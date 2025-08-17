Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Harga Komoditas Logam 'Wait and See' Keputusan Pertemuan Trump-Putin

Harga logam stabil saat pasar menunggu hasil pertemuan Trump-Putin di Alaska, yang diharapkan dapat mengakhiri perang Ukraina dan mempengaruhi harga komoditas.
Dwi Nicken Tari
Dwi Nicken Tari - Bisnis.com
Minggu, 17 Agustus 2025 | 12:36
Share
Batangan emas dengan ukiran diletakkan di atas troli sebelum didistribusikan di pabrik logam non-ferrous JSC Krastsvetmet di Krasnoyarsk, Rusia. Bloomberg/Andrey Rudakov
Batangan emas dengan ukiran diletakkan di atas troli sebelum didistribusikan di pabrik logam non-ferrous JSC Krastsvetmet di Krasnoyarsk, Rusia. Bloomberg/Andrey Rudakov

Bisnis.com, JAKARTA – Harga logam industri dan logam mulia cenderung stabil seiring dengan pelaku pasar wait and see menantikan hasil pertemuan tingkat tinggi antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Berdasarkan data Bloomberg, harga tembaga naik 0,1% dan ditutup ke level US$9.773,50 per ton di Bursa Logam London (LME) pada Jumat (15/8/2025). Sementara itu, logam industri lainnya terpantau bervariasi. Logam mulia emas stagnan di kisaran US$3.337 per ons, sedangkan turunannya seperti perak, platinum, dan paladium mencatat penurunan harga.

Perdagangan logam mulai dari emas hingga tembaga bergerak dalam rentang sempit pada Jumat (15/8/2025) menjelang pertemuan Trump dan Putin di Alaska.

Pasar berharap pembicaraan itu dapat semakin dekat ke penyelesaian perang Rusia-Ukraina. Adapun, setiap kesepakatan yang dapat mengakhiri perang di Ukraina berpotensi mendorong harga komoditas yang terkait pertumbuhan seperti tembaga.

Di sisi lain, aset safe haven seperti emas bisa mengalami lonjakan harga lanjutan jika pembicaraan tersebut gagal.

Trump menyambut Putin dengan jabat tangan di Alaska saat mereka memulai pertemuan puncak yang sangat dinanti-nantikan. Pemimpin AS tersebut berharap dapat mengamankan akhir dari perang di Ukraina. Konferensi pers bersama direncanakan setelah pertemuan mereka selesai.

Konflik di Ukraina telah menjadi pendorong utama reli panjang harga emas, dengan harga yang melonjak dua kali lipat sejak akhir 2022. Sanksi AS terhadap sistem keuangan Rusia telah meningkatkan daya tarik emas sebagai aset cadangan. Tanda-tanda gencatan senjata dapat mengurangi permintaan terhadap logam mulia sebagai aset pelindung nilai, terutama di tengah kekhawatiran investor terhadap pendekatan Trump yang konfrontatif dalam politik dan perdagangan.

Sementara itu, logam industri akan sensitif terhadap tanda-tanda bahwa Rusia berada di jalur menuju normalisasi perdagangan dengan negara-negara Barat. Perang telah mengguncang ekonomi Rusia dan memberikan tekanan besar pada sektor industri Eropa, sekaligus memicu pergeseran besar dalam arus perdagangan global karena konsumen Barat menghindari logam asal Rusia dan pemerintah memberlakukan sanksi terhadap produsen Rusia.

Sebelumnya, investor mencermati data ekonomi menunjukkan adanya kenaikan dalam penjualan ritel AS, yang didorong oleh penjualan mobil dan promosi besar-besaran secara daring. Namun, laporan terpisah kemudian menunjukkan bahwa sentimen konsumen secara tak terduga menurun untuk pertama kalinya sejak April, sementara ekspektasi inflasi meningkat.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dwi Nicken Tari
Editor : Dwi Nicken Tari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Merambah Megah Citatah
Premium
55 menit yang lalu

Merambah Megah Citatah

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun
Premium
21 jam yang lalu

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Emas Berpotensi Tembus US$3.600 di Semester II/2025

Emas Berpotensi Tembus US$3.600 di Semester II/2025

BlackRock hingga American Century Koleksi Saham ANTM di Tengah Prospek Lompatan Laba

BlackRock hingga American Century Koleksi Saham ANTM di Tengah Prospek Lompatan Laba

