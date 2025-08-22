Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Jumat 22 Agustus 2025

IHSG diproyeksikan berpeluang rebound pada perdagangan hari ini, Kamis (21/8/2025), menguji kisaran 8.025–8.102. Cermati saham BBTN, PANI hingga WINS.
Ibad Durrohman
Ibad Durrohman - Bisnis.com
Jumat, 22 Agustus 2025 | 06:20
Share
Karyawan beraktivitas didepan layar yang menampilkan pergerakan harga saham di Jakarta, Rabu (16/7/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Karyawan beraktivitas didepan layar yang menampilkan pergerakan harga saham di Jakarta, Rabu (16/7/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Ringkasan Berita
  • IHSG diproyeksikan berpeluang rebound dengan target uji di kisaran 8.025–8.102, meski ada kemungkinan koreksi jangka pendek ke rentang 7.815–7.831.
  • Saham-saham yang direkomendasikan untuk dicermati meliputi BBTN, PANI, KRAS, dan WINS, dengan potensi teknikal yang menarik di tengah peluang rebound indeks.
  • Level support IHSG diperkirakan berada di 7.800 dan 7.680, sementara resistance di kisaran 8.008–8.103.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Live Timeline

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan berpeluang rebound pada perdagangan hari ini, Kamis (21/8/2025), dengan target uji di kisaran 8.025–8.102. Sejumlah saham seperti BBTN, PANI, hingga WINS masuk dalam radar rekomendasi analis.

Pada perdagangan sebelumnya, Rabu (20/8/2025), IHSG ditutup terkoreksi 0,67% ke level 7.890. Pelemahan tersebut dibarengi tekanan jual di sejumlah sektor yang menahan laju indeks. Meski demikian, analis menilai ruang penguatan masih terbuka.

Tim Riset MNC Sekuritas menjelaskan bahwa pergerakan IHSG saat ini diperkirakan berada dalam fase wave [v] dari wave 1 dari wave (3) pada label hitam. Pola ini menandakan adanya potensi kelanjutan penguatan dalam jangka pendek.

“Dengan posisi ini, IHSG berpeluang menguji area 8.025–8.102. Namun, tetap perlu dicermati kemungkinan adanya koreksi jangka pendek ke rentang 7.815–7.831,” tulis Tim Riset MNC Sekuritas dalam publikasi risetnya, Rabu (20/8/2025).

Untuk perdagangan hari ini, MNC Sekuritas memperkirakan level support IHSG berada di 7.800 dan 7.680, sementara resistance diproyeksikan di kisaran 8.008–8.103.

Adapun saham-saham yang direkomendasikan untuk dicermati meliputi BBTN, PANI, KRAS, dan WINS. Emiten-emiten tersebut dinilai memiliki potensi teknikal yang menarik di tengah peluang rebound indeks.

Baca Juga

BBTN - Spec Buy

Saham BBTN terkoreksi 3,03% ke 1,280 dan disertai dengan munculnya tekanan jual. Selama masih mampu berada di atas 1,245 sebagai stoplossnya, maka posisi BBTN saat ini diperkirakan sedang berada di awal wave v dari wave (c).

  • Spec Buy: 1,260-1,280
  • Target Price: 1,355, 1,420
  • Stoploss: below 1,245

PANI - Buy on Weakness

Saham PANI terkoreksi 0,47% ke 15,875 disertai dengan munculnya tekanan jual, pergerakannya pun belum mampu break dari MA20. Kami perkirakan, posisi PANI saat ini sedang berada pada bagian dari wave (v) dari wave [c].

  • Buy on Weakness: 15,750-15,875
  • Target Price: 16,575, 17,125
  • Stoploss: below 15,675

KRAS - Spec Buy

Saham KRAS menguat 2,08% ke 294 dan disertai dengan munculnya volume pembelian. Kami perkirakan, posisi KRAS saat ini sedang berada pada bagian dari wave [v] dari wave C.

  • Spec Buy: 286-294
  • Target Price: 306, 314
  • Stoploss: below 282

WINS - Sell on Strength

Saham WINS terkoreksi 1,46% ke 404 dan masih didominasi oleh volume pembelian. Kami perkirakan, posisi WINS sedang berada di akhir wave v dari wave (c) dari wave [b]. Hal tersebut berarti, WINS rawan terkoreksi membentuk wave [c] ke rentang area 342-388.

