Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

AUM Reksa Dana Manulife AM (MAMI) Tumbuh 9,7%, Sebesar Rp8,3 Triliun Parkir di Saham

Reksa dana saham Manulife AM (MAMI) tumbuh 9,7% di 2025, dengan dana kelolaan Rp8,3 triliun. MAMI fokus pada saham domestik dengan potensi earnings atraktif.
Akbar Maulana al Ishaqi
Akbar Maulana al Ishaqi - Bisnis.com
Jumat, 22 Agustus 2025 | 14:00
Share
Director & Chief Investment Officer PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) Fixed Income Ezra Nazula (kiri) memberikan pemaparan disaksikan Direktur Pemberitaan & Produksi sekaligus Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia Maria Y. Benyamin saat media visit di redaksi Bisnis Indonesia di Jakarta, Selasa (4/6/2024). /Bisnis-Eusobio Chrysnamurti.
Director & Chief Investment Officer PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) Fixed Income Ezra Nazula (kiri) memberikan pemaparan disaksikan Direktur Pemberitaan & Produksi sekaligus Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia Maria Y. Benyamin saat media visit di redaksi Bisnis Indonesia di Jakarta, Selasa (4/6/2024). /Bisnis-Eusobio Chrysnamurti.

Bisnis.com, JAKARTA – Produk investasi reksa dana saham kembali diminati pasar seiring Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mulai rebound pada semester II/2025.

Director & Chief Investment Officer Fixed Income PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) Ezra Nazula mengungkapkan outflow reksa dana saham yang dialami industri sepanjang paruh pertama 2025 memang masih menahan net inflow, atau penjualan bersih sebesar Rp7,4 triliun. 

Namun, memasuki semester II/2025 kinerja reksa dana saham mulai pulih. Hal ini juga tercermin pada dana kelolaan MAMI yang mampu naik di atas pertumbuhan industri.

"Kelolaan reksa dana saham MAMI per Juli 2025 mencapai Rp8,3 triliun, atau naik 17,5%. Dana kelolaan reksa dana saham MAMI juga merupakan yang terbesar di industri saat ini. Sejak awal tahun, kelolaan reksa dana MAMI tumbuh sejauh 9,7%, di atas industri yang tumbuh sebesar 6,5%," kata Ezra kepada Bisnis, Jumat (22/8/2025).

Baca Juga : Kinerja Reksa Dana Saham Tersengat Rebound IHSG Semester II/2025

Adapun, sampai Juli 2025 total asset under management (AUM) yang dikelola MAMI mencapai Rp104,3 triliun, dengan pangsa pasar 12,1%. Dari angka itu, AUM reksa dana yang dikelola mencapai Rp47,3 triliun. 

"Besaran AUM total dan AUM reksa dana ini menempatkan MAMI sebagai manajer investasi terbesar di industri saat ini," ujarnya.

Sementara itu, Chief Investment Officer Equity MAMI Samuel Kesuma mengatakan dalam pengelolaan AUM pihaknya selalu mengedepankan inovasi berbasis kebutuhan investor.

Dia menegaskan, reksa dana saham yang ditawarkan perusahaan menyuguhkan beragam strategi, mulai dari yang berfokus pada saham-saham berkapitalisasi besar, berkapitalisasi kecil, syariah, dalam dan luar negeri dari bermacam kawasan. 

MAMI, kata dia, juga menyuguhkan reksa dana saham syariah global yang memberikan Pembagian hasil investasi atau dividen serta reksa dana saham yang berfokus pada ESG.

Adapun, fokus dari portofolio reksa dana saham MAMI adalah pada sektor yang orientasi usahanya di pasar domestik, dengan fundamental baik dan potensi earnings yang atraktif.

Menyambut momentum IHSG yang bullish, MAMI menyortir saham-saham dengan pendekatan fundamental berbasis riset dengan proses investasi yang sistematis. MAMI juga menerapkan kerangka analisa GCMV, atau Growth, Cashflow, Management, and Valuation sebagai basis dalam pemilihan saham.

