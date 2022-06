Crypto Crash: Nilai Pasar Kripto Turun Jadi di Bawah US$1 Triliun, Imbas Kasus Celsius Network

Bisnis.com, JAKARTA – Bitcoin jatuh ke level terendah dalam 18 bulan setelah platform pinjaman kripto Celsius Network membekukan aktivitas penarikan yang menambah kekhawatiran risiko sistemik dalam ekosistem kripto.

Mengutip Bloomberg, Senin (14/6/2022), Bitcoin jatuh 17 persen menjadi US$22.603, atau level terendah sejak Desember 2020. Aset kripto lainnya juga merosot karena aksi jual yang berlanjut. MVIS CryptoCompare Digital Assets 100 Index, yang mengukur 100 token teratas, turun sebanyak 17 persen.

Berdasarkan data CoinGecko, selama jam perdagangan Senin (13/6/2022) waktu New York, total nilai pasar, yang mencapai US$3 triliun pada November 2021, telah terpangkas menjadi di bawah US$1 triliun atau setara Rp14.817 triliun.

“Dasar-dasar untuk mendukung stabilisasi dan pemulihan tidak ada di sana. Segalanya bisa dan kemungkinan akan menjadi lebih buruk sebelum menjadi lebih baik,” kata Steven McClurg, salah satu pendiri dan CIO di manajer dana kripto Valkyrie Investments.

Saham perusahaan yang menganut kripto juga jatuh. MicroStrategy Inc., perusahaan perangkat lunak yang melakukan pembelian Bitcoin sebagai bagian dari strategi perusahaannya, turun 25 persen.

Block Inc. milik Jack Dorsey turun 13 persen. Penambang Bitcoin Marathon Digital Holdings Inc. dan Riot Blockchain Inc. masing-masing merosot 12 persen dan 10 persen pada akhir perdagangan Senin.

Binance, platform perdagangan kripto terbesar, sempat menangguhkan sementara penarikan jaringan Bitcoin karena masalah pemrosesan transaksi. Penarikan kemudian dilanjutkan.

Aksi jual terjadi karena para pedagang meningkatkan taruhan untuk langkah pengetatan Federal Reserve yang lebih agresif setelah data Jumat (10/6/2022) menunjukkan inflasi AS melonjak ke level tertinggi baru 40 tahun pada Mei 2022.

Cryptocurrency, yang telah berjuang di tengah kebijakan Fed dalam beberapa bulan terakhir, telah terpukul sangat keras. Runtuhnya ekosistem Terra/Luna bulan lalu, dan pemberi pinjaman Celsius menghentikan penarikan pada Senin pagi waktu Asia, semakin mengikis kepercayaan pada ekosistem kripto.

“Jika Anda ingin bersama kondisi ini, mungkin pikirkan untuk melakukannya dengan spread panggilan panjang atau spread pendek untuk membatasi risiko pada Bitcoin berjangka. Jika ini tenggelam, tidak ada dukungan yang dapat diandalkan di dekatnya,” kata Rick Bensignor, presiden Strategi Investasi Bensignor dan mantan ahli strategi di Morgan Stanley.

Pedagang kripto berspekulasi bahwa Celsius dapat menghadapi risiko lebih lanjut jika aksi jual pasar yang lebih luas semakin dalam. Pinjaman senilai lebih dari US$278 juta, salah satu pinjaman tunggal terbesar pada platform pinjaman terdesentralisasi MakerDAO, diberi label sebagai pinjaman yang dibuat oleh Celsius, menurut pelacak data Block Analitica.

Menurut perusahaan analitik tersebut, jika Bitcoin turun di bawah US$22.534,89, posisinya akan dilikuidasi, menambah lebih banyak tekanan jual untuk Bitcoin.

Data menunjukkan bahwa alamat tersebut menggunakan 17.919 Bitcoin, versi Bitcoin yang dapat digunakan dalam keuangan terdesentralisasi, sebagai jaminan untuk pinjaman senilai US$278.490.419 di stablecoin DAI yang terdesentralisasi.

Ketika penjelajah blockchain Etherescan tidak memberi label dompet sebagai Celsius, dompet dari Celsius justru mengirim tambahan 2.000 Bitcoin untuk mendukung posisi tersebut. Celsius tidak segera menanggapi permintaan komentar Bloomberg soal hal ini.

Adapun Ether turun sebanyak 21 persen ke level terendah sejak Januari 2021. Avalanche turun sebanyak 20 persen, Solana hingga 19 persen dan Dogecoin sebanyak 21 persen.

Mike Novogratz, pendiri dan chief executive officer Galaxy Digital Holdings Ltd., mengatakan bahwa cryptocurrency lebih dekat dengan posisi bottom daripada pasar saham AS. Bitcoin turun sekitar 67 persen, sementara Ether masing-masing merosot 74 persen, sejak mencapai rekor tertinggi pada awal November. S&P 500 turun sekitar 21 persen sepanjang tahun ini.

“Ethereum seharusnya hold sekitar US$1.000 dan sekarang US$1.200. Bitcoin sekitar US$20.000, US$21.000 dan US$23.000, jadi Anda lebih dekat ke posisi bottom kripto daripada di mana saya pikir, saham akan mengalami penurunan 15 persen hingga 20 persen”, kata Novogratz di Morgan Stanley Financials Conference.

