Minna Padi Investama (MINA) Klarifikasi Soal Aksi Rights Issue Melibatkan Hapsoro

Minna Padi Investama (PADI) mengklarifikasi bahwa Hapsoro tidak terlibat dalam rencana rights issue. Perseroan sendiri yang akan menggelar aksi ini untuk meningkatkan modal kerja.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan sekuritas Happy Hapsoro Sukmonohadi PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. (PADI) memberikan klarifikasi soal aksi korporasi Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau rights issue.

Direktur Minna Padi Investama Sekuritas Martha Susanti mengklarifikasi bahwa Hapsoro bukan pihak yang berencana maupun mengajukan rights issue.

"Hapsoro tidak pernah mengumumkan akan menyuntikkan dana ke PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. dan menyiapkan rights issue," tulis Martha lewat keterbukaan informasi, dikutip Kamis (14/8/2025).

Martha pun menegaskan bahwa pihak yang berencana menggelar rights issue adalah perseroan sendiri. Rencana aksi korporasi itu akan meminta restu pemegang saham lewat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diselenggarakan 17 September 2025.

Adapun, rencana aksi korporasi dan pengumuman RUPSLB telah disampaikan lewat surat bernomor No. 035/CS-PADI/VIII/2025 dan 036/CS-PADI/VIII/2025 yang sudah dirilis di keterbukaan informasi BEI serta laman resmi perseroan.

Martha juga menegaskan rencana HMETD merupakan upaya perseroan meningkatkan modal kerja sehubungan dengan adanya RPOJK S-172.PM.01.2024.

Dalam prospektus yang diumumkan pada Senin (11/8/2025), PADI menyampaikan perseroan akan menerbitkan maksimal 2.261.449.305 saham baru dengan nilai nominal Rp25 per saham yang akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

"Perseroan memperkirakan bahwa penambahan modal dengan memberikan HMETD di dalam PMHMETD I akan memberikan pengaruh positif terhadap kondisi keuangan Perseroan. Tujuan dari PMHMETD I adalah untuk modal kerja Perseroan," tulis manajemen dalam prospektusnya.

Manajemen PADI menyebut, pemegang saham yang tidak mengeksekusi haknya berpotensi terdilusi kepemilikannya. Struktur kepemilikan pasca-rights issue akan disesuaikan berdasarkan hasil pelaksanaan HMETD oleh pemegang saham.