"Sektor-sektor yang kami nilai memiliki potensi menarik adalah finansial dan konsumer," kata Samuel.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Maulana al Ishaqi
Editor : Dwi Nicken Tari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Fresh Momentum Drives Growth for Property Issuers
Premium
2 jam yang lalu

Fresh Momentum Drives Growth for Property Issuers

Tekanan Trump Menggoyang Pasar Minyak Dunia Jadi Kian Volatil
Premium
4 jam yang lalu

Tekanan Trump Menggoyang Pasar Minyak Dunia Jadi Kian Volatil

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Masuk Kuartal III/2025, MAMI: Obligasi Domestik Masih Potensial

Masuk Kuartal III/2025, MAMI: Obligasi Domestik Masih Potensial

Paling Tajir, Intip 10 Manajer Investasi dengan Dana Kelolaan Reksa Dana Tebal

Paling Tajir, Intip 10 Manajer Investasi dengan Dana Kelolaan Reksa Dana Tebal

BCA (BBCA) dan Manulife Aset Rilis Reksa Dana Pasar Uang Dolar AS

BCA (BBCA) dan Manulife Aset Rilis Reksa Dana Pasar Uang Dolar AS

Momen Dividen BBCA 2025, Reksa Dana Tambah Koleksi Saham BCA

Momen Dividen BBCA 2025, Reksa Dana Tambah Koleksi Saham BCA

Lepas Kendali di WIR Asia (WIRG), Intip Rekam Jejak Tri Ramadi

Lepas Kendali di WIR Asia (WIRG), Intip Rekam Jejak Tri Ramadi

Laut Biru Teknologi Lepas 641,87 Juta Saham WIR Asia (WIRG) Rp107,8 Miliar

Laut Biru Teknologi Lepas 641,87 Juta Saham WIR Asia (WIRG) Rp107,8 Miliar

Suspensi Dibuka, Saham BWPT Milik Peter Sondakh Lanjut Menghijau

Suspensi Dibuka, Saham BWPT Milik Peter Sondakh Lanjut Menghijau

IHSG Dibuka Menghijau, Saham BMRI, ACST, hingga MBSS Moncer

IHSG Dibuka Menghijau, Saham BMRI, ACST, hingga MBSS Moncer

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 22 Agustus 2025
Kurs
6 menit yang lalu

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 22 Agustus 2025

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Jumat 22 Agustus 2025
Rekomendasi
8 menit yang lalu

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Jumat 22 Agustus 2025

AUM Reksa Dana Manulife AM (MAMI) Tumbuh 9,7%, Sebesar Rp8,3 Triliun Parkir di Saham
Obligasi & Reksadana
9 menit yang lalu

AUM Reksa Dana Manulife AM (MAMI) Tumbuh 9,7%, Sebesar Rp8,3 Triliun Parkir di Saham

BNI Sekuritas Cetak Rekor MURI, Dorong Partisipasi AktifNasabahRitel
Bursa & Saham
4 jam yang lalu

BNI Sekuritas Cetak Rekor MURI, Dorong Partisipasi AktifNasabahRitel

Indeks Dolar AS Menguat Jelang Pidato Powell di Jackson Hole
Kurs
26 menit yang lalu

Indeks Dolar AS Menguat Jelang Pidato Powell di Jackson Hole

Memaksimalkan Profit dengan Top 5 Aplikasi Trading Terbaik
Bursa & Saham
36 menit yang lalu

Memaksimalkan Profit dengan Top 5 Aplikasi Trading Terbaik

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

2

Saham Jagoan JP Morgan Usai Prabowo Paparkan RAPBN 2026

3

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 22 Agustus Melonjak Tajam Rp1.981.000

4

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

5

Harga Emas Antam Hari Ini Jumat, 22 Agustus 2025 Dekati Level Rp2 Juta per Gram

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Penawaran Sukuk Ritel SR023 Resmi Dibuka, Patok Imbal Hasil hingga 5,95%

Penawaran Sukuk Ritel SR023 Resmi Dibuka, Patok Imbal Hasil hingga 5,95%

Pemerintah Atur Industri Kripto Lewat SID, CEO Triv: Untuk Perlindungan Konsumen

Pemerintah Atur Industri Kripto Lewat SID, CEO Triv: Untuk Perlindungan Konsumen

PREMIUM WRAP-UP: Cengkeraman Hashim Djojohadikusumo di WIFI hingga Kinerja Emiten BUMN Karya Danantara

PREMIUM WRAP-UP: Cengkeraman Hashim Djojohadikusumo di WIFI hingga Kinerja Emiten BUMN Karya Danantara

Saham Jagoan JP Morgan Usai Prabowo Paparkan RAPBN 2026

Saham Jagoan JP Morgan Usai Prabowo Paparkan RAPBN 2026

BSDE Bidik Dana Rp3 Triliun untuk Pengembangan Kawasan BSD City

BSDE Bidik Dana Rp3 Triliun untuk Pengembangan Kawasan BSD City

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

HM Sampoerna Gelar Pesta Rakyat Untuk Indonesia 2025
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

2

Saham Jagoan JP Morgan Usai Prabowo Paparkan RAPBN 2026

3

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 22 Agustus Melonjak Tajam Rp1.981.000

4

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

5

Harga Emas Antam Hari Ini Jumat, 22 Agustus 2025 Dekati Level Rp2 Juta per Gram