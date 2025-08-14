Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PREMIUM NOTES: Pengurangan Karyawan Pizza Hut, KFC, dan Starbucks hingga Penopang Astra (ASII)

Berita pilihan Bisnis Indonesia Premium mulai dari pengurangan karyawan di Pizza Hut, KFC, dan Starbucks hingga Astra (ASII) tetap kuat meski otomotif lesu.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 09:05
Share
Pengunjung beraktivitas di salah satu gerai KFC di Jakarta, Rabu (19/4/2023)./JIBI/Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Pengunjung beraktivitas di salah satu gerai KFC di Jakarta, Rabu (19/4/2023)./JIBI/Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Ringkasan Berita
  • Pengurangan karyawan dan penyesuaian jumlah gerai mewarnai kinerja emiten pengelola Pizza Hut, KFC, dan Starbucks pada semester I/2025.
  • Proyeksi laba bersih bank jumbo seperti BBRI, BBCA, BMRI, dan BBNI diperkirakan mencapai Rp70 triliun pada tahun 2025-2027.
  • Saham Astra International (ASII) menguat meskipun penjualan otomotif lesu, dengan kenaikan 4,55% secara year to date.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Berita pilihan Bisnis Indonesia Premium edisi Kamis (14/8/2025) mulai dari pengurangan karyawan Pizza Hut, KFC, dan Starbucks hingga penopang kinerja Astra (ASII).

 

1.      Pengurangan Karyawan di Balik Kinerja Emiten Pengelola Pizza Hut, KFC, dan Starbucks

PREMIUM NOTES: Pengurangan Karyawan Pizza Hut, KFC, dan Starbucks hingga Penopang Astra (ASII)

Pengurangan karyawan mewarnai kinerja emiten pengelola Pizza Hut, KFC, dan Starbucks pada semester I/2025. Bukan hanya itu, beberapa di antaranya juga menyesuaikan jumlah gerai.

Di pasar modal, Pizza Hut dikelola PT Sarimelati Kencana Tbk. (PZZA), KFC adalah PT Fast Food Indonesia Tbk. (FAST), dan Starbucks oleh PT MAP Boga Adiperkasa Tbk. (MAPB).

 

2.    Pemulihan Sido Muncul (SIDO) dari Rapor yang Masuk Angin

PREMIUM NOTES: Pengurangan Karyawan Pizza Hut, KFC, dan Starbucks hingga Penopang Astra (ASII)

Kinerja masuk angin emiten produsen Tolak Angin, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. (SIDO) diproyeksi akan mereda pada sisa tahun ini.

SIDO sebelumnya mencatatkan penurunan kinerja sepanjang paruh pertama tahun ini. Berdasarkan kinerja semester I/2025, pendapatan SIDO susut 3,5% year on year (YoY) menjadi Rp1,83 triliun. 

 

3.    Dari Warung Soto Pak Denuh hingga Grup Samsung, Inspirasi Victor Hartono Grup Djarum Meramu Bisnis Keluarga

PREMIUM NOTES: Pengurangan Karyawan Pizza Hut, KFC, dan Starbucks hingga Penopang Astra (ASII)

Bos Djarum menilai strategi keberlangsungan bisnis keluarga, mulai dari pola sederhana ala warung Soto Kudus Pak Denuh hingga pendekatan ala raksasa teknologi Grup Samsung, dapat memberikan sudut pandang yang kaya tentang bagaimana warisan usaha dapat bertahan lintas generasi.

Membicarakan strategi bisnis keluarga antara warung soto Pak Denuh di Kudus dan Grup Samsung di Korea Selatan menawarkan sudut pandang kontras namun sama-sama relevan.

 

4.    Proyeksi Laba Bersih Bank Jumbo, BBRI, BBCA, BMRI, dan BBNI Tahun 2025-2027

PREMIUM NOTES: Pengurangan Karyawan Pizza Hut, KFC, dan Starbucks hingga Penopang Astra (ASII)

BBRI, BBCA, BMRI dan BBNI diproyeksi menutup tahun 2025—2027 dengan laba bersih tebal, bahkan kian dekat ke Rp70 triliun.

Berdasarkan data Bloomberg, Rabu (13/8/2025), bank jumbo, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), PT Bank Mandiri(Persero) Tbk. (BMRI) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) diproyeksi membukukan laba bersih tebal secara tahunan.

 

5.    Penopang Astra (ASII) Ketika Otomotif Lesu

PREMIUM NOTES: Pengurangan Karyawan Pizza Hut, KFC, dan Starbucks hingga Penopang Astra (ASII)

Saham PT Astra International Tbk. (ASII) menguat 3,71% pada penutupan pasar Rabu (13/8) ke Rp5.175 per saham. Dengan harga itu, saham ASII telah naik 4,55% secara year to date (YtD). 

