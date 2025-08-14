Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Diskon Banyak, Investor Asing Banjiri Saham RI IHSG Makin Dekat 8.000

Investor asing membanjiri pasar saham Indonesia karena optimisme ekonomi dan likuiditas yang membaik, mendorong IHSG mendekati 8.000.
Dwi Nicken Tari
Dwi Nicken Tari - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 18:38
Share
Karyawan beraktivitas di Main Hall PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (21/10/2024)./ JIBI/Bisnis/Arief Hermawan
Karyawan beraktivitas di Main Hall PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (21/10/2024)./ JIBI/Bisnis/Arief Hermawan
Ringkasan Berita
  • Optimisme ekonomi dan likuiditas yang membaik menarik aliran modal asing ke pasar saham Indonesia, dengan IHSG menguat 0,49% ke posisi 7.931,25.
  • Investor asing aktif melakukan aksi beli bersih di pasar saham Indonesia, dengan catatan beli bersih Rp827,17 miliar pada 14 Agustus 2025.
  • Ekspektasi pelonggaran moneter dan stimulus pemerintah di paruh kedua tahun ini meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia, meski ada kekhawatiran tarif tinggi dari AS.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Optimisme prospek perekonomian dan likuiditas yang membaik pada paruh kedua ini mengundang masuknya aliran modal asing ke pasar saham RI. Apalagi, harga saham di Indonesia masih terdiskon secara historis.

Berdasarkan data Bloomberg, IHSG ditutup menguat sebesar 0,49% atau 38,34 poin menuju posisi 7.931,25 hari ini, Kamis (14/8/2025). Reli IHSG ini sudah membawa indeks komposit melambung 32% dari level terendahnya pada April 2025. Sepanjang hari ini, IHSG bergerak pada level 7.905,54 dan sempat menyentuh level tertinggi di 7.973,98. 

Seiring dengan penguatan IHSG, nilai tukar rupiah juga terus membaik dengan ditutup terapresiasi 0,55% menjadi Rp16.133 terhadap dolar AS hari ini. Sementara itu, imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor lima tahun kian turun ke level terendah dalam lebih dari tiga tahun terakhir.

Perbaikan indikator pasar saham, mata uang, dan obligasi ini membalikkan posisi suram pada awal tahun ketika investor khawatir terhadap perlambatan ekonomi hingga disiplin fiskal.

Adapun, optimisme ini dimulai ketika data ekonomi yang secara mengejutkan tampil kuat serta ada ekspektasi pelonggaran moneter. Kedua sentimen itu pun menciptakan kondisi pasar yang ideal pada paruh kedua ini.

Pembalikan arah di pasar keuangan Indonesia ini tak lepas dari kontribusi investor asing. Setidaknya, investor asing mulai rajin melakukan aksi beli bersih atau net buy di pasar saham Indonesia.

Baca Juga

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), investor asing mencatat beli bersih Rp827,17 miliar pada Kamis (14/8/2025). Pada awal pekan ini bahkan investor asing sempat membukukan net buy Rp2,2 triliun dalam sehari.

Aksi itu pun mengikis aksi jual besar-besaran yang dilakukan investor asing pada awal tahun. Sejak awal tahun ini, nilai jual bersih atau net sell investor asing sudah berkurang menjadi Rp56,48 triliun.

Khoon Goh, Kepala Riset Asia di ANZ Banking Group, mengatakan fokus investor kini menantikan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (15/8/2025) untuk melihat arah kebijakan terkait keseimbangan antara belanja populis dan disiplin anggaran.

"Fokus pasar akan tertuju pada proyeksi defisit anggaran dan apakah akan ada langkah-langkah tambahan untuk memperbaiki posisi fiskal, sekaligus tetap mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujar Goh, dikutip Bloomberg, Kamis (14/8/2025).

Selanjutnya, investor juga berekspektasi ada stimulus pemerintah dan kebijakan moneter yang mendukung di sisa tahun ini. Meski ada kekhawatiran terhadap dampak tarif tinggi dari AS terhadap barang ekspor Indonesia, pelonggaran kebijakan moneter lebih lanjut oleh bank sentral berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi.

Adapun, Bank Indonesia telah memangkas suku bunga acuan bulan lalu atau penurunan suku bunga keempat sejak siklus pelonggaran dimulai September tahun lalu.

"Ada ekspektasi bahwa paruh kedua tahun ini akan lebih baik dibandingkan paruh pertama, seiring dengan membaiknya likuiditas di pasar," ujar Jerry Goh, Direktur Investasi Saham Asia di Aberdeen.

Dari eksternal, investor asing membanjiri pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, dengan ekspektasi tinggi bahwa Bank Sentral AS (The Fed) akan mulai memangkas suku bunga pada September.

Selain itu, penurunan imbal hasil obligasi pemerintah turut mendorong investor beralih dari surat utang ke saham dan aset lain yang memberikan return tinggi seperti saham.

