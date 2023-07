10 Saham Paling Diborong Asing Kemarin, Pantau Nasibnya Hari Ini

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan hari ini. Sejumlah saham yang kemarin diborong investor asing melanjutkan penguatan pada pagi ini.

Berdasarkan data Bloomberg, Kamis (6/7/2023), pada pukul 09.00 WIB, IHSG dibuka menguat tipis di posisi 6.718,26 dan melesat ke posisi tertinggi 6.730,06 sesaat setelah pembukaan.

Tercatat, 220 saham menguat, 176 saham melemah, dan 237 saham bergerak di tempat. Kapitalisasi pasar IHSG terpantau naik menjadi Rp9.576 triliun.

Beberapa saham yang dibeli investor asing pada perdagangan kemarin seperti UNTR pagi ini menguat 1,05 persen ke level Rp23.950, saham FILM naik 0,60 persen ke Rp3.380, dan saham BBCA menguat 0,28 persen ke Rp9.075 pada 09.19 WIB.

Kemarin (5/7/2023), investor asing mencatatkan aksi beli bersih (net buy) Rp205,04 miliar. Sehingga, jumlah net buy asing bertambah menjadi Rp16,53 triliun sepanjang tahun berjalan ini (year-to-date/ytd).

Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus memaparkan berdasarkan analisa teknikal, IHSG hari ini berpotensi melemah terbatas dengan support and resistance 6.673-6.709.

Dari sentimen luar negeri, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup melemah sebesar 0,38 persen poada perdagangan Rabu waktu setempat, begitu juga dengan S&P 500 yang turun sebesar 0,20 persen, sementara indeks Nasdaq turut terkoreksi sebesar 0,18 persen.

Dalam risalah pertemuan Federal Reserve atau The Fed pada Juni lalu terungkap sebagian besar pejabat Bank menunjukkan kemungkinan adanya kenaikan suku bunga lebih lanjut di masa depan.

Data factory order AS sebesar 0,3 persen MoM pada Mei 2023, lebih rendah dari yang diperkirakan sebesar 0,8 persen MoM. Hari ini AS akan mengumumkan neraca perdagangan untuk Mei 2023.

10 saham paling banyak dibeli investor asing, 5 Juli 2023:

PT Astra International Tbk. (ASII): net foreign buy Rp80,8 miliar PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP): net foreign buy Rp50,2 miliar PT MD Pictures Tbk. (FILM): net foreign buy Rp41,3 miliar PT United Tractors Tbk. (UNTR): net foreign buy Rp37,3 miliar PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA): net foreign buy Rp32,2 miliar PT Indosat Tbk. (ISAT): net foreign buy Rp22,8 miliar PT AKR Corporindo Tbk (AKRA): net foreign buy Rp20,8 miliar PT Ace Hardware Indonesia Tbk. (ACES): net foreign buy Rp20,2 miliar PT Adaro Energy Indonesia Tbk.(ADRO): net foreign buy Rp19,9 miliar PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF): net foreign buy Rp11,1 miliar

