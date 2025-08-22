Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Intip Racikan Reksa Dana Bahana TCW, Ada BBCA hingga BUMI

Bahana TCW optimis reksa dana saham pulih di semester II/2025, fokus pada sektor perbankan, telekomunikasi, dan pertambangan untuk stabilitas dan pertumbuhan.
Akbar Maulana al Ishaqi
Akbar Maulana al Ishaqi - Bisnis.com
Jumat, 22 Agustus 2025 | 14:38
Share
Investor mencari informasi pergerakan harga saham di Depok, Jawa Barat, Rabu (4/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Investor mencari informasi pergerakan harga saham di Depok, Jawa Barat, Rabu (4/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja reksa dana saham memasuki semester II/2025 mulai pulih seiring dengan rebound Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). PT Bahana TCW Investment Management pun mengoleksi sejumlah saham untuk mengerek return produk reksa dana.

Direktur Investasi Bahana TCW IM Doni Firdaus mengatakan pada paruh kedua 2025 ini mulai terlihat akselerasi belanja pemerintah dan eksekusi kebijakan ekonomi yang menjadi katalis positif pendorong aktivitas ekonomi domestik. 

"Hal ini diharapkan memperbaiki likuiditas perbankan dan mengurangi tekanan biaya dana," kata Doni kepada Bisnis, Jumat (22/8/2025).

Adapun dalam pemilihan sektor saham yang dilakukan perusahaan, Doni menjelaskan pihaknya cenderung overweight pada perbankan besar, telekomunikasi, dan pertambangan yang dinilai menawarkan stabilitas arus kas dan prospek pertumbuhan berkelanjutan. 

Baca Juga : Kinerja Reksa Dana Saham Tersengat Rebound IHSG Semester II/2025

Di sisi lain, menurutnya kenaikan harga crude palm oil (CPO) dipandang sebagai angin positif bagi sektor perkebunan, namun menjadi tantangan bagi sektor fast-moving consumer goods (FMCG) yang menggunakan CPO sebagai bahan baku. 

"Oleh karena itu, pendekatan kami tetap selektif dan berbasis pada fundamental, dengan mempertimbangkan keseimbangan risiko dan peluang di setiap sektor," tegasnya.

Hingga Juli 2025, Bahana TCW mencatat dana kelolaan atau asset under management (AUM) sekitar Rp75,77 triliun. Untuk kategori reksa dana saham, Doni merinci salah satu produk unggulannya adalah Bahana Dana Ekuitas Andalan Kelas G yang secara year-to-date, hingga 20 Agustus 2025 tumbuh 8,92%.

Capaian tersebut menempatkan produk Bahana Dana Ekuitas Andalan Kelas G berada dalam kuartil 1 pada klasemen reksa dana saham industri. 

Beberapa portofolio saham yang termasuk di dalam reksa dana tersebut antara lain adalah BBCA, BMRI, BBNI, BBRI, TLKM, ANTM, ASII sampai BUMI.

Bank Central Asia Tbk. - TradingView

"Strategi yang kami terapkan berfokus pada perusahaan dengan fundamental yang sehat dan dividend yield yang solid, seperti perbankan besar, telekomunikasi, serta komoditas unggulan. Pendekatan ini menegaskan komitmen kami untuk memberikan nilai tambah jangka panjang, bukan hanya mengejar momentum jangka pendek," katanya.

Menilik kinerja reksa dana saham secara industri, data Infovesta Utama mencatat sampai dengan 20 Agustus 2025 Indeks Reksa Dana Saham (IRDSH) tumbuh 5,71% year to date. Posisinya membaik dibanding per akhir semester I/2025 yang secara year to date tumbuh 0,02%.

Doni mengatakan, kinerja reksa dana saham unggulan milik Bahana TCW MI sepanjang tahun ini selaras dengan tren industri, namun di akhir periode yang sama kinerjanya bahkan mampu melampaui (outperformed).

"Tren yang kami capai selaras, bahkan relatif lebih baik dibandingkan perkembangan industri. Hal ini ejalan dengan fokus kami menjaga tata kelola, disiplin investasi, dan diversifikasi produk," tandasnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Maulana al Ishaqi
Editor : Dwi Nicken Tari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Fresh Momentum Drives Growth for Property Issuers
Premium
3 jam yang lalu

Fresh Momentum Drives Growth for Property Issuers

Tekanan Trump Menggoyang Pasar Minyak Dunia Jadi Kian Volatil
Premium
5 jam yang lalu

Tekanan Trump Menggoyang Pasar Minyak Dunia Jadi Kian Volatil

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Paling Tajir, Intip 10 Manajer Investasi dengan Dana Kelolaan Reksa Dana Tebal