Homin Lee, ahli strategi makro senior di Lombard Odier Ltd., Singapura, menyebut pasar saham di Asia Tenggara selama ini sudah diperdagangkan dengan diskon yang cukup besar secara historis.

"Sehingga bahkan pergeseran positif yang moderat pun bisa membuka peluang investasi taktis pada aset berisiko di kawasan ini, dan Indonesia tidak terkecuali," kata dia.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dwi Nicken Tari
Editor : Dwi Nicken Tari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Ada Grup Djarum dan Konglomerat Ini di SSIA, Sahamnya Masih Bertenaga?
Premium
29 menit yang lalu

Ada Grup Djarum dan Konglomerat Ini di SSIA, Sahamnya Masih Bertenaga?

State-Owned Stock Prospects Hold Steady Amid Ongoing Fundamental Tests
Premium
59 menit yang lalu

State-Owned Stock Prospects Hold Steady Amid Ongoing Fundamental Tests

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Waspada IHSG Semakin Dekat 8.000 Makin Rawan Profit Taking

Waspada IHSG Semakin Dekat 8.000 Makin Rawan Profit Taking

IHSG Dekati 8.000, BEI: Jadi Kado untuk HUT ke-80 Indonesia

IHSG Dekati 8.000, BEI: Jadi Kado untuk HUT ke-80 Indonesia

State-Owned Stock Prospects Hold Steady Amid Ongoing Fundamental Tests

State-Owned Stock Prospects Hold Steady Amid Ongoing Fundamental Tests

Manuver Serempak BlackRock di MEDC dan AMMN

Manuver Serempak BlackRock di MEDC dan AMMN

Saham Big Caps UNVR hingga DCII Bawa IHSG Pecah Rekor 7.931 Jelang HUT RI Ke-80

Saham Big Caps UNVR hingga DCII Bawa IHSG Pecah Rekor 7.931 Jelang HUT RI Ke-80

Rekor! IHSG Ditutup Menguat ke 7.931, Didorong Saham DCII hingga TLKM

Rekor! IHSG Ditutup Menguat ke 7.931, Didorong Saham DCII hingga TLKM

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025

Ramai-Ramai Analis Revisi Target saat IHSG Dekati 8.000

Ramai-Ramai Analis Revisi Target saat IHSG Dekati 8.000

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Diskon Banyak, Investor Asing Banjiri Saham RI IHSG Makin Dekat 8.000
Bursa & Saham
20 menit yang lalu

Diskon Banyak, Investor Asing Banjiri Saham RI IHSG Makin Dekat 8.000

Telkom (TLKM) Bakal Garap Proyek AI di Danantara
Korporasi
35 menit yang lalu

Telkom (TLKM) Bakal Garap Proyek AI di Danantara

Waspada IHSG Semakin Dekat 8.000 Makin Rawan Profit Taking
Bursa & Saham
47 menit yang lalu

Waspada IHSG Semakin Dekat 8.000 Makin Rawan Profit Taking

IHSG Dekati 8.000, BEI: Jadi Kado untuk HUT ke-80 Indonesia
Bursa & Saham
52 menit yang lalu

IHSG Dekati 8.000, BEI: Jadi Kado untuk HUT ke-80 Indonesia

Telkom (TLKM) Bidik Kontribusi Bisnis B2B Tembus 30%
Korporasi
1 jam yang lalu

Telkom (TLKM) Bidik Kontribusi Bisnis B2B Tembus 30%

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Kamis, 14 Agustus 2025 Turun

2

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025

4

Direktur Amman Mineral Jual 26 Juta Saham AMMN Senilai Rp229,52 Miliar

5

Tabel Harga Pembelian Kembali Emas Antam Hari Ini Kamis, 14 Agustus dan Besaran Pajaknya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Waspada IHSG Semakin Dekat 8.000 Makin Rawan Profit Taking

Waspada IHSG Semakin Dekat 8.000 Makin Rawan Profit Taking

IHSG Dekati 8.000, BEI: Jadi Kado untuk HUT ke-80 Indonesia

IHSG Dekati 8.000, BEI: Jadi Kado untuk HUT ke-80 Indonesia

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot

Minna Padi Investama (MINA) Klarifikasi Soal Aksi Rights Issue Melibatkan Hapsoro

Minna Padi Investama (MINA) Klarifikasi Soal Aksi Rights Issue Melibatkan Hapsoro

Cipta Perdana (PART) Kepincut Makan Bergizi (MBG), Gandeng Artis Fero dan Tarik Utang ke BCA

Cipta Perdana (PART) Kepincut Makan Bergizi (MBG), Gandeng Artis Fero dan Tarik Utang ke BCA

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Sidang Perdana Pansus Terkait Kebijakan Bupati Pati
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Kamis, 14 Agustus 2025 Turun

2

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025

4

Direktur Amman Mineral Jual 26 Juta Saham AMMN Senilai Rp229,52 Miliar

5

Tabel Harga Pembelian Kembali Emas Antam Hari Ini Kamis, 14 Agustus dan Besaran Pajaknya