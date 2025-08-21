Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Data Terbaru Pemegang Saham RAJA dengan Kepemilikan Jumbo Agustus 2025

Data terbaru KSEI menunjukkan Sentosa Bersama Mitra, Basis Utama Prima, dan Hapsoro sebagai pemegang saham terbesar RAJA pada Agustus 2025.
M. Nurhadi Pratomo
M. Nurhadi Pratomo - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 15:06
Share
PT Rukun Raharja Tbk. (RAJA) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2024 pada Rabu (30/04/2025)./raja.co.id
PT Rukun Raharja Tbk. (RAJA) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2024 pada Rabu (30/04/2025)./raja.co.id

Bisnis.com, JAKARTA — Mengintip data terbaru daftar pemegang saham PT Rukun Raharja Tbk. (RAJA) dengan kepemilikan jumbo periode berjalan Agustus 2025.

Berdasarkan data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang dikutip Kamis (21/8/2025), terdapat sejumlah investor yang masuk ke daftar pemegang saham RAJA dengan kepemilikan di atas 5%.

Pertama, Sentosa Bersama Mitra dengan kepemilikan 1,52 miliar lembar atau setara dengan 36,08%. Kedua, Basis Utama Prima 503,17 juta lembar atau setara dengan 11,90%.

Ketiga, Hapsoro dengan kepemilikan 1,19 miliar lembar atau setara dengan 28,23%.

Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, Rukun Raharja bersama PT Petrosea Tbk. (PTRO) mengumumkan telah berkongsi untuk mengakuisisi 100% saham Grup Hafar. 

Dalam akuisisi ini, Petrosea mengakuisisi 51% saham Grup Hafar melalui PT Petrosea Engineering Procurement Construction, sedangkan Rukun Raharja mengakuisisi 49% saham di grup Hafar. Namun, tidak diungkapkan berapa nilai transaksi akuisisi tersebut.

Baca Juga

Presiden Direktur Rukun Raharja Djauhar Maulidi menyampaikan aksi korporasi ini sejalan dengan roadmap bisnis perseroan dan merupakan bagian dari strategi pengembangan bisnis RAJA pada 2025. 

“Melalui aksi korporasi bersama Petrosea ini, kami memperluas portofolio di sektor midstream, EPCI, dan perkapalan, sekaligus memperkuat rantai pasok energi, selaras dengan program pemerintah untuk peningkatan lifting migas nasional,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (15/8/2025). 

Michael, Presiden Direktur Petrosea, mengatakan perseroan terus memperkuat kapabilitas di bidang EPCI offshore secara terintegrasi dengan mengadopsi kemajuan teknologi dan pengoptimalan kompetensi teknis multidisiplin yang mencakup seluruh value chain dari hulu ke hilir guna mendukung potensi industri migas serta hilirisasi minerba dan migas nasional. 

“Kami berkomitmen untuk memberikan kontribusi optimal, baik dalam pelaksanaan proyek-proyek lapangan migas yang sudah berjalan maupun pengembangan cadangan lepas pantai di masa yang akan datang,” paparnya.

Sebagai informasi, Grup Hafar merupakan sebuah grup perusahaan yang berkedudukan di Indonesia dan bergerak di bidang Engineering, Procurement, Construction & Installation (EPCI) serta layanan pelayaran untuk mendukung industri minyak & gas bumi lepas pantai.

Rukun Raharja Tbk. - TradingView

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : M. Nurhadi Pratomo
Editor : M. Nurhadi Pratomo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

BlackRock Boosts ASII Shareholding in 2025
Premium
1 jam yang lalu

BlackRock Boosts ASII Shareholding in 2025

Nasib Cuan & Boncos Pembeli Emas Antam Usai BI Rate Dipangkas Agustus 2025
Premium
2 jam yang lalu

Nasib Cuan & Boncos Pembeli Emas Antam Usai BI Rate Dipangkas Agustus 2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Manuver RAJA Happy Hapsoro, Lepas 10 Juta Saham Raharja Energi Cepu (RATU)

Manuver RAJA Happy Hapsoro, Lepas 10 Juta Saham Raharja Energi Cepu (RATU)

