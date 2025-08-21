Investasi Kripto Murah, FLOQ Tawarkan Trading Mulai dari Rp1.000

FLOQ memungkinkan trading kripto mulai Rp1.000 untuk pemula, menargetkan 3 juta pengguna di 2025.

Bisnis.com, BADUNG — FLOQ, platform aset kripto digital, menawarkan trading aset kripto bagi pengguna pemula mulai dari Rp1.000 saja.

Founder FLOQ, Yudhono Rawis mengatakan investasi kripto kini bisa dilakukan dengan nominal yang paling murah. Hal tersebut dilakukan untuk mengajak pengguna pemula bisa memulai berinvestasi.

"Kita ingin mengenalkan kripto kepada pengguna dengan mulai trading dari Rp1.000 agar mereka bisa belajar berinvestasi secara bertahap," kata Yudhono dalam Media Gathering FLOQ Circle, Rabu (20/8/2025).

Sejalan dengan itu, FLOQ optimistis mampu mendapatkan 3 juta pengguna terdaftar hingga akhir 2025. Terlebih, saat ini terdapat hampir 1 juta pengguna terdaftar hanya dalam waktu kurang dari 3 bulan sejak peluncurannya pada 30 Mei 2025.

Dia menuturkan capaian tersebut diperoleh usai FLOQ mengandalkan produk yang mudah diakses dan memenuhi kebutuhan dari pengguna baru dengan mengutamakan prinsip aksesibilitas, keamanan, dan edukasi.

Fokus FLOQ adalah memastikan kebutuhan pengguna, serta koordinasi yang rapi dalam memastikan pengembangan produk berlangsung cepat sehingga aktivasi pengguna bertumbuh eksponensial dalam satu kuartal.

Selain itu, lanjutnya, FLOQ hadir bukan hanya untuk membangun platform, tetapi untuk membangun kepercayaan dan literasi digital yang akan membawa lebih banyak orang Indonesia memasuki era Web3.

Kendati demikian, FLOQ memastikan akan memberikan edukasi kepada pengguna pemula karena aset kripto memiliki risiko sangat tinggi, melebihi pasar saham atau surat berharga.

"Kami memiliki program edukasi baik secara langsung kepada komunitas hingga ke kampus maupun melalui influencer investasi di media sosial. Di sisi lain, kami menyediakan tautan berita global mengenai perkembangan kondisi industri kripto terkini," ujarnya.

Yudhono menuturkan FLOQ, sebagai platform yang berizin dan diawasi OJK, memiliki jumlah aset kripto yang ditawarkan terus bertambah dari awalnya 10, kemudian menjadi 25, dan terkini ada 50.

"Harapannya bisa terus bertambah," ujarnya.