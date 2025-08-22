Bisnis Indonesia Premium
IHSG Dibuka Menghijau, Saham BMRI, ACST, hingga MBSS Moncer

IHSG dibuka menguat 0,19% ke 7.905,59 pada 22/8/2025, didorong saham ACST, MBSS, dan BMRI. IHSG diprediksi bergerak di rentang 7.800-7.950.
Fahmi Ahmad Burhan, Dionisio Damara Tonce
Fahmi Ahmad Burhan & Dionisio Damara Tonce - Bisnis.com
Jumat, 22 Agustus 2025 | 09:15
Investor mengamati layar pergerakan data saham di Jakarta, Kamis (17/7/2025)./Bisnis/Himawan L Nugraha
Investor mengamati layar pergerakan data saham di Jakarta, Kamis (17/7/2025)./Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks harga saham gabungan (IHSG) dibuka rebound pada perdagangan hari ini, Jumat (22/8/2025) didorong oleh apresiasi harga saham ACST, MBSS, hingga BMRI. 

Berdasarkan data RTI Business, IHSG dibuka menguat 14,88 poin atau 0,19% ke level 7.905,59 pada pukul 09.00 WIB. Namun, IHSG bergerak melemah dan terkoreksi tipis 3,37 poin atau 0,04% ke posisi 7.887,34 hingga pukul 09.05 WIB.

Pada awal perdagangan IHSG bergerak di rentang 7.880,03 hingga 7.912,64. Sebanyak 240 saham menguat, 157 saham melemah, dan 214 saham stagnan. Kapitalisasi pasar tercatat Rp14.193,2 triliun. 

Saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) terpantau menguat tipis 0,2% ke level Rp4.910, saham PT Sarana Mitra Luas Tbk. (SMIL) naik 1,79% ke posisi Rp456, saham PT Aces Indonusa Tbk. (ACST) melejit 22,09% ke level Rp199, saham PT Smart Tbk. (SMAR) melonjak 19,84% ke level Rp7.250, dan saham PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk. (MBSS) terapresiasi 14,61% ke level Rp2.040 per saham. 

Di sisi lain, saham PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) turun 0,44% ke level Rp2.270, saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) turun 0,24% ke level Rp4.140, dan saham PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) melemah 0,31% ke posisi Rp3.240.

Baca Juga : Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Jumat 22 Agustus 2025

Fanny Suherman, Head of Retail Research BNI Sekuritas, mengatakan IHSG kemarin ditutup turun 0,67%, dan menariknya masih disertai dengan net buy asing sekitar Rp533 miliar. Saham yang paling banyak dibeli asing adalah CUAN, BBCA, AMMN, BBRI dan BRMS. 

“IHSG masih berpotensi mencoba tes support di 7.800, dan jika kuat di level tersebut, IHSG berpotensi melanjutkan kenaikannya,” tulisnya dalam riset, Jumat (22/8/2025). 

Pada perdagangan hari ini, IHSG diperkirakan bergerak pada rentang support 7.800–7.840 dan resistance 7.940–7.950.

BNI Sekuritas merekomendasikan investor menyoroti saham WIRG, ACST, ACRO, CUAN, BBRI, dan RAJA sebagai ide trading hari ini.

Baca Juga : Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 22 Agustus 2025

Tim Riset Phintraco Sekuritas menilai secara teknikal, beberapa indikator menunjukkan potensi koreksi IHSG dalam jangka pendek.

"Sehingga IHSG diperkirakan sideways cenderung melemah dengan pergerakan pada rentang 7.800-7.930," tulis Tim Riset Phintraco Sekuritas pada Jumat (22/8/2025).

IHSG diproyeksi uji resistance di level 7.930, uji pivot 7.900, serta uji support 7.800 pada perdagangan hari ini.

Terdapat sejumlah sentimen yang menyertai pergerakan IHSG. Dari dalam negeri, defisit neraca transaksi berjalan Indonesia pada kuartal II/2025 mencapai US$3 miliar, dari defisit US$228 juta pada kuartal sebelumnya. Namun, datanya relatif sama dibandingkan dengan kuartal II/2024.

Hal ini menandai defisit neraca transaksi berjalan selama sembilan kuartal berturut-turut dan merupakan defisit terbesar sejak kuartal II/2024, setara dengan 0,8% produl domestik bruto (PDB). Bank Indonesia (BI) menargetkan defisit transaksi berjalan sekitar 0,5%-1,3% PDB tahun ini.

IDX COMPOSITE INDEX - TradingView

Investor juga akan mencermati data jumlah uang beredar atau M2 di Indonesia per Juli 2025 yang diperkirakan meningkat 6,7% secara tahunan (year on year/YoY), lebih tinggi dari pertumbuhan per Juni 2025 yang sebesar 6,5% YoY.

Uang beredar M2 pada Juni 2025 naik 6,5% yoy dari 4,9% YoY per Mei 2025. Akselerasi jumlah uang beredar M2 menandakan aktivitas ekonomi dan likuiditas mulai meningkat, yang disinyalir salah satunya berkat pemangkasan BI Rate serta adanya bansos dari pemerintah.

Sementara itu dari AS, pasar global akan menantikan pidato Ketua The Fed Jerome Powell pada simposium di Jackson Hole hari ini (22/8/2025).

Phintraco Sekuritas menilai terdapat sejumlah saham yang patut diperhatikan hari ini. Deretan saham yang direkomendasikan hari ini antara lain PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA), PT Elnusa Tbk. (ELSA), PT Midi Utama Indonesia Tbk. (MIDI), PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk. (CNMA), dan PT Samudera Indonesia Tbk. (SMDR).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Penulis : Fahmi Ahmad Burhan & Dionisio Damara Tonce
Editor : Ana Noviani