Petrosea (PTRO), Rukun Raharja (RAJA) Take Over Hafar Group in Joint Acquisition

Petrosea (PTRO), Rukun Raharja (RAJA) Take Over Hafar Group in Joint Acquisition

Ragam Eksposur Emiten RS terhadap BPJS Jelang Prabowo Naikkan Iuran 2026

Ragam Eksposur Emiten RS terhadap BPJS Jelang Prabowo Naikkan Iuran 2026

Pacu Kapasitas Data Center, AREA31 Andalkan Dana IPO

Pacu Kapasitas Data Center, AREA31 Andalkan Dana IPO

Menilik Risiko Raharja Energi Cepu (RATU) yang Melaju Cepat ke Indeks MSCI Small Cap

Menilik Risiko Raharja Energi Cepu (RATU) yang Melaju Cepat ke Indeks MSCI Small Cap

Happy Hapsoro, Lo Kheng Hong Shuffle Portfolios

Happy Hapsoro, Lo Kheng Hong Shuffle Portfolios

Berbagi Nasib Kinerja RAJA Hapsoro & PTRO Prajogo di Tengah Akuisisi Grup Hafar

Berbagi Nasib Kinerja RAJA Hapsoro & PTRO Prajogo di Tengah Akuisisi Grup Hafar

Kinerja Lesu Emiten Migas MEDC, ESSA Cs saat Prabowo Genjot Target Lifting 2026

Kinerja Lesu Emiten Migas MEDC, ESSA Cs saat Prabowo Genjot Target Lifting 2026

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Produksi Minyak Medco (MEDC) di Blok Bualuang Thailand Diperpanjang hingga 2035
Korporasi
12 menit yang lalu

Produksi Minyak Medco (MEDC) di Blok Bualuang Thailand Diperpanjang hingga 2035

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025
Rekomendasi
14 menit yang lalu

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

Rupiah Ditutup Melemah di Rp16.289, Dolar AS Perkasa
Kurs
43 menit yang lalu

Rupiah Ditutup Melemah di Rp16.289, Dolar AS Perkasa

Ragam Eksposur Emiten RS terhadap BPJS Jelang Prabowo Naikkan Iuran 2026
Korporasi
47 menit yang lalu

Ragam Eksposur Emiten RS terhadap BPJS Jelang Prabowo Naikkan Iuran 2026

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025
Kurs
56 menit yang lalu

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

2

Harga Emas Antam Termurah di Pegadaian Hari Ini Kamis, 21 Agustus 2025 Rp1.030.000

3

Harga Emas Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Pasar Spot

4

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025

5

Manuver PGEO Pacu 3 Proyek Panas Bumi Kejar Target EBT Prabowo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

BSDE Bidik Dana Rp3 Triliun untuk Pengembangan Kawasan BSD City

BSDE Bidik Dana Rp3 Triliun untuk Pengembangan Kawasan BSD City

Ardhantara Bakal Ambil Alih FUTR, Siap Kejar Kapitalisasi BREN & DSSA

Ardhantara Bakal Ambil Alih FUTR, Siap Kejar Kapitalisasi BREN & DSSA

Mantan Wasekjen Gerindra & Ajudan Prabowo Jadi Komisaris Waskita (WSKT)

Mantan Wasekjen Gerindra & Ajudan Prabowo Jadi Komisaris Waskita (WSKT)

Harga Buyback dan Emas Pegadaian Hari Ini Rabu (20/8): LM Antam, UBS, dan Galeri 24

Harga Buyback dan Emas Pegadaian Hari Ini Rabu (20/8): LM Antam, UBS, dan Galeri 24

Harga Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Gerai Resmi Rp1.890.000 per Gram

Harga Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Gerai Resmi Rp1.890.000 per Gram

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Alokasi Anggaran Sekolah Rakyat
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

2

Harga Emas Antam Termurah di Pegadaian Hari Ini Kamis, 21 Agustus 2025 Rp1.030.000

3

Harga Emas Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Pasar Spot

4

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025

5

Manuver PGEO Pacu 3 Proyek Panas Bumi Kejar Target EBT Prabowo