Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Jumat 22 Agustus 2025

IHSG diproyeksikan berpeluang rebound pada perdagangan hari ini, Kamis (21/8/2025), menguji kisaran 8.025–8.102. Cermati saham BBTN, PANI hingga WINS.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan berpeluang rebound pada perdagangan hari ini, Kamis (21/8/2025), dengan target uji di kisaran 8.025–8.102. Sejumlah saham seperti BBTN, PANI, hingga WINS masuk dalam radar rekomendasi analis.

Pada perdagangan sebelumnya, Rabu (20/8/2025), IHSG ditutup terkoreksi 0,67% ke level 7.890. Pelemahan tersebut dibarengi tekanan jual di sejumlah sektor yang menahan laju indeks. Meski demikian, analis menilai ruang penguatan masih terbuka.

Tim Riset MNC Sekuritas menjelaskan bahwa pergerakan IHSG saat ini diperkirakan berada dalam fase wave [v] dari wave 1 dari wave (3) pada label hitam. Pola ini menandakan adanya potensi kelanjutan penguatan dalam jangka pendek.

“Dengan posisi ini, IHSG berpeluang menguji area 8.025–8.102. Namun, tetap perlu dicermati kemungkinan adanya koreksi jangka pendek ke rentang 7.815–7.831,” tulis Tim Riset MNC Sekuritas dalam publikasi risetnya, Rabu (20/8/2025).

Untuk perdagangan hari ini, MNC Sekuritas memperkirakan level support IHSG berada di 7.800 dan 7.680, sementara resistance diproyeksikan di kisaran 8.008–8.103.

Adapun saham-saham yang direkomendasikan untuk dicermati meliputi BBTN, PANI, KRAS, dan WINS. Emiten-emiten tersebut dinilai memiliki potensi teknikal yang menarik di tengah peluang rebound indeks.

BBTN - Spec Buy

Saham BBTN terkoreksi 3,03% ke 1,280 dan disertai dengan munculnya tekanan jual. Selama masih mampu berada di atas 1,245 sebagai stoplossnya, maka posisi BBTN saat ini diperkirakan sedang berada di awal wave v dari wave (c).

Spec Buy: 1,260-1,280

Target Price: 1,355, 1,420

Stoploss: below 1,245

PANI - Buy on Weakness

Saham PANI terkoreksi 0,47% ke 15,875 disertai dengan munculnya tekanan jual, pergerakannya pun belum mampu break dari MA20. Kami perkirakan, posisi PANI saat ini sedang berada pada bagian dari wave (v) dari wave [c].

Buy on Weakness: 15,750-15,875

Target Price: 16,575, 17,125

Stoploss: below 15,675

KRAS - Spec Buy

Saham KRAS menguat 2,08% ke 294 dan disertai dengan munculnya volume pembelian. Kami perkirakan, posisi KRAS saat ini sedang berada pada bagian dari wave [v] dari wave C.

Spec Buy: 286-294

Target Price: 306, 314

Stoploss: below 282

WINS - Sell on Strength

Saham WINS terkoreksi 1,46% ke 404 dan masih didominasi oleh volume pembelian. Kami perkirakan, posisi WINS sedang berada di akhir wave v dari wave (c) dari wave [b]. Hal tersebut berarti, WINS rawan terkoreksi membentuk wave [c] ke rentang area 342-388.

Sell on Strength: 410-414

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.