Ini Selasa, 12 Agustus di Pasar Spot Setelah Trump Beri Kejelasan Tarif

Harga Emas Hari Ini Selasa, 12 Agustus di Pasar Spot Setelah Trump Beri Kejelasan Tarif

Saham TLKM, MAPI, hingga CPIN Dorong Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat

Saham TLKM, MAPI, hingga CPIN Dorong Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat

PREMIUM NOTES: Manuver BlackRock di SIDO hingga Reksa Dana Campuran Boy Thohir

PREMIUM NOTES: Manuver BlackRock di SIDO hingga Reksa Dana Campuran Boy Thohir

Perusahaan yang Diawasi Agung Laksono (CBRE) Umumkan Beli Kapal Offshore Rp1,6 Triliun

Perusahaan yang Diawasi Agung Laksono (CBRE) Umumkan Beli Kapal Offshore Rp1,6 Triliun

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Harga Beras Premium dan Medium Naik Secara Nasional
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025

2

Arah Harga Emas Hari Ini (11/8) di Pasar Komoditas

3

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Selasa, 12 Agustus

4

Garuda Indonesia (GIAA) Bayar Tantiem, Chairal Tanjung Terima 2,36 Juta Saham

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025