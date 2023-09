The Fed Rem Suku Bunga, Saham VALE, PGAS dan UNTR Berpotensi Topang IHSG

IHSG reli setelah The Fed menahan suku bunga acuan pada dini hari, Kamis (21/9/2023). Saham PGAS, VALE dan UNTR berpotensi menopang indeks komposit.

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi berpeluang reli setelah The Fed menahan suku bunga acuan pada dini hari, Kamis (21/9/2023). Saham PGAS, VALE dan UNTR berpotensi menopang pergerakan ihsg hari ini. setelah ditutup terapresiasi di zona hijau pada perdagangan kemarin.

Pada penutupan perdagangan Rabu, (20/9/2023) IHSG parkir di zona hijau dengan menguat 0,45 persen ke level 7.011,68. Pergerakan IHSG hari ini dipengaruhi sentimen Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI), namun BI diprediksi akan tetap menahan suku bunga acuannya di level 5,75 persen.

Sementara itu, Bank Sentral AS Federal Reserve (The Fed) memutuskan untuk menahan suku bunga acuannya di level 5,25 persen—5,50 persen pada Federal Open Market Committee (FOMC) yang digelar pada 19-20 September 2023. Namun The Fed masih memproyeksikan kenaikan suku bunga sekali lagi ke level 5,75 persen hingga akhir 2023.

Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan IHSG telah menembus ke atas 7.020 untuk melanjutkan pembentukan subwave v dari wave a menuju 7.075 sebagai target penguatan berikutnya.

"Namun karena IHSG membentuk candle shooting star pada Rabu [20/9] maka IHSG bisa mengalami koreksi minor hari ini," ujar Ivan dalam riset pada Kamis, (21/9/2023).

Pada perdagangan hari ini, level support IHSG berada di 6.980, 6.930, dan 6.900, sementara level resistennya di 7.058, 7.075, dan 7.118. Berdasarkan indikator MACD dalam kondisi netral.

Berikut Saham Rekomendasi Binaartha Sekuritas Hari Ini:

PT Vale Indonesia Tbk. (INCO)

Ivan mengatakan, PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) ditutup melemah di level Rp5.725 Rabu, (20/9/2023). INCO gagal menembus ke atas garis SMA-20 sehingga akan melanjutkan pembentukan wave (y) dari [x] dengan target terdekat diperkirakan berada di level Rp5.575. Berdasarkan indikator MACD dalam kondisi netral.

Saham VALE mendapatkan rekomendasi akumulasi beli pada rentang harga Rp5.600-Rp5.650 dengan target harga terdekat di Rp6.200.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS)

Selanjutnya, PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) ditutup menguat di level Rp1.390 pada 20 September 2023. PGAS cenderung akan menguji kembali support Fibonacci Rp1.330 jika menembus ke bawah Rp1.355 dan masih dalam pembentukan wave [b] menurut skenario utamanya. Berdasarkan indikator MACD menunjukkan sinyal golden cross.

Rekomendasi buy on weakness disematkan untuk saham PGAS pada rentang harga Rp1.300-Rp1.350 dengan target harga terdekat di Rp1.460.

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR)

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR) ditutup menguat di level Rp6.875 kemarin. SMGR dapat melanjutkan tren naik sebelumnya dengan potensi penguatan di Rp7.500 apabila harga masih di atas Rp6.700 dan juga garis SMA-60. Berdasarkan indikator MACD menandakan momentum bearish.

Saham SMGR direkomendasikan hold atau trading buy pada rentang harga Rp6.700-Rp6.800 dengan target harga terdekat di Rp7.100.

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (TLKM)

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (TLKM) ditutup menguat di level Rp3.810 pada 20 September 2023. TLKM sedang membentuk konsolidasi di bawah level Rp3.850 dan akan mempertahankan peluang untuk melanjutkan pembalikan tren selama harganya masih di atas support Rp3.650. Berdasarkan indikator MACD menandakan momentum bullish.

Rekomendasi hold atau take profit sebagian untuk saham TLKM di level Rp3.900 sebagai target harga terdekat.

PT United Tractors Tbk. (UNTR)

Emiten tambang Grup Astra, PT United Tractors Tbk. (UNTR) UNTR ditutup menguat di level Rp28.500 pada 20 September 2023. UNTR diperkirakan akan melanjutkan pembentukan wave v dari (a) menuju Rp29.650 selama harga masih di atas Rp27.700 sebagai level support terdekat. Berdasarkan indikator, MACD menandakan momentum bullish.

Rekomendasi hold atau trading buy disematkan untuk saham UNTR pada rentang harga Rp27.900-Rp28.400 dengan target harga terdekat di Rp29.650.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

