PGAS, ELSA, MTEL Kompak Gelar RUPSLB Pekan Terakhir Agustus 2025

PGAS, ELSA, dan MTEL akan mengadakan RUPSLB pada akhir Agustus 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak tiga emiten keluarga pelat merah atau BUMN PGAS, ELSA, hingga MTEL akan melangsungkan RUPSLB pada pekan terakhir Agustus 2025.

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis Kamis (21/8/2025), PT Elnusa Tbk. (ELSA) akan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada Senin (25/8/2025) pukul 14:00 WIB.

Adapun, agenda RUPSLB Elnusa 2025 memiliki satu mata acara yakni persetujuan perubahan susunan pengurus perseroan.

Kemudian, PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (MTEL) atau Mitratel akan melangsungkan RUPSLB pada Selasa (26/8/2025) pukul 14:00 WIB.

RUPSLB Mitratel 2025 memiliki dua mata acara. Pertama, persetujuan atas pembelian kembali atau buyback saham perseroan.

Kedua, RUPSLB MTEL memiliki mata acara perubahan susunan pengurus perseroan.

Selanjutnya, PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN akan menggelar RUPSLB pada Rabu (27/8/2025) pukul 14:00 WIB. Adapun, pertemuan tersebut hanya memiliki satu mata acara yakni perubahan susunan pengurus perseroan.

Di lantai Bursa Efek Indonesia (BEI), saham ELSA hingga PGAS bergerak bervariatif dalam sepekan terakhir hingga Kamis (21/8/2025).

Untuk saham ELSA, pergerakan tercatat menguat 6,40% ke Rp515. Sedangkan, saham MTEL terkoreksi 5,34% ke Rp620 sepanjang periode yang sama.

Sementara itu, pergerakan saham PGAS menguat 0,88% ke Rp1.715 dalam sepekan terakhir.

