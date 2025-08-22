Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Harga Emas Antam Hari Ini Jumat, 22 Agustus 2025 Dekati Level Rp2 Juta per Gram

Harga emas Antam hari Ini, Jumat, 22 Agustus 2025, naik jadi Rp1.916.000 per gram. Sementara emas Antam termurah ukuran 0,5 gram dibanderol Rp1.008.000.
Ibad Durrohman
Ibad Durrohman - Bisnis.com
Jumat, 22 Agustus 2025 | 08:46
Share
Karyawati memperlihatkan logam mulia di Butik Emas Logam Mulia Antam, Jakarta, Senin (2/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Karyawati memperlihatkan logam mulia di Butik Emas Logam Mulia Antam, Jakarta, Senin (2/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Ringkasan Berita
  • Harga emas Antam pada Jumat, 22 Agustus 2025, mencapai Rp1.916.000 per gram, mengalami kenaikan Rp2.000 dari hari sebelumnya.
  • Harga jual kembali (buyback) emas Antam naik Rp2.000 menjadi Rp1.762.000 per gram.
  • Penjualan kembali emas di atas Rp10 juta dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% untuk pemilik NPWP dan 3% untuk non-NPWP, sementara pembelian dikenakan PPh 22 sebesar 0,45% untuk pemilik NPWP dan 0,9% untuk non-NPWP.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas Antam pada hari ini, Jumat (22/8/2025), terpantau mengalami penguatan, dengan dibanderol Rp1.916.000 per gram. Emas batangan Antam termurah berukuran 0,5 gram kini dibanderol Rp1.008.000.

Mengutip informasi pada laman Unit Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga emas Antam paling murah Rp1.008.000 berukuran 0,5 gram. Harga ini naik Rp1.000 dibandingkan perdagangan kemarin Rp1.007.000.

Kemudian harga emas Antam untuk bobot 1 gram mencapai harga Rp1.916.000 pada hari ini, naik Rp2.000 dibandingkan harga kemarin Rp1.914.000.

Harga untuk emas ukuran 5 gram tercatat sebesar Rp9.355.000, sedangkan ukuran 10 gram dibanderol Rp18.655.000. 

Ukuran 25 gram dijual dengan harga Rp46.512.000, dan emas ukuran 50 gram dapat ditebus dengan harga Rp92.945.000.

Selanjutnya, emas Antam berukuran 100 gram ditawarkan seharga Rp185.812.000. Untuk ukuran 500 gram, harga yang ditetapkan adalah Rp928.320.000, sedangkan emas terbesar berukuran 1.000 gram dibanderol Rp1.856.600.000.

Baca Juga

Sementara itu, harga jual kembali (buyback) emas Antam hari ini mencapai Rp1.762.000 per gram, naik Rp2.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nominal di atas Rp10 juta dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% bagi pemilik NPWP dan 3% bagi non-NPWP. 

Pajak itu langsung dipotong dari nilai buyback. Sementara itu, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45% bagi pemilik NPWP dan 0,9% bagi non-NPWP. Setiap transaksi pembelian akan disertai dengan bukti potong PPh 22.

Harga Emas Antam Hari Ini, Jumat (22/8/2025) di Logam Mulia:

Berat Harga Dasar
0,5 gr Rp1.008.000
1 gr Rp1.916.000
2 gr Rp3.772.000
3 gr Rp5.633.000
5 gr Rp9.355.000
10 gr Rp18.655.000
25 gr Rp46.512.000
50 gr Rp92.945.000
100 gr Rp185.812.000
250 gr Rp464.265.000
500 gr Rp928.320.000
1000 gr Rp1.856.600.000
 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ibad Durrohman
Editor : Ibad Durrohman

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Sinyal Akuisisi Linknet (LINK) dan Manuver Surge (WIFI)
Premium
2 jam yang lalu

Sinyal Akuisisi Linknet (LINK) dan Manuver Surge (WIFI)

Target Harga Saham PGEO di Tengah Manuver Kejar Target EBT Prabowo
Premium
2 jam yang lalu

Target Harga Saham PGEO di Tengah Manuver Kejar Target EBT Prabowo

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 22 Agustus 2025 & Besaran Pajaknya

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 22 Agustus 2025 & Besaran Pajaknya

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 22 Agustus Melonjak Tajam Rp1.981.000

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 22 Agustus Melonjak Tajam Rp1.981.000