Four Key Food Commodities Exceed Price Ceilings and Show Wide Regional Gaps

Four Key Food Commodities Exceed Price Ceilings and Show Wide Regional Gaps

Prospek Pemangkasan Produksi Baja di China, Harga Bijih Besi Kian Solid

Prospek Pemangkasan Produksi Baja di China, Harga Bijih Besi Kian Solid

Deal, RI Dapat Tarif Impor 0% Tembaga dari AS

Deal, RI Dapat Tarif Impor 0% Tembaga dari AS

Trump Tak Kenakan Tarif untuk Logam Olahan, Harga Tembaga Menguat

Trump Tak Kenakan Tarif untuk Logam Olahan, Harga Tembaga Menguat

Harga Indeks Batu Bara Diproyeksi Rebound Semester II/2025, Pengusaha Pacu Ekspor

Harga Indeks Batu Bara Diproyeksi Rebound Semester II/2025, Pengusaha Pacu Ekspor

Curah Hujan Tinggi di AS, Harga Komoditas Pertanian Jagung hingga Gandum Rontok

Curah Hujan Tinggi di AS, Harga Komoditas Pertanian Jagung hingga Gandum Rontok

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Perdagangan Saham BEI (18/8) Libur, Cek Kalender Bursa Sampai Akhir Tahun 2025
Bursa & Saham
30 menit yang lalu

Perdagangan Saham BEI (18/8) Libur, Cek Kalender Bursa Sampai Akhir Tahun 2025

Cek Rapor Pertumbuhan Kinerja GOTO Vs Grab Kuartal II/2025
Korporasi
35 menit yang lalu

Cek Rapor Pertumbuhan Kinerja GOTO Vs Grab Kuartal II/2025

Harga Komoditas Logam 'Wait and See' Keputusan Pertemuan Trump-Putin
Komoditas
1 jam yang lalu

Harga Komoditas Logam 'Wait and See' Keputusan Pertemuan Trump-Putin

Emas Berpotensi Tembus US$3.600 di Semester II/2025
Emas
3 jam yang lalu

Emas Berpotensi Tembus US$3.600 di Semester II/2025

Ini 10 Broker Teraktif Sepekan, Stockbit dan Mirae Asset Sekuritas Jawara
Bursa & Saham
3 jam yang lalu

Ini 10 Broker Teraktif Sepekan, Stockbit dan Mirae Asset Sekuritas Jawara

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Kiprah Ace Hardware di Indonesia Lewat Tangan ACES

2

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini (17/8) Turun jadi Rp1.963.000 per Gram

3

Rayakan HUT ke-80 RI di Istana, Rosan Ungkap Harapan Kontribusi Danantara

4

Prabowo Sebut Indonesia Akan jadi Pelopor EBT, Saham Energi Mendingin

5

Semarak HUT ke-80 RI di Pasar Modal IHSG Tembus 8.000

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Cek Rapor Pertumbuhan Kinerja GOTO Vs Grab Kuartal II/2025

Cek Rapor Pertumbuhan Kinerja GOTO Vs Grab Kuartal II/2025

Rayakan HUT ke-80 RI di Istana, Rosan Ungkap Harapan Kontribusi Danantara

Rayakan HUT ke-80 RI di Istana, Rosan Ungkap Harapan Kontribusi Danantara

Rapor Kinerja BREN, PGEO Cs di Tengah Ambisi Prabowo Jadikan RI Pelopor EBT Dunia

Rapor Kinerja BREN, PGEO Cs di Tengah Ambisi Prabowo Jadikan RI Pelopor EBT Dunia

Harga Emas Hari Ini, 15 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

Harga Emas Hari Ini, 15 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

IHSG Hari Ini Jumat, 15 Agustus Saat Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo

IHSG Hari Ini Jumat, 15 Agustus Saat Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Potret Upacara Bendera Memperingati HUT ke-80 RI di Seluruh Penjuru Negeri
5+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Kiprah Ace Hardware di Indonesia Lewat Tangan ACES

2

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini (17/8) Turun jadi Rp1.963.000 per Gram

3

Rayakan HUT ke-80 RI di Istana, Rosan Ungkap Harapan Kontribusi Danantara

4

Prabowo Sebut Indonesia Akan jadi Pelopor EBT, Saham Energi Mendingin

5

Semarak HUT ke-80 RI di Pasar Modal IHSG Tembus 8.000