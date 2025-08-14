Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Minna Padi Investama (MINA) Klarifikasi Soal Aksi Rights Issue Melibatkan Hapsoro

Minna Padi Investama (PADI) mengklarifikasi bahwa Hapsoro tidak terlibat dalam rencana rights issue. Perseroan sendiri yang akan menggelar aksi ini untuk meningkatkan modal kerja.
Dwi Nicken Tari,Anggara Pernando
Dwi Nicken Tari & Anggara Pernando - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 15:01
Share
happy hapsoro
happy hapsoro
Ringkasan Berita
  • Minna Padi Investama Sekuritas mengklarifikasi bahwa Hapsoro tidak terlibat dalam rencana rights issue perusahaan.
  • Rencana rights issue akan dilakukan oleh perseroan sendiri dan akan meminta persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB pada 17 September 2025.
  • Tujuan rights issue adalah untuk meningkatkan modal kerja dengan menerbitkan hingga 2,26 miliar saham baru, yang dapat menyebabkan terdilusinya kepemilikan pemegang saham yang tidak mengeksekusi haknya.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan sekuritas Happy Hapsoro Sukmonohadi PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. (PADI) memberikan klarifikasi soal aksi korporasi Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau rights issue.

Direktur Minna Padi Investama Sekuritas Martha Susanti mengklarifikasi bahwa Hapsoro bukan pihak yang berencana maupun mengajukan rights issue.

"Hapsoro tidak pernah mengumumkan akan menyuntikkan dana ke PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. dan menyiapkan rights issue," tulis Martha lewat keterbukaan informasi, dikutip Kamis (14/8/2025).

Baca Juga : Hapsoro Umumkan Suntik Minna Padi (PADI), Siapkan Rights Issue 2,26 Miliar Saham

Martha pun menegaskan bahwa pihak yang berencana menggelar rights issue adalah perseroan sendiri. Rencana aksi korporasi itu akan meminta restu pemegang saham lewat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diselenggarakan 17 September 2025.

Adapun, rencana aksi korporasi dan pengumuman RUPSLB telah disampaikan lewat surat bernomor No. 035/CS-PADI/VIII/2025 dan 036/CS-PADI/VIII/2025 yang sudah dirilis di keterbukaan informasi BEI serta laman resmi perseroan.

Martha juga menegaskan rencana HMETD merupakan upaya perseroan meningkatkan modal kerja sehubungan dengan adanya RPOJK S-172.PM.01.2024.

Dalam prospektus yang diumumkan pada Senin (11/8/2025), PADI menyampaikan perseroan akan menerbitkan maksimal 2.261.449.305 saham baru dengan nilai nominal Rp25 per saham yang akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

"Perseroan memperkirakan bahwa penambahan modal dengan memberikan HMETD di dalam PMHMETD I akan memberikan pengaruh positif terhadap kondisi keuangan Perseroan. Tujuan dari PMHMETD I adalah untuk modal kerja Perseroan," tulis manajemen dalam prospektusnya.

Manajemen PADI menyebut, pemegang saham yang tidak mengeksekusi haknya berpotensi terdilusi kepemilikannya. Struktur kepemilikan pasca-rights issue akan disesuaikan berdasarkan hasil pelaksanaan HMETD oleh pemegang saham.

Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. - TradingView

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dwi Nicken Tari & Anggara Pernando
Editor : Dwi Nicken Tari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Jelang Nota Keuangan, Intip Seri-Seri Surat Utang Negara yang Jatuh Tempo Tahun 2026
Premium
22 menit yang lalu

Jelang Nota Keuangan, Intip Seri-Seri Surat Utang Negara yang Jatuh Tempo Tahun 2026

BlackRock Adjusts PGN (PGAS) and MEDC Positions Amid Energy Sector Pressures
Premium
52 menit yang lalu

BlackRock Adjusts PGN (PGAS) and MEDC Positions Amid Energy Sector Pressures

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Hapsoro Umumkan Suntik Minna Padi (PADI), Siapkan Rights Issue 2,26 Miliar Saham

Hapsoro Umumkan Suntik Minna Padi (PADI), Siapkan Rights Issue 2,26 Miliar Saham

Perusahaan Happy Hapsoro Gelar Tender Offer 50% Saham Minna Padi Sekuritas (PADI)

