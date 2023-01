Gudang Garam (GGRM) dan Grup Panin Jagoan Lo Kheng Hong Masuk Daftar Saham Paling Melonjak

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Saham milik Crazy Rich Kediri Keluarga Wonowidjoyo yakni PT Gudang Garam Tbk. (GGRM) mampu masuk jajaran top gainers sepekan, bersama Grup Panin jagoan Lo Kheng Hong.

Peringkat pertama saham dengan kenaikan tertinggi dalam sepekan ditempati oleh PT Alakasa Industrindo Tbk. (ALKA) yang naik 53,80 persen dari Rp316 ke Rp486 per saham. Kemudian disusul PT Inter Delta Tbk. (INTD) di peringkat kedua dengan kenaikan 40,37 persen ke harga Rp226 per saham dari sebelumnya Rp161.

Saham PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk. (BSML) menempati peringkat ketiga setelah naik 35,63 persen dalam sepekan, dari harga Rp320 per saham menjadi Rp434 per saham. Selanjutnya emiten pengelola Starbucks PT MAP Boga Adiperkasa Tbk. (MAPB) naik 33,50 persen dari Rp2.000 menjadi Rp2.670 per saham.

Peringkat kelima dan keenam berturut-turut ditempati oleh PT Paninvest Tbk. (PNIN) dan PT Panin Financial Tbk. (PNLF). PNIN naik 30,54 persen menjadi Rp1.560 per saham dan PNLF naik 30,06 persen sehingga parkir di Rp450.

Saham PT Eterindo Wahanatama Tbk. (ETWA) telah menguat 28,91 persen selama sepekan terakhir, dari harga Rp128 per saham menjadi Rp165 per saham. Posisi kedelapan top gainers ditempati emiten rokok PT Gudang Garam Tbk. (GGRM) yang dalam sepekan terakhir melesat 27,88 persen dari harga Rp17.125 menjadi Rp21.900 per saham.

Di peringkat kesembilan dan kesepuluh penghuni top gainers terdapat SSIA dan PURI yang masing-masing naik 26,19 persen dan 23,81 persen.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat menguat 0,35 persen pada level 6.898,98 pada periode perdagangan 24–27 Januari 2023. Sementara itu, rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) turun 5,27 persen menjadi Rp9,7 triliun.

