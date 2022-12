Wall Street Ambruk, Saham Disney Longsor ke Level Terendah

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa saham Amerika Serikat di Wall Street, New York turun pada akhir perdagangan Senin (19/12/2022) waktu setempat menandakan pelemahan empat hari beruntun karena investor merespons sinyal kebijakan Federal Reserve pada tahun depan.

Berdasarkan data Bloomberg, Selasa (20/12/2022), Dow Jones Industrial Average ditutup turun 0,49 persen atau 162,92 poin ke 32.757,54, S&P 500 tergelincir 0,90 persen atau 34,70 poin ke 3.817,66, dan Nasdaq ambruk 1,49 persen atau 159,38 poin ke 10.546,03.

S&P 500 ditutup pada level terendah dalam lebih dari sebulan, terseret oleh penurunan perusahaan teknologi besar termasuk Apple Inc., Microsoft Corp. dan Amazon.com Inc.

Baca Juga : Siap Mundur dari CEO Twitter, Elon Musk Sebut Tak Ada yang Mau Jadi Pengganti

Sementara itu, saham Walt Disney Co. mengakhiri sesi Senin pada level terendah sejak Maret 2020 setelah akhir pekan pembukaan yang agak mengecewakan untuk pemutaran film Avatar: The Way of Water.

Saham Disney turun 4,8 persen menjadi US$85,78, berakhir pada level terendah sejak Maret 2020 setelah mengalami kerugian hari keempat. Adapun Avatar: The Way of Water, salah satu film termahal dalam sejarah Hollywood tercatat menghasilkan US$53 juta dalam dua hari pertama rilis domestiknya, dan Disney menurunkan panduannya untuk akhir pekan pembukaan film tersebut.

Imbal hasil obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun naik paling tinggi sejak Oktober. Dolar goyah karena investor mempertimbangkan prospek suku bunga The Fed menjelang data ekonomi baru minggu ini.

Baca Juga : Suku Bunga The Fed Tinggi, Mimpi Pebisnis Amerika Serikat Terkubur

Investor masih gelisah setelah pernyataan baru-baru ini dari The Fed dan sikap hawkish bank sentral lainnya di seluruh dunia. Aset berisiko telah terpukul sejak pembuat kebijakan AS pekan lalu mengisyaratkan tingkat suku bunga puncak yang berada di atas ekspektasi pasar.

Sentimen tetap suram setelah mantan Presiden Fed New York dan kolumnis Bloomberg Opinion William Dudley mengatakan kepada Bloomberg Television pada Senin bahwa pasar yang optimistis hanya akan membuat bank sentral semakin mengetat.

Anggota Dewan Gubernur Bank Sentral Eropa dan Presiden Bundesbank Joachim Nagel mengatakan akan memakan waktu sampai inflasi melambat ke target 2 persen untuk bank sentral meredam panasnya tekanan harga.

“Mereka yang berada di jalur reli akhir tahun sekarang menebak-nebak tesis investasi mereka. Pasar mungkin terlalu percaya pada santa claus rally yang biasanya dia bawa,” tulis JC O’Hara, kepala teknisi pasar MKM Partners.

Kendati demikian, beberapa investor mengabaikan ketakutan akan resesi ekonomi yang dipicu oleh suku bunga yang lebih tinggi, dan sebaliknya bertaruh bahwa inflasi mungkin memuncak, yang akan memungkinkan The Fed dan rekan-rekannya memberikan kelonggaran dalam kebijakan pengetatan mereka.

"Saya agak lebih setuju dengan kenaikan mereka di bulan Februari, dan saya pikir suku bunga akan mendaki lagi di bulan Maret, tapi mungkin itu saja," Matt Brill, kepala tingkat investasi AS dan manajer portofolio senior di Invesco.

Sementara itu, sentimen pembangunan rumah AS merosot pada Desember ke tingkat yang tidak terlihat selama lebih dari satu dekade di luar pandemi, di tengah tingginya tingkat hipotek dan biaya konstruksi.

Sejumlah perusahaan besar dengan hasil buruk pada kuartal terakhir, termasuk FedEx Corp. dan Nike Inc. akan melaporkan pendapatan dalam beberapa hari mendatang. Investor akan mengamati dengan cermat apa yang dikatakan para eksekutif di perusahaan-perusahaan ini tentang prospek industri masing-masing di tengah latar belakang makro yang sulit.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :