Intip Promo Pembelian Reksa Dana dari BNI AM di BNI wondrX 2025

BNI AM hadir di BNI wondrX 2025, menawarkan promo reksa dana, edukasi finansial, dan konsultasi menarik untuk meningkatkan literasi keuangan.
Minggu, 17 Agustus 2025 | 09:54
BNI Asset Management di BNI wondrx 2025./BNI AM
BNI Asset Management di BNI wondrx 2025./BNI AM

Bisnis.com, JAKARTA – BNI Asset Management atau BNI AM turut memeriahkan expo tahunan BNI wondrx 2025 yang digelar pada 15-17 Agustus 2025 di ICE BSD, Tangerang.

Dalam kesempatan meningkatkan literasi keuangan itu, BNI AM sebagai bagian dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. menghadirkan booth yang menawarkan kombinasi aktivitas hiburan dan edukasi finansial.

Direktur Utama BNI Asset Management, Ari Adil mengatakan BNI wondrX 2025 hadir dengan dua misi utama yaitu meningkatkan pemahaman pengunjung tentang layanan dan produk keuangan, serta mendorong pertumbuhan penggunaan produk dari BNI Group.

"BNI AM memanfaatkan momentum yang bagus ini dengan memberikan edukasi literasi keuangan, khususnya mengenai pentingnya investasi sejak dini," kata Ari dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (17/8/2025).

Dia mengatakan BNI AM menghadirkan berbagai aktivitas interaktif termasuk acara konsultasi langsung (financial clinic) yang dikemas dengan menarik untuk memperkenalkan produk reksa dana.

Adapun, produk investasi reksa dana BNI AM disebut menjadi solusi investasi terjangkau bagi berbagai profil risiko untuk membantu nasabah mengelola keuangan dengan lebih bijak demi masa depan yang lebih baik.

Beberapa promo yang ditawarkan oleh BNI AM di BNI wondrX 2025 adalah:

  • Pembelian Reksa Dana BNI AM senilai Rp 1 juta melalui Wondr by BNI akan untuk mendapatkan gimmick menarik plus sesi financial clinic dan konsultasi tarot.
  • Pembelian Reksa Dana BNI AM senilai Rp500 ribu melalui Wondr by BNI maupun dari BIONS akan berkesempatan untuk mengikuti financial clinic dan konsultasi tarot.

Selain itu, BNI AM juga menghadirkan beragam aktivitas lainnya seperti game machine 'catch the stick' yang dihadirkan untuk menguji ketangkasan dan konsentrasi nasabah. Di booth BNI AM, pengunjung juga dapat mengikuti financial clinic untuk mendapatkan konsultasi strategi investasi yang sesuai dengan tujuan finansial masing-masing.

Bagi pengunjung yang mencari pengalaman unik, tersedia juga tarot reader yang akan memberikan hiburan serta insight menarik tentang keuangan, kesehatan, karir dan bahkan asmara. 

“Sebagai bagian dari BNI Group, kami senantiasa berkolaborasi dengan Wondr by BNI dan BIONS by BNI Sekuritas untuk meningkatkan transaksi Reksa Dana BNI AM dan juga produk BNI Group lainnya. Kami ingin membuktikan bahwa berinvestasi bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan, yang tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga pengetahuan baru dalam mengelola keuangan,” ucap Ari.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

