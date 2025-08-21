Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PREMIUM WRAP-UP: Cengkeraman Hashim Djojohadikusumo di WIFI hingga Kinerja Emiten BUMN Karya Danantara

Hashim Djojohadikusumo meningkatkan kepemilikan saham di WIFI hingga kinerja emiten BUMN Karya Danantara jadi berita pilihan Bisnis Indonesia Premium
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 20:00
Share
Pegawai mengamati data saham di salah satu sekuritas di Jakarta. Hashim Djojohadikusumo meningkatkan kepemilikan saham di WIFI hingga kinerja emiten BUMN Karya Danantara jadi berita pilihan Bisnis Indonesia Premium. Bisnis/Himawan L Nugraha
Pegawai mengamati data saham di salah satu sekuritas di Jakarta. Hashim Djojohadikusumo meningkatkan kepemilikan saham di WIFI hingga kinerja emiten BUMN Karya Danantara jadi berita pilihan Bisnis Indonesia Premium. Bisnis/Himawan L Nugraha
Ringkasan Berita
  • Hashim Djojohadikusumo terus meningkatkan kepemilikan saham di PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) melalui akuisisi dan pembelian saham secara bertahap.
  • Emiten nikel seperti ANTM dan NCKL memiliki prospek pertumbuhan laba yang signifikan hingga 2026 meskipun ada potensi peningkatan suplai bijih nikel.
  • PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) menunjukkan kinerja saham yang positif, melampaui target analis, di tengah penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Hashim Djojohadikusumo intens menambah saham Surge (WIFI) hingga kinerja emiten BUMN Karya Danantara jadi berita pilihan Bisnis Indonesia Premium, Kamis (21/8/2025).

 

1.    Cengkeraman Kuat Hashim Djojohadikusumo di Surge, Kian Gencar Borong Saham WIFI

PREMIUM WRAP-UP: Cengkeraman Hashim Djojohadikusumo di WIFI hingga Kinerja Emiten BUMN Karya Danantara

Hashim Sujono Djojohadikusumo, adik Presiden Prabowo Subianto kembali menambah porsi kepemilikannya di PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) atau Surge.

Sejak pada Januari 2025 PT Arsari Sentra Data, perusahaan milik Hashim mengakuisisi 45% saham PT Investasi Sukses Bersama (ISB) yang merupakan pemegang saham pengendali WIFI, Hashim terus-menerus memborong saham emiten yang bergerak di sektor infrastruktur digital tersebut.

 

2.    Peluang Lompatan Laba Emiten Nikel ANTM Hingga NCKL di Tengah Stabilisasi Harga

PREMIUM WRAP-UP: Cengkeraman Hashim Djojohadikusumo di WIFI hingga Kinerja Emiten BUMN Karya Danantara

Emiten Nikel punya peluang besar meraih pertumbuhan laba dobel digit hingga 2026. Prospek ini terbuka seiring meningkatnya premi bijih nikel meski suplai berpotensi bertambah.

Harga bijih nikel terpantau meningkat dan biaya premi cenderung stabil mencapai US$24-US$25/wet metric ton (wmt) untuk nikel dengan grade di atas 1,7%. 

 

3.    Intip Ekspansi BTN (BBTN) yang Sahamnya Lampaui Target Analis

PREMIUM WRAP-UP: Cengkeraman Hashim Djojohadikusumo di WIFI hingga Kinerja Emiten BUMN Karya Danantara

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) menjadi satu-satunya bank pelat merah yang sahamnya secara periode berjalan menghijau. 

Dibandingkan dengan BBRI, BMRI, BBNI yang masih memerah secara year to date (YtD), saham BBTN yang berada pada Rp1.280 per lembar pada penutupan pasar Kamis (21/8), telah naik 7,56%.

 

4.    Suku Bunga BI Turun, Adu Cuan Saham, Obligasi, SBN, dan Reksa Dana

PREMIUM WRAP-UP: Cengkeraman Hashim Djojohadikusumo di WIFI hingga Kinerja Emiten BUMN Karya Danantara

BI menurunkan kembali suku bunga acuan ke 5%, keempat kalinya sepanjang tahun ini yang turut memengaruhi kinerja saham, obligasi, SBN, dan reksa dana.

Seperti diketahui, Bank Indonesia (BI) memangkas suku bunga acuan 25 basis poin (bps) dari 5,25% ke 5% kemarin. Pemangkasan suku bunga acuan ini terealisasi sebanyak empat kali atau 100 bps sejak Januari 2025.

 

5.    Kinerja Emiten BUMN Karya Anggota Danantara yang Untung dan Rugi

PREMIUM WRAP-UP: Cengkeraman Hashim Djojohadikusumo di WIFI hingga Kinerja Emiten BUMN Karya Danantara

Emiten badan usaha milik negara (BUMN) yang juga menjadi anggota Danantara telah melaporkan keuangan sepanjang semester I/2025 dengan kinerja beragam.

