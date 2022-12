6 Emiten Siap Bagi Dividen di Akhir Tahun, Ada BYAN, HRUM hingga TOWR

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Terdapat 6 emiten yang bakal membagikan dividen interim pada akhir tahun ini seiring kinerja yang cemerlang sepanjang 9 bulan 2022. Keenam emiten tersebut memiliki jadwal cum dividen dalam waktu dekat.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, daftar emiten tersebut yakni PT Harum Energy Tbk. (HRUM), PT Sarana Menara Nusantara Tbk. (TOWR), PT Delta Dunia makmur Tbk. (DOID), PT Tempo Scan Pacific Tbk. (TSPC), PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) dan PT BFI Finance Tbk. (BFIN).

Emiten-emiten tersebut masih memiliki waktu untuk melakukan perdagangan sebelum jadwal cum dividend tiba, dan para pembeli saham setelah tanggal tersebut tidak akan mendapatkan hak pembagian dividen.

Jadwal cum date atau cumulative date merupakan jadwal penting dalam pembagian dividen. Secara singkat, cum date (cumulative date) adalah tanggal terakhir investor saham yang berhak mendapatkan dividen atas kepemilikan suatu saham, sehingga investor yang membeli saham melewati tanggal tersebut, tidak mendapatkan hak pembagian dividen.

Berikut jadwal serta besaran nilai pembagian dividen keenam emiten tersebut secara terperinci.



1. HRUM

Emiten batu bara milik konglomerat Kiki Barki PT Harum Energy Tbk. (HRUM) berencana akan membagikan dividen interim senilai total Rp1 triliun kepada investor.

Manajemen Harum Energy mengatakan dividen interim akan dibagikan kepada para pemegang saham HRUM yang berhak untuk menerima dividen interim, sebagaimana tercatat dalam daftar pemegang saham pada recording date sebesar Rp75,10 per saham.

Jadwal cum dividen di pasar reguler dan negosiasi adalah 13 Desember 2022 dan ex dividen di pasar reguler dan negosiasi adalah 14 Desember 2022.

Sementara jadwal cum dividen di pasar tunai pada 15 Desember 2022, lalu tanggal ex dividen di pasar tunai pada 16 Desember 2022. Pembayaran dividen akan dilakukan pada 3 Januari 2023.

Sebagai informasi, HRUM memimpin pertumbuhan laba di antara perusahaan batu bara hingga 532 persen, mencapai US$37,63 juta atau setara dengan Rp3,67 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

2. TOWR

Grup Djarum, PT Sarana Menara Nusantara Tbk. (TOWR) akan menebar dividen interim tunai untuk tahun buku berjalan 2022 senilai Rp6 per saham dengan total dividen interim sebesar Rp298,79 miliar.

Per 30 November 2022, tercatat 37,56 persen investor publik memegang saham TOWR. Angka tersebut setara dengan 19,16 miliar (19.164.959.500) saham yang dimiliki oleh masyarakat.

Adapun, cum date di pasar reguler dan negosiasi dilaksanakan pada 14 Desember 2022 dilanjut ex date dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 15 Desember 2022. Selanjutnya, recording date pada 16 Desember 2022 dan dilanjutkan pembayaran dividen pada 22 Desember 2022.

Laba bersih yang dibukukan TOWR mencapai Rp2,56 triliun pada kuartal III/2022. Angka ini turun 0,8 persen secara yoy dari Rp2,57 triliun.



3. BFIN

PT BFI Finance Indonesia Tbk. (BFIN) akan membagikan dividen interim tahun buku 2022 sebesar Rp28 per saham pada 22 Desember 2022. Dengan begitu, total dividen yang akan dibagikan bagi para pemegang saham adalah Rp421,1 miliar atau sebesar Rp28 per lembar saham.

Laporan keuangan tersebut merincikan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar Rp1,30 triliun per kuartal III/2022, saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya sebesar Rp7,72 triliun dan total ekuitas Rp8,59 triliun.

Adapun jadwal pembagian dividen BFIN yakni cum dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 14 Desember 2022, berlanjut ex dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 15 Desember 2022.

Kemudian, cum dividen di pasar tunai pada 16 Desember 2022 dan ex dividen di pasar tunai pada 19 Desember 2022. Selanjutnya, recording date dividen pada 16 Desember 2022 dan pembayaran dividen pada 22 Desember 2022.

DOID

Emiten kontraktor tambang PT Delta Dunia Makmur Tbk. (DOID) menyampaikan akan membagikan dividen senilai total US$5,15 juta atau setara Rp80,4 miliar (kurs Jisdor Rp15.619 per dolar AS). Dengan begitu, dividen yang dibagikan senilai US$0,00059 per saham setara Rp9,33 per saham.

Cum dividen DOID di pasar reguler dan negosiasi jatuh pada 15 Desember 2022, dan ex dividen di pasar reguler dan negosiasi jatuh pada 16 Desember 2022.

Lalu, cum dividen di pasar tunai pada 19 Desember 2022, dengan ex dividen di pasar tunai pada 20 Desember 2022.

Sementara itu, tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen adalah pada 19 Desember 2022. Adapun tanggal pembayaran dividen pada 30 Desember 2022.

Hingga kuartal III/2022, DOID membukukan laba bersih sebesar US$20,58 juta setara Rp313,783 miliar sepanjang kinerja keuangan hingga September 2022.

5. TSPC

Emiten farmasi, PT Tempo Scan Pacific Tbk. (TSPC) menyampaikan akan membagikan dividen interim senilai total Rp112,7 miliar atau Rp25 per saham.

Jadwal cum dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 16 Desember 2022, dengan ex dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 19 Desember 2022.

Lalu, cum dividen di pasar tunai adalah pada 20 Desember 2022, dengan ex dividen di pasar tunai pada 21 Desember 2022. Tanggal recording date yang berhak atas dividen tunai pada 20 Desember 2022, dan pembayaran dividen tunai pada 23 Desember 2022.

Hingga 30 September 2022, TSPC membukukan laba bersih sebesar Rp540,69 miliar, dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp545,6 miliar. Laba bersih ini turun 0,92 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

6. BYAN

Menjadi yang paling royal, emiten batu bara Low Tuck Kwong PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) akan membagikan dividen interim untuk tahun buku 2022 senilai US$1 miliar setara Rp15,61 triliun.

Dengan jumlah tersebut, maka dividen per saham yang akan didapatkan adalah sebesar US$0,03 per saham. Untuk jadwalnya, cum dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 19 Desember 2022. Selanjutnya, ex dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 20 Desember 2022.

Kemudian, tanggal cum dividen pada pasar tunai ditetapkan pada 21 Desember 2022. Tanggal ex dividen di pasar tunai adalah pada 22 Desember 2022.

Selanjutnya, tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen atau recording date pada 21 Desember 2022. Pembayaran Dividen Interim Tahun Buku 2022 ini akan dibayarkan pada 5 Januari 2023.

Pembagian dividen interim ini didasari oleh kinerja keuangan per 30 September 2022 atau kuartal III tahun 2022. Sebagai informasi, BYAN mencatatkan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$1,62 miliar pada kuartal III/2022.

Sedangkan Saldo Laba Ditahan yang Tidak Dibatasi Penggunaannya tercatat sebesar US$2,26 miliar dan total Ekuitas US$2,45 miliar.

