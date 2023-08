IHSG Diprediksi Masih Terkoreksi, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini 18 Agustus

IHSG berisiko mengalami koreksi lanjutan pada perdagangan Jumat (18/8/2023) di tengah sentimen hawkish The Fed.

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks harga saham gabungan (IHSG) berisiko mengalami koreksi lanjutan pada perdagangan Jumat (18/8/2023) di tengah sentimen hawkish The Fed. IHSG tercatat parkir dengan koreksi 0,21 persen ke 6.900,53 pada perdagangan Rabu (16/8/2023).

Phintraco Sekuritas menyebutkan secara teknikal investor perlu mewaspadai support 6.830 jika IHSG tertahan di bawah pivot 6.880 pada perdagangan besok.

Secara teknikal, Stochastic RSI dan MACD berpotensi membentuk death cross sebagai indikasi koreksi lanjutan.

“Breaklow 6.830 mengindikasikan pembentukan pola minor inverted cup dan handle/double top,” tulis Phintraco yang dikutip pada Jumat (18/8/2023).

Risalah FOMC The Fed dari pertemuan Juli 2023 juga perlu menjadi perhatian. Wall Street ditutup memerah pada perdagangan Rabu (16/8/2023) waktu setempat atau Kamis (17/8/2023) dini hari setelah Bank Sentral Amerika Serikat memberi sinyal bahwa kebijakan kenaikan suku bunga kemungkinan tidak berakhir dalam waktu dekat karena risiko inflasi yang berlanjut.

Berdasarkan data Bloomberg, Kamis (17/8/2023), indeks Dow Jones Industrial Average ditutup turun 0,52 persen atau 180,65 poin ke 3.765,74, S&P 500 tergelincir 0,76 persen atau 33,53 poin ke 4.404,33, dan Nasdaq anjlok 1,15 persen atau 156,42 poin ke 13.474,63.

S&P 500 melemah untuk hari kedua berturut-turut, di tengah kekhawatiran bank sentral akan terus menaikkan suku bunga. Nasdaq 100 juga mengalami penurunan dua hari beruntun karena perusahaan teknologi termasuk Meta Platforms Inc., Amazon.com Inc. bersama dengan Tesla Inc. menyeret turun pasar saham.

“Petunjuk mengenai terminal rate menjadi salah satu hal yang paling ditunggu dari risalah tersebut. Tone yang lebih dovish dalam risalah tersebut berpotensi menopang IHSG di Jumat (18/8/2023) dan sebaliknya,” lanjut Phintraco.

Dari eksternal, ekspektasi perubahan arah kebijakan moneter juga diharapkan pada Bank of England dan European Central Bank. Data terbaru menunjukan penurunan inflasi di Inggris ke 6,8 persen YoY pada Juli 2023 dari 7,9 persen YoY pada Juni 2023.

Adapun beberapa saham pilihan Phintraco untuk perdagangan besok adalah ASII, PGAS, EXCL, ERAA, MARK dan MIDI.