Harga Emas Terkoreksi, Pasar Waspada Arah Kebijakan The Fed

Harga Emas Terkoreksi, Pasar Waspada Arah Kebijakan The Fed

Wow! JP Morgan Blak-blakan soal Nasib Harga Emas pada Akhir Tahun 2025

Wow! JP Morgan Blak-blakan soal Nasib Harga Emas pada Akhir Tahun 2025

PREMIUM WRAP-UP: Cengkeraman Hashim Djojohadikusumo di WIFI hingga Kinerja Emiten BUMN Karya Danantara

PREMIUM WRAP-UP: Cengkeraman Hashim Djojohadikusumo di WIFI hingga Kinerja Emiten BUMN Karya Danantara

Nasib Cuan & Boncos Pembeli Emas Antam Usai BI Rate Dipangkas Agustus 2025

Nasib Cuan & Boncos Pembeli Emas Antam Usai BI Rate Dipangkas Agustus 2025

Emas Meroket! Simak Daftar Harga 3 Merek Emas di Pegadaian Hari Ini Kamis (21/8)

Emas Meroket! Simak Daftar Harga 3 Merek Emas di Pegadaian Hari Ini Kamis (21/8)

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Kamis, 21 Agustus 2025

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Kamis, 21 Agustus 2025

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Rupiah Dibuka Terdepresiasi ke Level Rp16.345,5 per Dolar AS Jelang Akhir Pekan (22/8)
Kurs
4 menit yang lalu

Rupiah Dibuka Terdepresiasi ke Level Rp16.345,5 per Dolar AS Jelang Akhir Pekan (22/8)

BNI Sekuritas Cetak Rekor MURI, Dorong Partisipasi Aktif Nasabah Ritel
Bursa & Saham
9 menit yang lalu

BNI Sekuritas Cetak Rekor MURI, Dorong Partisipasi Aktif Nasabah Ritel

IHSG Dibuka Menghijau, Saham BMRI, ACST, hingga MBSS Moncer
Bursa & Saham
13 menit yang lalu

IHSG Dibuka Menghijau, Saham BMRI, ACST, hingga MBSS Moncer

BNI Sekuritas Cetak Rekor MURI, Dorong Partisipasi AktifNasabahRitel
Bursa & Saham
9 menit yang lalu

BNI Sekuritas Cetak Rekor MURI, Dorong Partisipasi AktifNasabahRitel

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 22 Agustus 2025
Kurs
21 menit yang lalu

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 22 Agustus 2025

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Jumat 22 Agustus 2025
Rekomendasi
26 menit yang lalu

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Jumat 22 Agustus 2025

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

2

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Kamis, 21 Agustus 2025

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

4

Saham Jagoan JP Morgan Usai Prabowo Paparkan RAPBN 2026

5

Strategi Abadi Nusantara (PACK) Masuk ke Bisnis Nikel dengan OWK, Harga Saham ARB

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pemerintah Atur Industri Kripto Lewat SID, CEO Triv: Untuk Perlindungan Konsumen

Pemerintah Atur Industri Kripto Lewat SID, CEO Triv: Untuk Perlindungan Konsumen

PREMIUM WRAP-UP: Cengkeraman Hashim Djojohadikusumo di WIFI hingga Kinerja Emiten BUMN Karya Danantara

PREMIUM WRAP-UP: Cengkeraman Hashim Djojohadikusumo di WIFI hingga Kinerja Emiten BUMN Karya Danantara

Saham Jagoan JP Morgan Usai Prabowo Paparkan RAPBN 2026

Saham Jagoan JP Morgan Usai Prabowo Paparkan RAPBN 2026

BSDE Bidik Dana Rp3 Triliun untuk Pengembangan Kawasan BSD City

BSDE Bidik Dana Rp3 Triliun untuk Pengembangan Kawasan BSD City

Ardhantara Bakal Ambil Alih FUTR, Siap Kejar Kapitalisasi BREN & DSSA

Ardhantara Bakal Ambil Alih FUTR, Siap Kejar Kapitalisasi BREN & DSSA

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Saksi Bisu Kolonialisme Belanda yang Kini Jadi Destinasi Wisata Sejarah
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

2

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Kamis, 21 Agustus 2025

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

4

Saham Jagoan JP Morgan Usai Prabowo Paparkan RAPBN 2026

5

Strategi Abadi Nusantara (PACK) Masuk ke Bisnis Nikel dengan OWK, Harga Saham ARB