Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 22 Agustus Melonjak Tajam Rp1.981.000

Harga emas Antam di Pegadaian pada hari ini, Jumat, 22 Agustus 2025, naik tajam menjadi Rp1.981.000 per gram, dengan harga buyback Rp1.767.000 per gram.

Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas Antam di Pegadaian pada perdagangan hari ini, Jumat, 22 Agustus 2025 terpantau mengalami penurunan. Pegadaian menetapkan harga jual emas Antam 24 karat di level Rp1.981.000 per gram. Sementara itu, harga buyback atau pembelian kembali emas Antam di Pegadaian berada di posisi Rp1.767.000 per gram.

Berdasarkan data Galeri 24 Pegadaian, harga emas Antam paling murah dibanderol seharga Rp1.043.000 berukuran 0,5 gram. Harga ini naik Rp13.000 dibandingkan perdagangan kemarin Rp1.030.000.

Kemudian harga emas Antam untuk bobot 1 gram mencapai harga Rp1.981.000 pada hari ini, melonjak Rp24.000 dibandingkan harga kemarin Rp1.957.000.

Harga untuk emas ukuran 5 gram tercatat sebesar Rp9.673.000, sedangkan ukuran 10 gram dibanderol Rp19.288.000.

Ukuran 25 gram dijual dengan harga Rp48.089.000, dan emas ukuran 50 gram dapat ditebus dengan harga Rp96.095.000.

Selanjutnya, emas Antam berukuran 100 gram ditawarkan seharga Rp192.109.000. Untuk ukuran 500 gram, harga yang ditetapkan adalah Rp959.777.000, sedangkan emas terbesar berukuran 1.000 gram dibanderol Rp1.919.511.000.

Harga buyback emas Antam berlaku untuk transaksi dengan membawa bukti pembelian. Nilai buyback tersebut belum memperhitungkan potongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Harga Emas Antam di Pegadaian, Hari Ini Jumat 22 Agustus 2025: