IHSG Masih Rawan Koreksi, Rekomendasi FREN, ICBP & PTBA

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan kembali terkoreksi pada perdagangan Selasa (14/6/2022). Jika sempat menguat IHSG masih akan tertahan di level 7.000.

Berdasarkan data Bloomberg, IHSG menutup perdagangan dengan melemah sebesar 1,29 persen atau 91,21 poin persen ke level 6.996,44, kemarin. Sepanjang hari, indeks bergerak pada rentang 6.924,95-6.996,71.

MNC Sekuritas memperkirakan, posisi IHSG saat ini sedang membentuk bagian dari wave [b] sehingga IHSG masih rawan terkoreksi untuk mengarah ke 6.850-6.900 sebagai level koreksi terdekat. Pergerakan IHSG sempat menembus level MA20-nya dan membentuk gap di rentang 6.996-7.051.

"Meskipun menguat, namun penguatan IHSG akan terjadi dalam jangka pendek ke rentang 7.000-7.090," terang tim riset MNC Sekuritas, Selasa (14/6/2022).

Level support IHSG diperkirakan pada 6.870 dan 6,800 dan level resistensi pada 7.063 dan 7.257. MNC Sekuritas merekomendasikan saham berikut.

FREN - Buy on Weakness

FREN ditutup terkoreksi 4,8 persen ke level 80 pada perdagangan kemarin (13/6), koreksi dari FREN pun masih tertahan oleh cluster MA20 dan MA60. MNC Sekuritas memperkirakan, posisi FREN saat ini sedang berada pada bagian dari wave [ii] dari wave C, sehingga koreksi FREN akan cenderung terbatas dan berpeluang menguat kembali.

Buy on Weakness: 75-80

Target Price: 88, 92

Stoploss: below 71

ICBP - Buy on Weakness

Kemarin (13/6), ICBP ditutup menguat 1,2 persen ke level 8.600. MNC Sekuritas memperkirakan, apabila ICBP belum mampu break resistance di 8.800, maka posisi ICBP saat ini sedang membentuk wave B sehingga ICBP masih rawan terkoreksi dan dapat dimanfaatkan untuk BoW. Namun sebaliknya, apabila mampu break resistance maka label merah akan berlaku.

Buy on Weakness: 8.000-8.400

Target Price: 8.800, 9.150

Stoploss: below 7.750

PTBA - Spec Buy

PTBA ditutup terkoreksi 1,3 persen ke level 3,870 pada perdagangan kemarin (13/6), namun koreksi PTBA masih tertahan oleh MA60. MNC Sekuritas perkirakan, posisi PTBA saat ini sedang berada di akhir wave A sehingga PTBA berpeluang menguat untuk membentuk wave B terlebih dahulu.

Spec Buy: 3.800-3.850

Target Price: 4.080, 4.300

Stoploss: below 3.560

TINS - Sell on Strength

Pada perdagangan (13/6), TINS ditutup terkoreksi 4,7 persen ke level 1.840, koreksi TINS pun tertahan oleh cluster MA20 dan MA60-nya. Namun, MNC Sekuritas memperkirakan posisi TINS saat ini sedang berada pada awal dari wave (iii) dari wave [c] dari wave B, sehingga pergerakan TINS masih rawan terkoreksi dengan rentang di 1.500-1.700 terlebih dahulu. Area koreksi tersebut dapat dimanfaatkan untuk akumulasi buyback.

Sell on Strength: 1.880-1.930

