Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

IHSG Ditutup Turun ke 7.858,85 BBCA, TLKM, hingga CUAN Parkir di Zona Merah

IHSG turun 0,40% ke 7.858,85 pada 22 Agustus 2025, dipengaruhi sektor kesehatan dan energi. Saham BBCA, TLKM, dan CUAN melemah, sementara ASII dan EMTK menguat.
Akbar Maulana al Ishaqi
Akbar Maulana al Ishaqi - Bisnis.com
Jumat, 22 Agustus 2025 | 16:30
Share
Investor mengamati pergerakan harga saham di Jakarta, Jumat (15/8/2025). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) resmi mencapai rekor baru dengan menembus level 8.000 saat presiden Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR 2025. Bisnis/Arief Hermawan P
Investor mengamati pergerakan harga saham di Jakarta, Jumat (15/8/2025). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) resmi mencapai rekor baru dengan menembus level 8.000 saat presiden Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR 2025. Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup pada zona merah pada perdagangan hari ini, Jumat (22/8/2025).

Berdasarkan RTI Business, IHSG turun 0,40% atau 31,86 poin ke 7.858,85. Sepanjang perdagangan hari ini, sebanyak 40,93 miliar saham diperjualbelikan dengan nilai transaksi Rp15,62 triliun.

Sebanyak 361 saham ditutup pada zona hijau, 275 ditutup turun dan sebanyak 163 saham tidak berubah

Sejumlah saham yang menopang IHSG hari ini antara lain PT Astra International Tbk. (ASII) yang menguat 1,33% ke Rp5.700, PT Chandra Daya Investasi Tbk. (CDIA) menguat 2,06% ke Rp1.485, PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK) melesat 11,43% ke Rp1.170.

Baca Juga : AUM Reksa Dana Manulife AM (MAMI) Tumbuh 9,7%, Sebesar Rp8,3 Triliun Parkir di Saham

Selain itu, saham yang menguat ada PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA) yang naik 6,60% ke Rp1.050 hingga PT Remala Abadi Tbk. (DATA) menguat 3,73% ke Rp3.060.

Sebaliknya, laju IHSG terganjal PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADRO) yang terkoreksi 0,28% ke Rp1.775, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. terpangkas 2,65% ke Rp3.310, PT Aneka Tambang Tbk. ANTM turun 0,35% ke Rp2.820.

Sedangkan, saham-saham bank jumbo yang memerah ada PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) yang turun 1,17% ke Rp8.450, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (MBRI) turun 0,20% ke Rp4.890, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) terpangkas 1,20% ke Rp4.100.

Berikutnya, PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) juga terkoreksi 0,61% ke Rp1.635, PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) turun 1,43% ke Rp8.600 dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) terpangkas 0,31% ke Rp3.240.

Pada sesi I perdagangan hari ini IHSG juga ditutup melemah 0,02% ke level 7.888,41. Tim Riset Phintraco Sekuritas mencatat pelemahan ini disebabkan oleh sektor kesehatan yang kontraksi 0,38%, energi turun 0,04%, dan sektor non siklikal yang terpangkas 0.02%. 

"Secara teknikal, terdapat penyempitan negatif slope pada MACD, sejalan dengan indikator RSI terlihat mengarah ke bawah. Sehingga, kami memperkirakan IHSG berpotensi akan menguji di level support dalam rentang 7.750-7.850 pada perdagangan sesi II Jumat (22/8)," tulis riset tersebut, Jumat (22/8/2025).

Baca Juga : Pilah-Pilih Saham Properti CTRA, BSDE, PWON di Tengah Sikap Dovish BI

Adapun, sentimen yang menyertai pergerakan IHSG dari dalam negeri adalah defisit neraca transaksi berjalan Indonesia pada kuartal II/2025 yang tercatat sebesar US$3 miliar, dari defisit US$228 juta pada kuartal sebelumnya. 

Walaupun angkanya relatif sama dibandingkan dengan kuartal II/2024, hal ini menandai defisit neraca transaksi berjalan selama sembilan kuartal berturut-turut dan merupakan defisit terbesar sejak kuartal II/2024, setara dengan 0,8% produk domestik bruto (PDB). 

Adapun, Bank Indonesia (BI) menargetkan defisit transaksi berjalan sekitar 0,5%-1,3% PDB tahun ini.

Sementara itu, Head of Retail Research BNI Sekuritas Fanny Suherman menyoroti pada perdagangan kemarin meskipun IHSG ditutup turun 0,67%, namun masih mencatatkan net buy asing sekitar Rp533 miliar. Kemarin, saham yang paling banyak dibeli asing adalah CUAN, BBCA, AMMN, BBRI dan BRMS. 

