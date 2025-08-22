Harga Emas Antam Hari Ini Jumat, 22 Agustus 2025 Dekati Level Rp2 Juta per Gram

Harga emas Antam hari Ini, Jumat, 22 Agustus 2025, naik jadi Rp1.916.000 per gram. Sementara emas Antam termurah ukuran 0,5 gram dibanderol Rp1.008.000.

Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas Antam pada hari ini, Jumat (22/8/2025), terpantau mengalami penguatan, dengan dibanderol Rp1.916.000 per gram. Emas batangan Antam termurah berukuran 0,5 gram kini dibanderol Rp1.008.000.

Mengutip informasi pada laman Unit Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga emas Antam paling murah Rp1.008.000 berukuran 0,5 gram. Harga ini naik Rp1.000 dibandingkan perdagangan kemarin Rp1.007.000.

Kemudian harga emas Antam untuk bobot 1 gram mencapai harga Rp1.916.000 pada hari ini, naik Rp2.000 dibandingkan harga kemarin Rp1.914.000.

Harga untuk emas ukuran 5 gram tercatat sebesar Rp9.355.000, sedangkan ukuran 10 gram dibanderol Rp18.655.000.

Ukuran 25 gram dijual dengan harga Rp46.512.000, dan emas ukuran 50 gram dapat ditebus dengan harga Rp92.945.000.

Selanjutnya, emas Antam berukuran 100 gram ditawarkan seharga Rp185.812.000. Untuk ukuran 500 gram, harga yang ditetapkan adalah Rp928.320.000, sedangkan emas terbesar berukuran 1.000 gram dibanderol Rp1.856.600.000.

Sementara itu, harga jual kembali (buyback) emas Antam hari ini mencapai Rp1.762.000 per gram, naik Rp2.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nominal di atas Rp10 juta dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% bagi pemilik NPWP dan 3% bagi non-NPWP.

Pajak itu langsung dipotong dari nilai buyback. Sementara itu, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45% bagi pemilik NPWP dan 0,9% bagi non-NPWP. Setiap transaksi pembelian akan disertai dengan bukti potong PPh 22.

Harga Emas Antam Hari Ini, Jumat (22/8/2025) di Logam Mulia: