Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Cipta Perdana (PART) Kepincut Makan Bergizi (MBG), Gandeng Artis Fero dan Tarik Utang ke BCA

PT Cipta Perdana Lancar (PART) memasuki bisnis baru penyokong proyek Makan Bergizi Gratis, andalkan utang BCA dan menunjuk Fero Walandouw sebagai komisaris.
Anggara Pernando
Anggara Pernando - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 14:30
Share
Jajaran direksi PT Cipta Perdana Lancar Tbk. (PART) dalam pencatatan saham perdana di BEI pada Jumat (5/7/2024)./Bisnis-Rizqi Rajendra
Jajaran direksi PT Cipta Perdana Lancar Tbk. (PART) dalam pencatatan saham perdana di BEI pada Jumat (5/7/2024)./Bisnis-Rizqi Rajendra
Ringkasan Berita
  • PT Cipta Perdana Lancar Tbk. (PART) mendapat persetujuan pemegang saham untuk memasuki bisnis baru sebagai pemasok tray food untuk proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah.
  • Perusahaan merencanakan pembiayaan sebesar Rp32,1 miliar dari kas internal dan Rp59 miliar dari pinjaman bank, serta menunjuk selebritas Fero Walandouw sebagai komisaris independen.
  • PART bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mengembangkan mesin panjat kelapa, dengan sebagian besar biaya riset ditanggung oleh BRIN.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - PT Cipta Perdana Lancar Tbk. (PART), produsen komponen otomotif untuk Toyota, Isuzu hingga Yamaha, mendapatkan restu pemegang saham untuk memasuki bisnis baru penyokong proyek pemerintah makan bergizi gratis.

Dalam risalah rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) yang dipublikasikan pada Kamis (14/8/2025), sebanyak 99,99% pemegang saham menyetujui aksi memasuki bisnis baru itu.

"Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sehubungan dengan rencana menambah kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu di bidang Industri Peralatan Dapur dan Peralatan Meja dari Logam (KBLI 25992) dan Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan (KBLI 28210)," ulas direksi perusahaan.

Dalam penjelasan sebelumnya, PART melihat peluang untuk menjadi pemasok wadah makan (tray food) bagi proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) yang jadi program unggulan pemerintah.

Perusahaan menempatkan asumsi permintaan tray food produksi perseroan akan meningkat dari 6 juta unit pada Juli-Desember 2025 menjadi 14,4 juta unit dalam 2 tahun ke depan. Selanjutnya pada periode 2028-2029 akan berbalik arah menurun. Kembali ke level 7,2 juta unit.

Cipta Perdana Lancar. - TradingView

Dalam rencana ini, harga jual tray food yang dipasarkan mencapai Rp50.000 setiap unit. Dengan skenario ini maka hingga akhir 2025 PART akan mendapatkan pemasukan tambahan Rp300 miliar dan naik menjadi Rp720 miliar pada 2026 dan 2027. Segmen ini akan menurun menjadi sekitar Rp360 miliar pada 2028 dan 2029.

Baca Juga

"Dari sisi keuangan, hasil studi kelayakan menunjukkan bahwa kegiatan usaha ini memiliki indikator kelayakan yang kuat, antara lain NPV sebesar Rp363,85 miliar, IRR 55,89%, dan Payback Period 2 tahun 2 bulan, dengan struktur pembiayaan yang sehat melalui kombinasi kas internal dan pinjaman bank," jelas perusahaan.

Perusahaan memasang rencana pembiayaan untuk lini baru ini sebesar Rp32,1 miliar dari kas internal dan Rp59 miliar dari pinjaman bank. Bunga yang diasumsikan dalam kertas kerja mencapai 8% per tahun.

"Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan kepada PT Bank Central Asia Tbk, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun berkaitan satu dengan yang lain, sehubungan dengan aktifitas usaha Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan, dalam rangka fasilitas keuangan yang akan diperoleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dari Bank termasuk perpanjangan maupun refinancing sampai jangka waktu yang dianggap baik oleh direksi perseroan," tulis risalah RUPSLB.

Perusahaan juga menunjuk selebritas Fero Walandouw sebagai komisaris independen. Fero sendiri dalam laman Instagramnya menyematkan foto bersama Presiden Prabowo dalam sejumlah kesempatan. Dia juga mengunggah sejumlah kunjungan ke Satuan Pelayanan Penguatan Gizi (SPPG).

