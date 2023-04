IHSG Masih Rawan Koreksi, Cermati Saham HRUM, ICBP, MDKA & UNVR

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan masih rawan terkoreksi pada perdagangan Rabu (5/4/2023) setelah ditutup menguat 0,09 persen ke 6.833,17 pada perdahagangan kemarin.

Tim MNC Sekuritas menyebutkan penguatan IHSG kemarin disertai dengan munculnya volume pembelian. Penutupan IHSG juga masih mampu berada di atas MA60.

“Cermati resistance 6.868, selama IHSG masih belum mampu menembus area tersebut, maka posisi IHSG saat ini diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave [ii] dari wave C,” tulis MNC Sekuritas.

Dengan kondisi teknikal tersebut, IHSG masih rawan untuk berbalik terkoreksi menguji rentang area 6.667–6.744. Adapun support IHSG hari ini di 6.704, 6.587 dan resistance di 6.890, 6.923.

Berikut beberapa rekomendasi saham dari MNC Sekuritas untuk perdagangan hari ini

HRUM - Buy on Weakness

HRUM ditutup menguat 5,7 persen ke 1.570 disertai adanya peningkatan volume pembelian, penguatan HRUM pun mampu menembus MA20. Posisi HRUM saat ini sedang berada di awal wave (iii) dari wave [a] dari wave Y, sehingga HRUM masih berpeluang untuk melanjutkan penguatannya.

Buy on Weakness: 1.500-1.540

Target Price: 1.640, 1.720

Stoploss: below 1.460

ICBP - Buy on Weakness

ICBP ditutup menguat 2,3 persen ke 10.200 disertai dengan volume pembelian yang cukup tinggi, penutupan ICBP pun mampu menembus MA60. Posisi ICBP saat ini diperkirakan sedang berada di akhir wave i dari wave (v) dari wave [c].

Buy on Weakness: 10.025-10.150

Target Price: 10.300, 10.450

Stoploss: below 9.825

MDKA - Buy on Weakness

MDKA ditutup menguat 2,2 persen ke 4.190, tetapi penguatan MDKA masih tertahan oleh MA200. Selama MDKA belum mampu menembus resistance di 4.250, maka posisi MDKA saat ini sedang berada di awal wave (ii) dari wave [i] dari wave C.

Buy on Weakness: 3,950-4.070

Target Price: 4.360, 4.500

Stoploss: below 3.860

UNVR - Buy on Weakness

UNVR ditutup menguat ke 4.290 pada perdagangan kemarin (4/4) dan disertai dengan adanya peningkatan volume penjualan. Posisi UNVR diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave (ii) dari wave [i] dari wave C.

Buy on Weakness: 4.170-4.240

Target Price: 4.370, 4.560

Stoploss: below 4.040

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