Paling Tajir, Intip 10 Manajer Investasi dengan Dana Kelolaan Reksa Dana Tebal

Diskusi Menelisik Sektor Investasi Danantara Indonesia

Diskusi Menelisik Sektor Investasi Danantara Indonesia

AUM Reksa Dana Manulife AM (MAMI) Tumbuh 9,7%, Sebesar Rp8,3 Triliun Parkir di Saham

AUM Reksa Dana Manulife AM (MAMI) Tumbuh 9,7%, Sebesar Rp8,3 Triliun Parkir di Saham

Lepas Kendali di WIR Asia (WIRG), Intip Rekam Jejak Tri Ramadi

Lepas Kendali di WIR Asia (WIRG), Intip Rekam Jejak Tri Ramadi

Laut Biru Teknologi Lepas 641,87 Juta Saham WIR Asia (WIRG) Rp107,8 Miliar

Laut Biru Teknologi Lepas 641,87 Juta Saham WIR Asia (WIRG) Rp107,8 Miliar

Suspensi Dibuka, Saham BWPT Milik Peter Sondakh Lanjut Menghijau

Suspensi Dibuka, Saham BWPT Milik Peter Sondakh Lanjut Menghijau

Fresh Momentum Drives Growth for Property Issuers

Fresh Momentum Drives Growth for Property Issuers

HUMI Milik Tommy Soeharto Tambah Armada, Bangun Dua Kapal SPHB

HUMI Milik Tommy Soeharto Tambah Armada, Bangun Dua Kapal SPHB

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Intip Racikan Reksa Dana Bahana TCW, Ada BBCA hingga BUMI
Obligasi & Reksadana
28 menit yang lalu

Intip Racikan Reksa Dana Bahana TCW, Ada BBCA hingga BUMI

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 22 Agustus 2025
Kurs
1 jam yang lalu

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 22 Agustus 2025

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Jumat 22 Agustus 2025
Rekomendasi
1 jam yang lalu

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Jumat 22 Agustus 2025

BNI Sekuritas Cetak Rekor MURI, Dorong Partisipasi AktifNasabahRitel
Bursa & Saham
5 jam yang lalu

BNI Sekuritas Cetak Rekor MURI, Dorong Partisipasi AktifNasabahRitel

AUM Reksa Dana Manulife AM (MAMI) Tumbuh 9,7%, Sebesar Rp8,3 Triliun Parkir di Saham
Obligasi & Reksadana
1 jam yang lalu

AUM Reksa Dana Manulife AM (MAMI) Tumbuh 9,7%, Sebesar Rp8,3 Triliun Parkir di Saham

Indeks Dolar AS Menguat Jelang Pidato Powell di Jackson Hole
Kurs
1 jam yang lalu

Indeks Dolar AS Menguat Jelang Pidato Powell di Jackson Hole

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

2

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 22 Agustus Melonjak Tajam Rp1.981.000

3

Saham Jagoan JP Morgan Usai Prabowo Paparkan RAPBN 2026

4

Harga Emas Antam Hari Ini Jumat, 22 Agustus 2025 Dekati Level Rp2 Juta per Gram

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Penawaran Sukuk Ritel SR023 Resmi Dibuka, Patok Imbal Hasil hingga 5,95%

Penawaran Sukuk Ritel SR023 Resmi Dibuka, Patok Imbal Hasil hingga 5,95%

Pemerintah Atur Industri Kripto Lewat SID, CEO Triv: Untuk Perlindungan Konsumen

Pemerintah Atur Industri Kripto Lewat SID, CEO Triv: Untuk Perlindungan Konsumen

PREMIUM WRAP-UP: Cengkeraman Hashim Djojohadikusumo di WIFI hingga Kinerja Emiten BUMN Karya Danantara

PREMIUM WRAP-UP: Cengkeraman Hashim Djojohadikusumo di WIFI hingga Kinerja Emiten BUMN Karya Danantara

Saham Jagoan JP Morgan Usai Prabowo Paparkan RAPBN 2026

Saham Jagoan JP Morgan Usai Prabowo Paparkan RAPBN 2026

BSDE Bidik Dana Rp3 Triliun untuk Pengembangan Kawasan BSD City

BSDE Bidik Dana Rp3 Triliun untuk Pengembangan Kawasan BSD City

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

HM Sampoerna Gelar Pesta Rakyat Untuk Indonesia 2025
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

2

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 22 Agustus Melonjak Tajam Rp1.981.000

3

Saham Jagoan JP Morgan Usai Prabowo Paparkan RAPBN 2026

4

Harga Emas Antam Hari Ini Jumat, 22 Agustus 2025 Dekati Level Rp2 Juta per Gram

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025