Setidaknya ada empat BUMN Karya yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Semuanya adalah PT Adhi Karya Tbk. (ADHI), PT PP Tbk. (PTPP), PT Wijaya Karya Tbk. (WIKA), PT Waskita Karya Tbk. (WSKT). 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Jaffry Prabu Prakoso
Editor : Jaffry Prabu Prakoso

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Bumi Resources (BUMI) Strengthens Position in Wolfram Gold Mining Project
Premium
16 menit yang lalu

Bumi Resources (BUMI) Strengthens Position in Wolfram Gold Mining Project

Kisi-Kisi Anyar JP Morgan di Alfamart (AMRT)
Premium
46 menit yang lalu

Kisi-Kisi Anyar JP Morgan di Alfamart (AMRT)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Suku Bunga BI Turun, Adu Cuan Saham, Obligasi, SBN, dan Reksa Dana

Suku Bunga BI Turun, Adu Cuan Saham, Obligasi, SBN, dan Reksa Dana

MSCI Pangkas Bobot, Saham Dian Swastatika (DSSA) Terperosok ke Zona Merah

MSCI Pangkas Bobot, Saham Dian Swastatika (DSSA) Terperosok ke Zona Merah

Kisi-Kisi Anyar JP Morgan di Alfamart (AMRT)

Kisi-Kisi Anyar JP Morgan di Alfamart (AMRT)

Meneropong Nasib Emiten Kesehatan Jelang Kenaikan Iuran BPJS 2026

Meneropong Nasib Emiten Kesehatan Jelang Kenaikan Iuran BPJS 2026

Harga Saham Emiten Sinar Mas (DSSA) Terjun Usai Dapat Sorotan MSCI

Harga Saham Emiten Sinar Mas (DSSA) Terjun Usai Dapat Sorotan MSCI

Indeks Bisnis-27 Hari Ini (21/8) Ditutup Menguat, Saham UNTR, DSNG & MYOR jadi Penopang

Indeks Bisnis-27 Hari Ini (21/8) Ditutup Menguat, Saham UNTR, DSNG & MYOR jadi Penopang

Saham Jagoan JP Morgan Usai Prabowo Paparkan RAPBN 2026

Saham Jagoan JP Morgan Usai Prabowo Paparkan RAPBN 2026

IHSG Hari Ini (21/8) Tertekan Saham DSSA, BREN, hingga DCII, Ditutup Melemah ke 7.890

IHSG Hari Ini (21/8) Tertekan Saham DSSA, BREN, hingga DCII, Ditutup Melemah ke 7.890

Berita Lainnya

Berita Terbaru

PREMIUM WRAP-UP: Cengkeraman Hashim Djojohadikusumo di WIFI hingga Kinerja Emiten BUMN Karya Danantara
Bursa & Saham
16 menit yang lalu

PREMIUM WRAP-UP: Cengkeraman Hashim Djojohadikusumo di WIFI hingga Kinerja Emiten BUMN Karya Danantara

Pelaku Pasar Kripto Dorong Kehadiran Stablecoin Berbasis Rupiah
Komoditas
21 menit yang lalu

Pelaku Pasar Kripto Dorong Kehadiran Stablecoin Berbasis Rupiah

Sukuk Ritel SR023 Diproyeksi Tebar Kupon 6%, Mulai Ditawarkan Besok (22/8)
Obligasi & Reksadana
40 menit yang lalu

Sukuk Ritel SR023 Diproyeksi Tebar Kupon 6%, Mulai Ditawarkan Besok (22/8)

Bos Telkom (TLKM) Ungkap Manfaat Digitalisasi ke Industri Manufaktur hingga Bank
Korporasi
1 jam yang lalu

Bos Telkom (TLKM) Ungkap Manfaat Digitalisasi ke Industri Manufaktur hingga Bank

Meneropong Nasib Emiten Kesehatan Jelang Kenaikan Iuran BPJS 2026
Obligasi & Reksadana
1 jam yang lalu

Meneropong Nasib Emiten Kesehatan Jelang Kenaikan Iuran BPJS 2026

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

2

Harga Emas Antam Termurah di Pegadaian Hari Ini Kamis, 21 Agustus 2025 Rp1.030.000

3

Harga Emas Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Pasar Spot

4

Harga Emas Antam Hari Ini Kamis, 21 Agustus Melejit Nyaris Tembus Rp2 Juta per Gram

5

Manuver PGEO Pacu 3 Proyek Panas Bumi Kejar Target EBT Prabowo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

PREMIUM WRAP-UP: Cengkeraman Hashim Djojohadikusumo di WIFI hingga Kinerja Emiten BUMN Karya Danantara

PREMIUM WRAP-UP: Cengkeraman Hashim Djojohadikusumo di WIFI hingga Kinerja Emiten BUMN Karya Danantara

Saham Jagoan JP Morgan Usai Prabowo Paparkan RAPBN 2026

Saham Jagoan JP Morgan Usai Prabowo Paparkan RAPBN 2026

BSDE Bidik Dana Rp3 Triliun untuk Pengembangan Kawasan BSD City

BSDE Bidik Dana Rp3 Triliun untuk Pengembangan Kawasan BSD City

Ardhantara Bakal Ambil Alih FUTR, Siap Kejar Kapitalisasi BREN & DSSA

Ardhantara Bakal Ambil Alih FUTR, Siap Kejar Kapitalisasi BREN & DSSA

Mantan Wasekjen Gerindra & Ajudan Prabowo Jadi Komisaris Waskita (WSKT)

Mantan Wasekjen Gerindra & Ajudan Prabowo Jadi Komisaris Waskita (WSKT)

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Kerajinan Kulit Ular Tembus Pasar Ekspor
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

2

Harga Emas Antam Termurah di Pegadaian Hari Ini Kamis, 21 Agustus 2025 Rp1.030.000

3

Harga Emas Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Pasar Spot

4

Harga Emas Antam Hari Ini Kamis, 21 Agustus Melejit Nyaris Tembus Rp2 Juta per Gram

5

Manuver PGEO Pacu 3 Proyek Panas Bumi Kejar Target EBT Prabowo