  • Sell on Strength: 410-414

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ibad Durrohman
Editor : Ibad Durrohman

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Sinyal Akuisisi Linknet (LINK) dan Manuver Surge (WIFI)
Premium
39 menit yang lalu

Sinyal Akuisisi Linknet (LINK) dan Manuver Surge (WIFI)

Target Harga Saham PGEO di Tengah Manuver Kejar Target EBT Prabowo
Premium
1 jam yang lalu

Target Harga Saham PGEO di Tengah Manuver Kejar Target EBT Prabowo

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

PREMIUM WRAP-UP: Cengkeraman Hashim Djojohadikusumo di WIFI hingga Kinerja Emiten BUMN Karya Danantara

PREMIUM WRAP-UP: Cengkeraman Hashim Djojohadikusumo di WIFI hingga Kinerja Emiten BUMN Karya Danantara

Suku Bunga BI Turun, Adu Cuan Saham, Obligasi, SBN, dan Reksa Dana

Suku Bunga BI Turun, Adu Cuan Saham, Obligasi, SBN, dan Reksa Dana

Target Harga Saham PGEO di Tengah Manuver Kejar Target EBT Prabowo

Target Harga Saham PGEO di Tengah Manuver Kejar Target EBT Prabowo

Meneropong Nasib Emiten Kesehatan Jelang Kenaikan Iuran BPJS 2026

Meneropong Nasib Emiten Kesehatan Jelang Kenaikan Iuran BPJS 2026

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

Healthcare Issuers Outpace Broader Market Performance

Healthcare Issuers Outpace Broader Market Performance

IHSG Dibuka Loyo Usai BI Rate Turun, Saham DSSA Ambruk

IHSG Dibuka Loyo Usai BI Rate Turun, Saham DSSA Ambruk

IHSG Berpotensi Tembus 8.100 Hari Ini, Cermati Saham BRMS, BRPT, SMBR & TKIM

IHSG Berpotensi Tembus 8.100 Hari Ini, Cermati Saham BRMS, BRPT, SMBR & TKIM

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 22 Agustus Melonjak Tajam Rp1.981.000
Emas
22 menit yang lalu

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 22 Agustus Melonjak Tajam Rp1.981.000

Barito Pacific (BRPT) Kantongi Fasilitas Kredit Rp8,23 Triliun dari BRI (BBRI)
Korporasi
38 menit yang lalu

Barito Pacific (BRPT) Kantongi Fasilitas Kredit Rp8,23 Triliun dari BRI (BBRI)

Harga Emas Terkoreksi, Pasar Waspada Arah Kebijakan The Fed
Emas
1 jam yang lalu

Harga Emas Terkoreksi, Pasar Waspada Arah Kebijakan The Fed

Sukuk Ritel SR023 Mulai Ditawarkan Hari Ini (22/8), Cek Prediksi Kuponnya
Obligasi & Reksadana
1 jam yang lalu

Sukuk Ritel SR023 Mulai Ditawarkan Hari Ini (22/8), Cek Prediksi Kuponnya

Harga Minyak Memanas, Ketidakpastian Perdamaian Rusia-Ukraina Jadi Sorotan
Komoditas
1 jam yang lalu

Harga Minyak Memanas, Ketidakpastian Perdamaian Rusia-Ukraina Jadi Sorotan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

2

Harga Emas Antam Hari Ini Kamis, 21 Agustus Melejit Nyaris Tembus Rp2 Juta per Gram

3

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Kamis, 21 Agustus 2025

4

Emiten Hary Tanoe (BHIT) Buka Suara soal Gugatan Rp119 Triliun dari CMNP Jusuf Hamka

5

BEI Suspensi Saham Sawit Peter Sondakh (BWPT) Usai Melejit 167%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pemerintah Atur Industri Kripto Lewat SID, CEO Triv: Untuk Perlindungan Konsumen

Pemerintah Atur Industri Kripto Lewat SID, CEO Triv: Untuk Perlindungan Konsumen

PREMIUM WRAP-UP: Cengkeraman Hashim Djojohadikusumo di WIFI hingga Kinerja Emiten BUMN Karya Danantara

PREMIUM WRAP-UP: Cengkeraman Hashim Djojohadikusumo di WIFI hingga Kinerja Emiten BUMN Karya Danantara

Saham Jagoan JP Morgan Usai Prabowo Paparkan RAPBN 2026

Saham Jagoan JP Morgan Usai Prabowo Paparkan RAPBN 2026

BSDE Bidik Dana Rp3 Triliun untuk Pengembangan Kawasan BSD City

BSDE Bidik Dana Rp3 Triliun untuk Pengembangan Kawasan BSD City

Ardhantara Bakal Ambil Alih FUTR, Siap Kejar Kapitalisasi BREN & DSSA

Ardhantara Bakal Ambil Alih FUTR, Siap Kejar Kapitalisasi BREN & DSSA

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Saksi Bisu Kolonialisme Belanda yang Kini Jadi Destinasi Wisata Sejarah
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

2

Harga Emas Antam Hari Ini Kamis, 21 Agustus Melejit Nyaris Tembus Rp2 Juta per Gram

3

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Kamis, 21 Agustus 2025

4

Emiten Hary Tanoe (BHIT) Buka Suara soal Gugatan Rp119 Triliun dari CMNP Jusuf Hamka

5

BEI Suspensi Saham Sawit Peter Sondakh (BWPT) Usai Melejit 167%