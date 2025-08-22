Bisnis Indonesia Premium
Lepas Kendali di WIR Asia (WIRG), Intip Rekam Jejak Tri Ramadi

Tri Ramadi melepas kendali di WIR Asia (WIRG) setelah Laut Biru Teknologi menjual 641,87 juta saham. Kini, kendali dipegang Daniel Surya Wirjatmo dan lainnya.
Fahmi Ahmad Burhan
Fahmi Ahmad Burhan - Bisnis.com
Jumat, 22 Agustus 2025 | 12:43
Jajaran direksi PT WIR ASIA Tbk. (WIRG) atau WIR Group dalam paparan publik Jumat (7/6/2024). (Bisnis/Rizqi Rajendra).
Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha Tri Ramadi melepas pengendaliannya di emiten teknologi PT WIR Asia Tbk. (WIRG). Tri Ramadi sendiri telah malang melintang sebagai petinggi di berbagai perusahaan sebelum masuk di industri teknologi, menjadi salah satu pengendali WIRG. 

Tri Ramadi mengendalikan WIRG sedari awal menjajal penawaran umum saham perdana ke publik (initial public offering/IPO) pada 2022 lewat tangan PT Laut Biru Teknologi. Namun kini, Laut Biru Teknologi telah melepas kepemilikan saham dan pengendaliannya di WIRG.

Terbaru, Laut Biru Teknologi mengurangi kepemilikan sahamnya di WIRG sebanyak 641,87 juta lembar dengan nilai transaksi mencapai sekitar Rp107,83 miliar.

"Tujuan dari transaksi tersebut adalah untuk divestasi,” ujar Direktur Utama Laut Biru Teknologi, Erick Wihardja dalam keterbukaan informasi, Jumat (22/8/2025). 

Setelah transaksi, kepemilikan Laut Biru Teknologi di WIRG menyusut menjadi 974,43 juta saham atau setara 8,16% dari total hak suara. 

Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, WIRG mengumumkan perubahan struktur pengendalian perseroan. Laut Biru Teknologi menyatakan berhenti sebagai pengendali WIRG. 

Corporate Secretary WIRG Ira Yuanita menyampaikan telah terjadi perubahan struktur pengendalian perseroan pada 7 Juli 2025. 

“Telah terjadi perubahan struktur pengendalian, berdasarkan surat pernyataan penghentian status sebagai pengendali perseroan yang telah diterima perseroan dari Bapak Tri Ramadi selaku pemegang saham PT Laut Biru Teknologi,” tulis Ira pada Juli lalu (8/7/2025).

Sehubungan dengan surat tersebut, Tri Ramadi yang sebelumnya merupakan pemegang saham pengendali melalui kepemilikan di Laut Biru Teknologi, tidak lagi menjadi pengendali WIRG. 

Tri Ramadi juga tidak lagi memiliki kemampuan dan/atau kewenangan untuk menentukan arah dan kebijakan operasional perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung.  

Menurut Ira, perubahan ini merupakan hasil dari restrukturisasi internal dalam lingkup pemegang saham pengendali. Lalu, dengan berakhirnya status Tri Ramadi selaku pemegang saham Laut Biru Teknologi sebagai pengendali, maka pengendalian WIR Group tetap berada di tangan Daniel Surya Wirjatmo, Michael Budi Wirjatmo, dan Philip Cahyono.

Profil Tri Ramadi

Tri Ramadi sendiri yang telah undur diri dari bagian pengendali WIRG, sebelumnya telah malang melintang sebagai petinggi di berbagai perusahaan. 

Pria kelahiran Pontianak pada 1971 ini menyelesaikan pendidikan Sarjana Akuntansi pada 1994 dari Universitas Tarumanegara, Jakarta. 

Tri memulai karier pada tahun 1994-2005 di PT Lontar Papyrus Pulp & Paper dengan posisi terakhir sebagai Direktur. Pada 2003-2005, Tri Ramadi menjabat sebagai Direktur di PT Pindo Deli Paper Mills. 

Kemudian, Tri Ramadi berhasil menjabat sebagai Direktur Utama PT Alam Sutera Realty Tbk. (ASRI) sejak 2007. Tri melepas jabatannya sebagai petinggi emiten properti itu sejak 2013.

Tri Ramadi kemudian turut serta mendirikan Vasanta Group pada 2015 bersama dengan Agnus Suryadi, Erick Wihardja, Nicholas Hum, dan Denny Asalim. 

Dalam laman resmi Vasanta Group, perusahaan ini mulanya didirikan oleh lima orang pria yang memiliki ketertarikan dalam bisnis properti. Vasanta aktif dalam mengarap sejumlah proyek. Adapun proyek yang telah digarap yakni Vasanta Innopark, Saumata, Vasanta Ecotown, Shila at Sawangan, dan Mawatu Labuan Bajo.

Pada 2022 saat WIRG IPO, nama Tri Ramadi kemudian tercatat sebagai pengendali. Dia mengendalikan WIRG lewat tangan Laut Biru Teknologi dengan porsi kepemilikan saat itu 36,01%.

WIR ASIA Tbk - TradingView

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Penulis : Fahmi Ahmad Burhan
Editor : Dwi Nicken Tari