Sementara itu, PART menyebut juga tengah bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mengembangkan mesin panjat kelapa. "Sebagian besar biaya riset ditanggung oleh BRIN, sehingga tidak membebani struktur keuangan internal Perseroan secara signifikan," tertulis dalam dokumen.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Anggara Pernando
Editor : Anggara Pernando

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

State-Owned Stock Prospects Hold Steady Amid Ongoing Fundamental Tests
Premium
29 menit yang lalu

State-Owned Stock Prospects Hold Steady Amid Ongoing Fundamental Tests

Manuver Serempak BlackRock di MEDC dan AMMN
Premium
59 menit yang lalu

Manuver Serempak BlackRock di MEDC dan AMMN

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Ada Program MBG, Cipta Perdana Lancar (PART) Merambah Produksi Tray Food

Ada Program MBG, Cipta Perdana Lancar (PART) Merambah Produksi Tray Food

Cipta Perdana Lancar (PART) Resmi Melantai di BEI, Sahamnya Duduki Top Gainers

Cipta Perdana Lancar (PART) Resmi Melantai di BEI, Sahamnya Duduki Top Gainers

Cipta Perdana Lancar (PART) Siap IPO, Incar Dana Rp71,40 Miliar

Cipta Perdana Lancar (PART) Siap IPO, Incar Dana Rp71,40 Miliar

Waspada IHSG Semakin Dekat 8.000 Makin Rawan Profit Taking

Waspada IHSG Semakin Dekat 8.000 Makin Rawan Profit Taking

IHSG Dekati 8.000, BEI: Jadi Kado untuk HUT ke-80 Indonesia

IHSG Dekati 8.000, BEI: Jadi Kado untuk HUT ke-80 Indonesia

Indeks Bisnis-27 Lesu saat IHSG Pecah Rekor ATH, Saham BBCA-BMRI Kompak Merah

Indeks Bisnis-27 Lesu saat IHSG Pecah Rekor ATH, Saham BBCA-BMRI Kompak Merah

State-Owned Stock Prospects Hold Steady Amid Ongoing Fundamental Tests

State-Owned Stock Prospects Hold Steady Amid Ongoing Fundamental Tests

Analysts’ Latest Calls & Price Targets for ANTM, TLKM, and AMMN Amid Strong Foreign Interest

Analysts’ Latest Calls & Price Targets for ANTM, TLKM, and AMMN Amid Strong Foreign Interest

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Telkom (TLKM) Bakal Garap Proyek AI di Danantara
Korporasi
5 menit yang lalu

Telkom (TLKM) Bakal Garap Proyek AI di Danantara

Waspada IHSG Semakin Dekat 8.000 Makin Rawan Profit Taking
Bursa & Saham
17 menit yang lalu

Waspada IHSG Semakin Dekat 8.000 Makin Rawan Profit Taking

IHSG Dekati 8.000, BEI: Jadi Kado untuk HUT ke-80 Indonesia
Bursa & Saham
22 menit yang lalu

IHSG Dekati 8.000, BEI: Jadi Kado untuk HUT ke-80 Indonesia

Telkom (TLKM) Bidik Kontribusi Bisnis B2B Tembus 30%
Korporasi
1 jam yang lalu

Telkom (TLKM) Bidik Kontribusi Bisnis B2B Tembus 30%

Indeks Bisnis-27 Lesu saat IHSG Pecah Rekor ATH, Saham BBCA-BMRI Kompak Merah
Bursa & Saham
1 jam yang lalu

Indeks Bisnis-27 Lesu saat IHSG Pecah Rekor ATH, Saham BBCA-BMRI Kompak Merah

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Kamis, 14 Agustus 2025 Turun

2

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025

4

Direktur Amman Mineral Jual 26 Juta Saham AMMN Senilai Rp229,52 Miliar

5

Tabel Harga Pembelian Kembali Emas Antam Hari Ini Kamis, 14 Agustus dan Besaran Pajaknya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Waspada IHSG Semakin Dekat 8.000 Makin Rawan Profit Taking

Waspada IHSG Semakin Dekat 8.000 Makin Rawan Profit Taking

IHSG Dekati 8.000, BEI: Jadi Kado untuk HUT ke-80 Indonesia

IHSG Dekati 8.000, BEI: Jadi Kado untuk HUT ke-80 Indonesia

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot

Minna Padi Investama (MINA) Klarifikasi Soal Aksi Rights Issue Melibatkan Hapsoro

Minna Padi Investama (MINA) Klarifikasi Soal Aksi Rights Issue Melibatkan Hapsoro

Cipta Perdana (PART) Kepincut Makan Bergizi (MBG), Gandeng Artis Fero dan Tarik Utang ke BCA

Cipta Perdana (PART) Kepincut Makan Bergizi (MBG), Gandeng Artis Fero dan Tarik Utang ke BCA

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Sidang Perdana Pansus Terkait Kebijakan Bupati Pati
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Kamis, 14 Agustus 2025 Turun

2

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025

4

Direktur Amman Mineral Jual 26 Juta Saham AMMN Senilai Rp229,52 Miliar

5

Tabel Harga Pembelian Kembali Emas Antam Hari Ini Kamis, 14 Agustus dan Besaran Pajaknya