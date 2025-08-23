Bisnis Indonesia Premium
Aksi Net Buy Investor Asing di BEI Sepekan Menyusut jadi Rp2,73 Triliun, IHSG Masuk Zona Merah

Investor asing mencatat net buy Rp2,73 triliun di BEI 19-22 Agustus 2025, turun dari pekan sebelumnya. IHSG melemah 0,50%, kapitalisasi pasar turun 0,81%.
Dionisio Damara Tonce
Dionisio Damara Tonce - Bisnis.com
Sabtu, 23 Agustus 2025 | 09:58
Warga memantau pergerakan saham di layar telepon pintar di Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/5/2025). Bisnis/Abdurachman
Warga memantau pergerakan saham di layar telepon pintar di Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/5/2025). Bisnis/Abdurachman

Bisnis.com, JAKARTA — Investor asing tercatat masih membukukan aliran dana masuk di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 19 – 22 Agustus 2025. Namun, nilai beli bersih atau net buy melambat tajam dibandingkan pekan sebelumnya. 

Data BEI mencatat, asing melakukan net buy senilai Rp2,73 triliun atau setara US$168 juta selama sepekan. Angka itu jauh lebih rendah dibandingkan net buy Rp6,67 triliun (US$411 juta) yang terjadi pada minggu sebelumnya.

Secara total, investor asing membukukan pembelian saham Rp27,13 triliun dengan penjualan Rp24,39 triliun. Volume transaksi asing tercatat 28,4 miliar saham untuk pembelian dan menjual 26,5 miliar saham dalam sepekan. 

Meski terjadi perlambatan, arus dana asing tetap menjadi penopang utama pasar. Hal itu terlihat dari sejumlah saham big cap yang ditopang aksi beli investor global, seperti ASII, BBRI, AMMN, hingga BMRI.

Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 0,50% selama sepekan dan ditutup pada level 7.858,85 dari sebelumnya di 7.898,37. Rata-rata nilai transaksi harian juga turun menjadi Rp17,92 triliun. 

Akibatnya kapitalisasi pasar atau market capitalization BEI juga mengalami penurunan sebesar 0,81% secara mingguan menjadi Rp14.131 triliun. 

Sekretaris Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) Kautsar Primadi Nurahmad mengatakan bahwa meski secara nilai mengalami penurunan pada perdagangan 19–22 Agustus 2025, volume transaksi tetap bertumbuh. 

“Peningkatan tertinggi terjadi pada rata-rata volume transaksi harian Bursa pekan ini sebesar 10% menjadi 39,47 miliar lembar saham dari 35,88 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya,” kata Kautsar dalam keterangannya dikutip Sabtu, (23/8/2025).

Di sisi lain, rata-rata frekuensi transaksi harian selama pekan meningkat sebesar 1,98% menjadi 2,12 juta kali transaksi dari sebelumnya 2,08 juta kali. Namun demikian, rerata nilai transaksi turun 15,95% menjadi Rp17,92 triliun.

Adapun investor asing pada perdagangan akhir pekan, Jumat (22/8/2025), mencatatkan nilai beli bersih Rp424,57 miliar. Sementara itu, sepanjang tahun 2025 ini, investor asing mencatatkan nilai jual bersih Rp52,441 triliun.

 5 saham yang paling banyak diborong investor asing pada perdagangan akhir pekan lalu adalah AMMN, BMRI, COIN, EMTK, dan PANI.

AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK - TradingView

_______________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Penulis : Dionisio Damara Tonce
Editor : Anggara Pernando

