Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini Selasa (11/7/2023)

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang melanjutkan penguatan pada perdagangan Selasa (11/7/2023) dengan sejumlah rekomendasi saham analis.

IHSG ditutup menguat pada posisi 6.371 atau naik sebesar 0,22 persen pada Senin (10/7/2023). Saham PT Platinum Wahab Nusantara Tbk. (TGUK) menduduki posisi teratas top gainers usai penawaran perdananya.

Harga TGUK naik 34,55 persen atau naik 38 poin ke angka Rp148 dari awal perdagangan di posisi Rp100 per saham. Mengutip data RTI Business, terdapat 34,2 juta saham TGUK yang diperdagangkan dengan nilai transaksi sebesar Rp5,1 miliar.

Di posisi kedua ada PT Carsurin Tbk. (CRSN) dengan peningkatan sebesar 14,40 persen atau 18 poin ke angka Rp143 dari awal perdagangan Rp125 per saham.

Perusahaan yang bergerak di bidang industrial ini berhasil memperdagangkan 577,2 juta saham dengan nilai transaksi sebesar Rp85,3 miliar usai tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (10/7/2023).

Selanjutnya, posisi ketiga teratas top gainers ditempati oleh PT Widiant Jaya Krenindo Tbk. (WIDI) yang juga menjadi salah satu emiten yang mencatatkan saham perdana.

Saham WIDI tercatat naik 10 poin atau 10 persen ke angka Rp110 dari harga IPO sebesar Rp100. Terdapat 125,4 juta saham yang diperdagangkan hari ini dengan nilai transaksi senilai Rp13,8 miliar.

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya menyampaikan Pola pergerakan IHSG saat ini masih menunjukkan kondisi sideways. Namun, rilis data perekonomian mengenai cadangan devisa kembali mewarnai pergerakan IHSG.

"Masih adanya sentimen dari tercatatnya capital inflow secara ytd yang juga akan turut menopang pergerakan IHSG hingga beberapa waktu mendatang," paparnya dalam publikasi riset.

Peluang risiko koreksi wajar tetap harus diwaspadai oleh para investor. Hari ini IHSG berpotensi menguat terbatas dalam rentang 6.636 - 6.798. Rekomendasi saham pilihannya adalah AALI, BMRI, PWON, HMSP, BBCA, ITMG, SMRA.

Sementara itu, Mirae Asset Sekuritas merevisi target Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga akhir 2023 menjadi ke level 7.600 dari semula di level 7.700.

Head of Investment Information Mirae Asset Martha Christina mengatakan perevisian target IHSG dari Mirae dilakukan setelah pemerintah mencabut status pandemi Covid-19 di Indonesia serta naiknya suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat (AS) The Fed.

Martha menilai bahwa IHSG masih berpeluang untuk kembali menguat pada paruh kedua 2023.

Pada paruh kedua tahun ini, ujarnya, diperkirakan IHSG akan menguat karena beberapa faktor seperti tingginya investasi asing langsung, potensi kenaikan tingkat produktivitas masyarakat karena jumlah hari libur yang lebih sedikit, hingga potensi kenaikan harga komoditas pertanian.

“Di angka 7.600 ini sebenarnya bursa atau IHSG masih sangat menarik. Dibandingkan dengan indeks-indeks lainnya di negara berkembang, kita sebenarnya termasuk murah dan yang termasuk atraktif,” katanya dalam Media Day: July 2023 - Unlocking Investment and Goodness Sharing Opportunities in 2H2023, Senin (10/7/2023).

Adapun pada Juli 2023, saham pilihan Mirae adalah saham-saham yang bergerak di sektor konsumen, otomotif, telekomunikasi, kesehatan, hingga energi.

Delapan saham yang menjadi pilihan Mirae antara lain adalah PT AKR Corporindo (AKRA), PT Astra Internasional (ASII), PT Charoen Pokphand Indonesia (CPIN), PT XL Axiata Tbk. (EXCL), PT Erajaya Swasembada (ERAA), PT Mitra Pinasthika Mustika (MPMX), PT Prodia Widyahusada (PRDA), dan PT Telkom Indonesia Persero (TLKM).