“IHSG masih berpotensi mencoba tes support di 7.800, dan jika kuat di level tersebut, IHSG berpotensi melanjutkan kenaikannya,” tulisnya dalam riset.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Maulana al Ishaqi
Editor : Dwi Nicken Tari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Auto Stocks Rally After GIIAS, BI Rate Cut to Add More Fuel
Premium
47 menit yang lalu

Auto Stocks Rally After GIIAS, BI Rate Cut to Add More Fuel

Fresh Momentum Drives Growth for Property Issuers
Premium
5 jam yang lalu

Fresh Momentum Drives Growth for Property Issuers

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Jumat 22 Agustus 2025

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Jumat 22 Agustus 2025

Indeks Bisnis-27 Dibuka Merah, Saham BBCA, BBRI hingga BMRI Kompak Lesu

Indeks Bisnis-27 Dibuka Merah, Saham BBCA, BBRI hingga BMRI Kompak Lesu

Emiten Grup Astra ASII Berpotensi Naikkan Rasio Dividen, Harga Saham Menanjak

Emiten Grup Astra ASII Berpotensi Naikkan Rasio Dividen, Harga Saham Menanjak

Intip Racikan Reksa Dana Bahana TCW, Ada BBCA hingga BUMI

Intip Racikan Reksa Dana Bahana TCW, Ada BBCA hingga BUMI

IHSG Diproyeksikan Loyo Akhir Pekan, Pantau Saham JPFA, ELSA, hingga SMDR

IHSG Diproyeksikan Loyo Akhir Pekan, Pantau Saham JPFA, ELSA, hingga SMDR

PREMIUM WRAP-UP: Cengkeraman Hashim Djojohadikusumo di WIFI hingga Kinerja Emiten BUMN Karya Danantara

PREMIUM WRAP-UP: Cengkeraman Hashim Djojohadikusumo di WIFI hingga Kinerja Emiten BUMN Karya Danantara

IHSG Dibuka Menghijau, Saham BMRI, ACST, hingga MBSS Moncer

IHSG Dibuka Menghijau, Saham BMRI, ACST, hingga MBSS Moncer

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Prospek Saham ACES Usai Kabar MAPI Bakal Boyong Ace Hardware
Korporasi
9 menit yang lalu

Prospek Saham ACES Usai Kabar MAPI Bakal Boyong Ace Hardware

Danantara Bakal Bereskan Persoalan 'Bom Waktu' Kereta Cepat Whoosh
Korporasi
15 menit yang lalu

Danantara Bakal Bereskan Persoalan 'Bom Waktu' Kereta Cepat Whoosh

Emiten Grup Astra ASII Berpotensi Naikkan Rasio Dividen, Harga Saham Menanjak
Rekomendasi
18 menit yang lalu

Emiten Grup Astra ASII Berpotensi Naikkan Rasio Dividen, Harga Saham Menanjak

BNI Sekuritas Cetak Rekor MURI, Dorong Partisipasi AktifNasabahRitel
Bursa & Saham
7 jam yang lalu

BNI Sekuritas Cetak Rekor MURI, Dorong Partisipasi AktifNasabahRitel

Indeks Bisnis-27 Ditutup Pada Zona Merah Tertekan Saham AMRT, BRPT, ISAT
Bursa & Saham
30 menit yang lalu

Indeks Bisnis-27 Ditutup Pada Zona Merah Tertekan Saham AMRT, BRPT, ISAT

IHSG Ditutup Turun ke 7.858,85 BBCA, TLKM, hingga CUAN Parkir di Zona Merah
Bursa & Saham
47 menit yang lalu

IHSG Ditutup Turun ke 7.858,85 BBCA, TLKM, hingga CUAN Parkir di Zona Merah

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 22 Agustus Melonjak Tajam Rp1.981.000

2

Harga Emas Antam Hari Ini Jumat, 22 Agustus 2025 Dekati Level Rp2 Juta per Gram

3

Saham Jagoan JP Morgan Usai Prabowo Paparkan RAPBN 2026

4

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 22 Agustus 2025

5

Barito Pacific (BRPT) Kantongi Fasilitas Kredit Rp8,23 Triliun dari BRI (BBRI)

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Penawaran Sukuk Ritel SR023 Resmi Dibuka, Patok Imbal Hasil hingga 5,95%

Penawaran Sukuk Ritel SR023 Resmi Dibuka, Patok Imbal Hasil hingga 5,95%

Pemerintah Atur Industri Kripto Lewat SID, CEO Triv: Untuk Perlindungan Konsumen

Pemerintah Atur Industri Kripto Lewat SID, CEO Triv: Untuk Perlindungan Konsumen

PREMIUM WRAP-UP: Cengkeraman Hashim Djojohadikusumo di WIFI hingga Kinerja Emiten BUMN Karya Danantara

PREMIUM WRAP-UP: Cengkeraman Hashim Djojohadikusumo di WIFI hingga Kinerja Emiten BUMN Karya Danantara

Saham Jagoan JP Morgan Usai Prabowo Paparkan RAPBN 2026

Saham Jagoan JP Morgan Usai Prabowo Paparkan RAPBN 2026

BSDE Bidik Dana Rp3 Triliun untuk Pengembangan Kawasan BSD City

BSDE Bidik Dana Rp3 Triliun untuk Pengembangan Kawasan BSD City

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

ITB Terima Sertifikat Verifikasi Untuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 ITB
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 22 Agustus Melonjak Tajam Rp1.981.000

2

Harga Emas Antam Hari Ini Jumat, 22 Agustus 2025 Dekati Level Rp2 Juta per Gram

3

Saham Jagoan JP Morgan Usai Prabowo Paparkan RAPBN 2026

4

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 22 Agustus 2025

5

Barito Pacific (BRPT) Kantongi Fasilitas Kredit Rp8,23 Triliun dari BRI (BBRI)