Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini (17/8) Turun jadi Rp1.963.000 per Gram

Harga emas Antam di Pegadaian turun jadi Rp1.963.000/gram pada 17 Agustus 2025, lebih murah Rp13.000 dari sebelumnya. Emas Galeri24 dan UBS juga mengalami penyesuaian harga.
Dwi Nicken Tari
Dwi Nicken Tari
Minggu, 17 Agustus 2025 | 09:13
Karyawati memperlihatkan kepingan emas Antam di Jakarta, Senin (30/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas Antam di Pegadaian pada perdagangan hari ini, Minggu, 17 Agustus 2025 mengalami penurunan.

Pegadaian menetapkan harga jual emas Antam 24 karat di level Rp1.963.000 atau turun Rp13.000 dari harga sebelumnya. Sedangkan harga emas Galeri24 dihargai Rp1.881.000 per gram dan emas UBS dihargai Rp1.893.000 per gram.

Berdasarkan data Galeri 24 Pegadaian, harga emas Antam ukuran 0,5 gram dijual Rp1.033.000, sedangkan pecahan 2 gram dibanderol Rp3.863.000.

Sedangkan harga emas Galeri24 ukuran 2 gram dibanderol Rp3.705.000 dan emas UBS dengan ukuran yang sama Rp3.756.000.

Untuk emas Antam ukuran 5 gram, harga tercatat Rp9.579.000, dan pecahan 10 gram dijual Rp19.101.000.

Emas Antam ukuran terbesar, yakni 1.000 gram, dipatok dengan harga Rp1.900.881.000. 

Harga buyback emas Antam berlaku untuk transaksi dengan membawa bukti pembelian. Nilai buyback tersebut belum memperhitungkan potongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Berikut adalah daftar harga emas Antam hari ini, Minggu (17/8/2025):

Berat (gram) Galeri24 Antam UBS
0,5 Rp 987.000 Rp 1.033.000 Rp 1.023.000
1 Rp 1.881.000 Rp 1.963.000 Rp 1.893.000
2 Rp 3.705.000 Rp 3.863.000 Rp 3.756.000
3 - Rp 5.769.000 -
5 Rp 9.194.000 Rp 9.579.000 Rp 9.280.000
10 Rp 18.338.000 Rp 19.101.000 Rp 18.461.000
25 Rp 45.731.000 Rp 47.623.000 Rp 46.060.000
50 Rp 91.388.000 Rp 95.164.000 Rp 91.930.000
100 Rp 182.686.000 Rp 190.246.000 Rp 183.787.000
250 Rp 456.488.000 Rp 475.340.000 Rp 459.332.000
500 Rp 912.526.000 Rp 950.462.000 Rp 917.580.000
1000 Rp 1.825.052.000 Rp 1.900.881.000 -
 

Penulis : Dwi Nicken Tari
Editor : Dwi Nicken Tari

