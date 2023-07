Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat, MAPI, MDKA, hingga BMRI Paling Cuan

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Bisnis-27 dibuka menguat ke level 597,657 seiring dengan penguatan indeks komposit pada perdagangan Kamis (20/7/2023).

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), indeks hasil kerja sama dengan Harian Bisnis Indonesia itu naik 1,31 persen dari posisi sebelumnya.

Pada pembukaan perdagangan hari ini, indeks bisnis bergerak di rentang 596,34 hingga 598,499. Terpantau 17 saham yang dibuka menguat, 2 saham stagnan, serta 8 saham lain yang dibuka di zona merah.

Saham milik PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) naik paling tinggi pada pembukaan perdagangan hari ini, Kamis (20/7/2023). Saham milik perusahaan ritel ini naik 4,47 persen atau 85 poin ke level Rp1.985 per saham.

Selanjutnya, ada PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) yang harga sahamnya naik 3,80 persen ke level Rp3.280 per saham. Posisi ketiga ditempati oleh saham milik bank BUMN, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) yang mencatat peningkatan sebesar 1,87 persen atau naik 100 poin ke level Rp5.450 per saham.

PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. (INKP) menyusul dengan peningkatan sebesar 1,72 persen atau naik 150 poin ke level Rp8.875 per lembar saham. Adapun posisi kelima diduduki oleh PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) naik 1,72 persen atau 40 poin ke harga Rp2.370 per saham.

Sementara itu, saham yang terkoreksi paling dalam pada pembukaan perdagangan hari ini adalah saham milik PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) yang anjlok ke level Rp11.450 per saham atau turun hingga 2,55 persen dari sebelumnya.

Kemudian ada PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF) yang harga sahamnya turun 1,25 persen atau 25 poin ke angka Rp1.975 per saham. Di susul oleh perusahaan otomotif PT Astra International Tbk. (ASII) yang turun hingga 1,14 persen atau 75 poin ke level Ro6.500 per saham.

PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) menyusul dengan penurunan sebesar 0,94 persen atau 40 poin ke level Rp4.230 per saham. Lalu ada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) yang harga sahamnya turun hingga 0,89 persen ke angka Rp5.575 per saham.

Adapun saham yang bergerak di tempat pada pembukaan perdagangan hari ini adalah PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk. (INTP) serta PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. (MIKA).

Pergerakan indeks Bisnis-27 ini sejalan dengan penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang dibuka di zona hijau pada level 6.842,19 pada Kamis (20/7/2023). IHSG bergerak di sekitar 6.834,07 sampai 6.843,19.

Tercatat 89 saham menguat, 37 saham melemah, serta 128 saham lainnya yang parkir di tempat. Adapun kapitalisasi pasar terpantau menjadi Rp9,19 triliun.

