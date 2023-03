Jasa Marga (JSMR) Berencana Refinancing Obligasi Rp1,1 Triliun

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) berencana melakukan refinancing atau pembiayaan kembali obligasi senilai Rp1,1 triliun yang akan jatuh tempo pada 8 September 2023.

JSMR tercatat memiliki utang berupa Obligasi Berkelanjutan II PT Jasa Marga Tahun 2020 senilai Rp1,1 triliun yang akan jatuh tempo pada 8 September 2023. Adapun utang tersebut memiliki bunga sebesar 7,90 persen per tahun.

Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana mengatakan perseroan akan membayar utang tersebut dengan mengajukan fasilitas pinjaman dari perbankan. Selain itu, utang juga akan dibayar menggunakan kas internal JSMR.

“Pembayaran hutang yang akan jatuh tempo di 2023 akan bersumber dari kas internal perseroan dan fasilitas perbankan,” ujar Lisye kepada Bisnis, Selasa (14/3/2023).

Dia mengatakan JSMR melakukan beberapa inisiatif untuk menjaga pemenuhan standar pelayanan minimal jalan tol. Selain itu, JSMR juga akan mengendalikan beban bunga dengan upaya refinancing.

Inisiatif lain yang dilakukan oleh JSMR adalah mengendalikan aktivitas konstruksi jalan tol dengan memastikan pinjaman kredit investasi yang tepat. Hal ini agar dapat meningkatkan implementasi teknologi terintegrasi di industri jalan tol.

“Selain itu, inisiatif yang dilakukan adalah mengendalikan aktivitas konstruksi jalan tol dengan memastikan pinjaman kredit investasi yang tepat,” tuturnya.

JSMR juga tercatat memiliki beberapa utang jatuh tempo dalam beberapa tahun ke depan. Salah satunya adalah Obligasi Berkelanjutan II PT Jasa Marga Tahun 2020 seri B senilai Rp286 miliar dengan bunga 8,25 persen per tahun yang jatuh tempo pada 8 September 2025.

Kemudian Obligasi Berkelanjutan II PT Jasa Marga Tahun 2020 seri C senilai Rp90,05 miliar dengan suku bunga 8,60 persen per tahun yang jatuh tempo pada 8 September 2027. Lalu, Obligasi Berkelanjutan II PT Jasa Marga Tahun 2020 seri D senilai Rp523,6 miliar dengan suku bunga 9 persen per tahun yang jatuh tempo pada 8 September 2030.

Adapun JSMR telah meraup dana segar senilai Rp2 triliun dari penerbitan obligasi tersebut. PT Bank Mega Tbk. (MEGA) bertindak sebagai wali amanat dalam penerbitan obligasi tersebut.

Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi disebut digunakan untuk modal kerja perseroan. Namun, tidak terbatas pada pemeliharaan jalan tol dan sarana penunjang jalan tol.

Obligasi juga digunakan untuk peningkatan fasilitas jalan tol dan juga sarana penunjang jalan tol. Peringkat obligasi ini adalah idAA berdasarkan peringkat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) pada 1 Desember 2022.