Perusahaan Happy Hapsoro Gelar Tender Offer 50% Saham Minna Padi Sekuritas (PADI)

Investor Kakap yang Balik Arah Jual Saham Emiten Happy Hapsoro (BUVA)

Investor Kakap yang Balik Arah Jual Saham Emiten Happy Hapsoro (BUVA)

Kendali Happy Hapsoro di Balik Laju Kencang Saham Bukit Uluwatu (BUVA)

Kendali Happy Hapsoro di Balik Laju Kencang Saham Bukit Uluwatu (BUVA)

Tambah Free Float PTRO, Perusahaan Haji Robert Lego Lagi 240,86 Juta Saham

Tambah Free Float PTRO, Perusahaan Haji Robert Lego Lagi 240,86 Juta Saham

HUMI Ambil Komando Usaha Grup Humpuss, Saham Bisa Mengembang?

HUMI Ambil Komando Usaha Grup Humpuss, Saham Bisa Mengembang?

Ramai-Ramai Analis Revisi Target saat IHSG Dekati 8.000

Ramai-Ramai Analis Revisi Target saat IHSG Dekati 8.000

BRI Danareksa Kerek Target IHSG Akhir 2025 ke Level 7.960, Cek Saham Jagoannya

BRI Danareksa Kerek Target IHSG Akhir 2025 ke Level 7.960, Cek Saham Jagoannya

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Tambah Free Float PTRO, Perusahaan Haji Robert Lego Lagi 240,86 Juta Saham
Korporasi
9 menit yang lalu

Tambah Free Float PTRO, Perusahaan Haji Robert Lego Lagi 240,86 Juta Saham

Minna Padi Investama (MINA) Klarifikasi Soal Aksi Rights Issue Melibatkan Hapsoro
Korporasi
21 menit yang lalu

Minna Padi Investama (MINA) Klarifikasi Soal Aksi Rights Issue Melibatkan Hapsoro

Edwin Soeryadjaya Lanjut Borong 1,5 Juta Saham Saratoga (SRTG)
Korporasi
24 menit yang lalu

Edwin Soeryadjaya Lanjut Borong 1,5 Juta Saham Saratoga (SRTG)

HUMI Ambil Komando Usaha Grup Humpuss, Saham Bisa Mengembang?
Korporasi
41 menit yang lalu

HUMI Ambil Komando Usaha Grup Humpuss, Saham Bisa Mengembang?

Ramai-Ramai Analis Revisi Target saat IHSG Dekati 8.000
Bursa & Saham
44 menit yang lalu

Ramai-Ramai Analis Revisi Target saat IHSG Dekati 8.000

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Kamis, 14 Agustus 2025 Turun

2

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas

3

Patrick Walujo Klaim GOTO Cetak Rekor Baru, Ini Indikator Keuangannya

4

Perusahaan Haji Robert Lepas 18,51 Juta Saham Petrosea (PTRO)

5

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Minna Padi Investama (MINA) Klarifikasi Soal Aksi Rights Issue Melibatkan Hapsoro

Minna Padi Investama (MINA) Klarifikasi Soal Aksi Rights Issue Melibatkan Hapsoro

Pemasok Komponen Toyota (PART) Kepincut MBG, Utang ke BCA dan Tunjuk Artis Fero jadi Komisaris

Pemasok Komponen Toyota (PART) Kepincut MBG, Utang ke BCA dan Tunjuk Artis Fero jadi Komisaris

Arah Bisnis Humpuss Maritim (HUMI) usai Emiten Tommy Soeharto (HITS) Bersiap Go Private

Arah Bisnis Humpuss Maritim (HUMI) usai Emiten Tommy Soeharto (HITS) Bersiap Go Private

BRI Danareksa Kerek Target IHSG Akhir 2025 ke Level 7.960, Cek Saham Jagoannya

BRI Danareksa Kerek Target IHSG Akhir 2025 ke Level 7.960, Cek Saham Jagoannya

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Kirab Bendera Merah Putih Sepanjang 600 Meter
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Kamis, 14 Agustus 2025 Turun

2

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas

3

Patrick Walujo Klaim GOTO Cetak Rekor Baru, Ini Indikator Keuangannya

4

Perusahaan Haji Robert Lepas 18,51 Juta Saham Petrosea (PTRO)

5

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot