IHSG Ditutup Melemah ke Level 6.813, Sektor Teknologi Turun Paling Dalam

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah ke posisi 6.819 pada penutupan perdagangan hari ini, Rabu (5/4/2023) dengan sektor teknologi mengalami penurunan paling dalam sebesar 1,31 persen.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG parkir di level 6.819 turun 0,20 persen atau sebesar 13,50 poin. Sebanyak 239 saham menguat, 286 saham melemah dan 189 saham jalan ditempat. Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak di rentang 6.819,43 hingga 6.867,33.

Kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp9.529,86 triliun dengan transaksi harian mencapai Rp9,75 triliun.

Sektor properti menguat sebesar 0,71 persen, sektor siklikal menguat 0,15 persen, sektor infrastruktur menguat 0,12 persen, sektor transport menguat 0,06 persen, finance menguat 0,06 persen dan industrial sebesar 0,03 persen.

Sementara itu, sektor yang melemah adalah non siklikal, sektor bahan baku, sektor health, sektor energi dan teknologi masing-masing sebesar 1,06 persen, 1,16 persen, 0,88 persen, 0,76 persen dan 1,31 persen.

Beberapa saham memantapkan posisi di top gainer. PT Krida Jaringan Nusantara Tbk. (KJEN) memimpin top gainer dengan menguat sebesar 26,50 persen ke posisi Rp148 per saham, disusul oleh emiten minuman beralkohol, PT Hatten Bali Tbk. (WINE) yang naik 24,78 persen ke posisi Rp705 per saham.

Kemudian emiten PT Tanah Laut Tbk. (INDX) menguat sebesar 16,88 persen ke posisi Rp180 per saham. Emiten entertainment PT MD Pictures Tbk. (FILM) juga naik 16,85 persen ke posisi Rp1.630 per saham.

Selanjutnya saham emiten PT J Resources Asia Pasifik Tbk. (PSAB) naik ke level Rp109 per saham atau sebesar 13,54 persen.

Sementara itu, beberapa emiten masuk dalam jajaran top losers, diantaranya PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk. (BSML) yang turun sebesar 6,96 persen ke level Rp214 per saham, disusul oleh PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (INTP) yang turun sebesar 6,94 persen ke posisi Rp9.725 per saham.

Kemudian saham PT Hetzer medical Indonesia Tbk. (MEDS) turun 6,67 persen ke posisi Rp112 per saham disusul oleh PT Saptausaha Gemilangindah Tbk. (SAGE) yang juga melemah sebesar 6,57 persen ke posisi Rp398 per saham. Selanjutnya emiten pelat merah PT Waskita Beton Precast Tbk. (WSBP) melemah 6,35 persen ke level Rp59 per saham.

Sebelumnya, Head of Technical Analyst Research BNI Sekuritas Andri Zakarias Siregar mengatakan IHSG diproyeksi mengalami tren bullish, selama di atas 6.815. Jika IHSG bisa ditutup harian di bawah 6.815, maka masih berpeluang terkoreksi dengan target 6.752 dan 6.641. Namun apabila IHSG berakhir di atas 6.815, peluang menuju 6.924 dan 6.961.

"Level resistance IHSG hari ini berada 6.949, 6.868, 6.900, 6.924, dengan support 6.799, 6.752, 6.710, 6.670. Sementara perkiraan range di 6.790-6.880," terang Andri dalam riset harian, Rabu, (5/4/2023).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News