IHSG Berpeluang Rebound Hari Ini, Cek Saham BBNI, TLKM dan HMSP

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang rebound pada perdagangan hari ini, Selasa, (2/5/2023) setelah ditutup melemah pada perdagangan pekan lalu. Adapun BNI sekuritas merekomendasikan saham BBNI, TLKM dan HMSP sebagai top pick hari ini.

Head of Technical Analyst Research BNI Sekuritas Andri Zakarias Siregar mengatakan IHSG diproyeksi mengalami tren bullish selama di atas 6.815. Jika IHSG bisa ditutup harian di bawah 6.815, maka masih berpeluang terkoreksi dengan target 6.752 dan 6.641. Namun apabila IHSG berakhir di atas 6.815, peluang menuju 6.868 dan 7.060.

"Level resistance IHSG hari ini berada 6.930, 6.971, 6.991, 7.053, dengan support 6.899, 6.864, 6.839, 6.817. Sementara perkiraan range di 6.860-6.970," terang Andri dalam riset harian, Selasa, (2/5/2023).

Pada perdagangan Senin, (1/5/2023), Wall Street mengalami penurunan. Indeks Dow Jones Industrial Average ditutup melemah sebesar 0,14 persen, begitu juga dengan S&P 500 yang turun sebesar 0,04 persen, sementara indeks Nasdaq juga terkoreksi sebesar 0,11 persen.

Saham JP Morgan mengalami kenaikan setelah menjadi pemenang lelang untuk First Republic. SPDR S&P Regional Bank ETF (KRE) mengalami koreksi lebih dari 2 persen, begitu juga dengan saham Zions Bancorp dan saham PacWest yang masing-masing turun 3,7 persen dan 10,6 persen.

Bursa Eropa tutup terkait hari buruh. Sementara itu, bursa Asia Pasifik mengalami penguatan, banyak yang tutup. Kemarin beberapa bursa Asia Pasifik yang buka mengalami kenaikan, seperti Nikkei dan bursa Australia (S&P/ASX 200 dan All Ordinaries).

Banyak bursa yang tutup seperti bursa China, Hong Kong (Hang Seng), Korea Selatan (Kospi Composite Index) dan IHSG terkait dengan hari buruh.

Kenaikan tersebut mengikuti penguatan bursa AS pada Jumat lalu. Indeks keyakinan konsumen Jepang mencapai 35,4 pada April 2023. Rupiah berada di posisi Rp14.664 per dolar AS.

Berikut 6 saham pilihan BNI Sekuritas untuk perdagangan hari ini:

BBNI:

Resist: 9.525/9.600/9.750/9.950.

Support: 9.375/9.250/9.125/9.000.

Rekomendasi: BUY 9.375-9.425 target 9.600/9.750 stop loss below 9.125.

TLKM:

Resist: 4.280/4.320/4.400/4.500.

Support: 4.220/4.170/4.100/4.000.

Rekomendasi: BUY IF BREAK 4.250 target 4.360/4.400 stop loss di bawah 4.140.

HMSP:

Resist: 1.040/1.075/1.115/1.140.

Support: 990/950/930/890.

Rekomendasi: BUY 1.000 - 1.015 target 1.040/1.075 stop loss di bawah 990/950.

INDY:

Resist: 2.660/2.700/2.750/2.800.

Support: 2.580/2.530/2.460/2.370.

Rekomendasi: BUY 2.550-2.580 target 2.700/2.800 stop loss di bawah 2.460.

JSMR:

Resist: 3.320/3.370/3.450/3.620.

Support: 3.260/3.210/3.120/2.960.

Rekomendasi: BUY 3.250-3.270 target 3.360/3.400 stop loss di bawah 3.100.

MTEL:

Resist: 705/720/735/770.

Support: 695/680/665/630.

Rekomendasi: AKUMULASI BUY target 720/725 stop loss di bawah 650.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