Menariknya, gerak saham ASII itu terjadi ketika penjualan otomotif masih lesu. Lantas apa saja faktor pendorong saham ASII ke depan? 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Jaffry Prabu Prakoso
Editor : Jaffry Prabu Prakoso

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Beda Ramalan Analis vs Pengusaha Semen Hadapi Semester II/2025
Premium
10 menit yang lalu

Beda Ramalan Analis vs Pengusaha Semen Hadapi Semester II/2025

Hashim Djojohadikusumo Continues Adding Stake in Surge (WIFI)
Premium
1 jam yang lalu

Hashim Djojohadikusumo Continues Adding Stake in Surge (WIFI)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

IHSG Bersiap Tembus 8.000: Saham ASII, TINS & PSAB Jadi Jagoan Analis

IHSG Bersiap Tembus 8.000: Saham ASII, TINS & PSAB Jadi Jagoan Analis

Pilah-pilih Saham Pelat Merah ANTM, BBRI Cs di Tengah Prospek Cerah IDX BUMN20

Pilah-pilih Saham Pelat Merah ANTM, BBRI Cs di Tengah Prospek Cerah IDX BUMN20

Rapor Kinerja GOTO, BUKA & BELI Semester I/2025: Siapa Paling Unggul?

Rapor Kinerja GOTO, BUKA & BELI Semester I/2025: Siapa Paling Unggul?

Manajemen GoTo Bocorkan Waktu Pasti Cetak Laba Bersih, Kapan?

Manajemen GoTo Bocorkan Waktu Pasti Cetak Laba Bersih, Kapan?

Pengurangan Karyawan di Balik Kinerja Emiten Pengelola Pizza Hut, KFC, dan Starbucks

Pengurangan Karyawan di Balik Kinerja Emiten Pengelola Pizza Hut, KFC, dan Starbucks

Gandeng Mitra China, PIPA Siap Perluas Produk

Gandeng Mitra China, PIPA Siap Perluas Produk

Menakar Peluang GOTO Meraih Untung setelah Semester I/2025 Catatkan Rugi Rp742 Miliar

Menakar Peluang GOTO Meraih Untung setelah Semester I/2025 Catatkan Rugi Rp742 Miliar

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Rapor Kinerja GOTO, BUKA & BELI Semester I/2025: Siapa Paling Unggul?
Korporasi
4 menit yang lalu

Rapor Kinerja GOTO, BUKA & BELI Semester I/2025: Siapa Paling Unggul?

PREMIUM NOTES: Pengurangan Karyawan Pizza Hut, KFC, dan Starbucks hingga Penopang Astra (ASII)
Bursa & Saham
5 menit yang lalu

PREMIUM NOTES: Pengurangan Karyawan Pizza Hut, KFC, dan Starbucks hingga Penopang Astra (ASII)

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot
Emas
23 menit yang lalu

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot

Manajemen GoTo Bocorkan Waktu Pasti Cetak Laba Bersih, Kapan?
Korporasi
25 menit yang lalu

Manajemen GoTo Bocorkan Waktu Pasti Cetak Laba Bersih, Kapan?

IHSG Bersiap Tembus 8.000: Saham ASII, TINS & PSAB Jadi Jagoan Analis
Rekomendasi
33 menit yang lalu

IHSG Bersiap Tembus 8.000: Saham ASII, TINS & PSAB Jadi Jagoan Analis

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas

2

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 13 Agustus 2025 dengan Besaran Pajaknya

3

ADRO, ADMR hingga AADI Buka Suara Usai Direktur Dipanggil Kejagung

4

Patrick Walujo Klaim GOTO Cetak Rekor Baru, Ini Indikator Keuangannya

5

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 13 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Kamis, 14 Agustus 2025 Turun

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Kamis, 14 Agustus 2025 Turun

Ruang Gerak Indocement (INTP) Usai Margin Laba Makin Tebal Semester I/2025

Ruang Gerak Indocement (INTP) Usai Margin Laba Makin Tebal Semester I/2025

PREMIUM WRAP-UP: Dari SIDO Pulih, Tuah Bisnis Nikel (HRUM), hingga Proyeksi Laba Bank Jumbo

PREMIUM WRAP-UP: Dari SIDO Pulih, Tuah Bisnis Nikel (HRUM), hingga Proyeksi Laba Bank Jumbo

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Penanganan Banjir di Kota Tangerang
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas

2

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 13 Agustus 2025 dengan Besaran Pajaknya

3

ADRO, ADMR hingga AADI Buka Suara Usai Direktur Dipanggil Kejagung

4

Patrick Walujo Klaim GOTO Cetak Rekor Baru, Ini Indikator Keuangannya

5

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 13 Agustus 2025