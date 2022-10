JP Morgan Sekuritas Indonesia Raih BIFA 2022, The Best Perfromance Securities Company

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – PT JP Morgan Sekuritas Indonesia berhasil memenangkan penghargaan pada Bisnis Indonesia Financial Award (BIFA) 2022.

JP Morgan Sekuritas Indonesia memenangkan penghargaan The Best Perfromance Securities Company. JP Morgan Sekuritas bersaing dengan 4 nama lain pada kategori ini, yaitu PT Valbury Sekuritas Indonesia, PT Sinarmas Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, dan PT UBS Sekuritas Indonesia.

Menurut laman resmi perusahaan, kehadiran awal JP Morgan diawali pada 1968 saat Chase Manhattan memperoleh lisensi perbankannya di Indonesia dan kemudian membuka kantor cabang dan perwakilan pada 1978.

Sejak saat itu, Chase Manhattan yang kemudian merger dengan JP Morgan menyediakan layanan perbankan komersial dan investment banking baik untuk perusahaan swasta maupun BUMN di Indonesia.

Adapun PT J.P. Morgan Sekuritas Indonesia merupakan adalah perusahaan patungan yang didirikan pada tanggal 12 Mei 1989 dan disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Anggaran dasar Perusahaan telah diperbaharui pada tanggal 15 Agustus 2001 mengenai perubahan nama Perusahaan dari PT Jardine Fleming Nusantara menjadi PT J.P. Morgan Securities Indonesia.

Berdasarkan informasi pada laman OJK, J.P. Morgan Securities Asia Private Limited menjadi pengendali dan pemilik saham mayoritas dengan kepemilikan 98,75 persen. Sementara itu, 1,25 persen saham dimiliki oleh Charles Dickens Gultom.

Adapun BIFA 2022 adalah penghargaan yang diberikan kepada perusahaan finansial di Indonesia. Penghargaan ini merupakan evolusi dari Bisnis Indonesia Banking Award (BIBA), yang pada tahun sebelumnya hanya memberikan penghargaan kepada bank yang paling efisien dan memiliki kinerja terbaik.

Sejak 2017, Bisnis Indonesia mulai memperluas cakupan penghargaan, sehingga tidak terbatas pada bank saja, tetapi juga mencakup lembaga asuransi dan multifinance. Pada BIFA 2022 ini, terdapat enam kategori penghargaan, yang telah melalui penilaian yang ketat dari dewan juri, yaitu The Best Performance Bank, The Most Efficient Bank, The Best Performance Insurance, The Best Performance Multifinance, The Most Efficient Multifinance, dan The Best Performance Securities Company.

Dalam Bisnis Indonesia Financial Award 2022 kali ini, Bisnis Indonesia juga memberikan penghargaan kepada tiga pimpinan puncak perusahaan sebagai Best CEO. Selain itu, ada juga penghargaan khusus atau Special Award yang didedikasikan kepada perusahaan-perusahaan yang dipilih dan ditentukan berdasarkan hasil penilaian sidang dewan redaksi.

