Provident Investasi (PALM) Akan Emisi Obligasi Incar Rp420 Miliar

PT Provident Investasi Bersama Tbk. (PALM) akan menerbitkan obligasi senilai Rp420 miliar pada 2025 untuk melunasi kewajiban dan mendukung target dana Rp5 triliun.
Dwi Nicken Tari
Dwi Nicken Tari
Kamis, 21 Agustus 2025 | 14:59
Jajaran direksi PT Provident Investasi Bersama Tbk. (PALM). Pemegang saham menyetujui rencana buyback saham dan penggantian direksi perseroan dalam RUPS Rabu, (21/6/2023). (Bisnis/Rizqi Rajendra)
Jajaran direksi PT Provident Investasi Bersama Tbk. (PALM). Pemegang saham menyetujui rencana buyback saham dan penggantian direksi perseroan dalam RUPS Rabu, (21/6/2023). (Bisnis/Rizqi Rajendra)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Provident Investasi Bersama Tbk. (PALM) akan menerbitkan obligasi sebesar Rp420 miliar.

Berdasarkan prospektus yang dirilis lewat keterbukaan informasi, PALM akan menawarkan Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap V Tahun 2025 dengan jumlah pokok Rp420 miliar.

Emisi obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama dengan target dana yang dihimpun Rp5 triliun.

Sebelumnya, perseroan sudah menerbitkan obligasi senilai Rp2,54 triliun dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II tersebut.

Adapun, Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap V Tahun 2025 akan ditawarkan tanpa warkat dengan nilai 100% dalam dua seri, yaitu:

  • Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp50 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% per tahun, berjangka waktu 367 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi
  • Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp370 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% per tahun, yang berjangka waktu 3 tahun sejak Tanggal Emisi.

Bertindak sebagai penjamian pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi yaitu PT Indo Premier Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia. Wali amanat yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Manajemen PALM mengungkapkan seluruh dana dari emisi obligasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi sekitar Rp415,9 miliar akan digunakan untuk mendanai sebagian kewajiban Perseroan untuk melunasi seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap III Tahun 2024 Seri A, yang
memiliki jumlah pokok sebesar Rp512,3 miliar dan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% per tahun. Obligasi ini akan jatuh tempo pada 25 September 2025.

Selanjutnya, sisa pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Seri A yang berjumlah sekitar Rp96,4 miliar akan dibayar dengan menggunakan sumber dana dari pinjaman bank berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir sebesar US$75.000.000 tertanggal 31 Agustus 2023

Berikut rincian jadwal penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap V Tahun 2025:

  • Tanggal Efektif : 15 November 2023
  • Masa Penawaran Umum Obligasi : 21 Agustus 2025
  • Tanggal Penjatahan : 22 Agustus 2025
  • Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (“Tanggal Emisi”) : 26 Agustus 2025
  • Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 26 Agustus 2025
  • Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 27 Agustus 2025

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dwi Nicken Tari
Editor : Dwi Nicken Tari

Topik

