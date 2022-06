IHSG Penuh Sentimen Positif, Simak Rekomendasi Saham Pilihan NH Korindo

Bisnis.com, JAKARTA – NH Korindo Sekuritas memperkirakan IHSG masih akan bergerak naik dengan menguji level 7.000-7.150 dengan beberapa rekomendasi saham yang bisa dicermati investor.

Tim Riset NH Korindo memperkirakan inflasi turun menjadi 5,3 persen akan direspon positif Wall Street dengan kenaikan Dow Jones lebih dari 800 poin pada akhir pekan. Data U. of Mich. menunjukkan ekspektasi 1Y Inflation Juni oleh konsumen ada di level 5,3 persen (Vs. Mei. 5,4 persen).

Inflasi tetap menjadi perhatian, seiring kenaikan harga barang konsumen mengikis standar hidup, dan melemahkan prospek ekonomi. Ukuran sentimen konsumen saat ini, U. of Mich. Current Condition Juni, turun ke level 53,8 (Vs. Mei. 55,4); dan membaik pada indeks ekspektasi 6-bulan ke depan, U. of Mich. Expectations Juni, naik ke level 47,5 (Vs. Mei. 46,8).

Adapun dari dalam negeri sektor teknologi dan konsumer siklikal pimpin penguatan sektoral, dan BI 7DRRR yang tetap rendah menjadi sentimen positif saham-saham teknologi yang memiliki DER relatif tinggi di awal pengembangannya.

“Dimulainya pembangunan bendungan di Kalimantan Timur, dan jalan utama dari jalan tol Balikpapan Juli mendatang, menandakan pembangunan dasar infrastruktur IKN telah dimulai. Sektor infrastuktur menguat lebih dari 1 persen di akhir pekan.,” tulis riset pada Senin (27/6/2022).

Adapun, IHSG bertahan di zona hijau, melampaui level psikologis 7.000 atau ditutup menguat 45 poin, kontras dengan investor asing yang mencatatkan net sell. Tim Riset NH Korindo memproyeksikan IHSG bergerak upward dengan kisaran 7.000-7.150.

Berikut ini rekomendasi saham Tim Riset NH Korindo:

ADRO

BUY

TP 3210

CL 2950

ADHI

BUY

TP 860

CL 800

MIKA

BUY

TP 2900

CL 2600

INTP

BUY

TP 10600

CL 9650

PNLF

BUY

TP 424

CL 400

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

