Indeks Bisnis-27 Dibuka merah, Saham BBCA, BBRI hingga BMRI Kompak Lesu

Indeks Bisnis-27 dibuka melemah 0,19% ke 536,67. Saham bank besar seperti BBCA, BBRI, dan BBNI turun, sementara beberapa saham lain seperti ICBP dan INKP menguat.
Fahmi Ahmad Burhan
Fahmi Ahmad Burhan
Jumat, 22 Agustus 2025 | 09:46
Layar menampilkan grafik pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Jakarta, Kamis (21/8/2025). Bisnis/Abdurachman
Layar menampilkan grafik pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Jakarta, Kamis (21/8/2025). Bisnis/Abdurachman
  • Indeks Bisnis-27 dibuka melemah 0,19% ke level 536,67 dengan 13 dari 27 konstituen mencatatkan penurunan harga saham.
  • Saham bank besar seperti BBCA, BBRI, BBNI, dan BMRI mengalami penurunan, sementara saham bank syariah BRIS turun 0,72%.
  • Beberapa saham seperti AKRA, ANTM, ASII, dan ICBP mencatatkan kenaikan, sementara saham lainnya bergerak stagnan.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Bisnis-27 bergerak melemah pada pembukaan perdagangan hari ini, Jumat (22/8/2025). Sejumlah saham bank jumbo seperti BBCA hingga BBRI terpantau kompak memerah pagi ini.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), pada pukul 09.15 WIB, indeks hasil kerja sama BEI dengan harian Bisnis Indonesia ini turun 0,19% ke level 536,67 pada pembukaan perdagangan hari ini.

Indeks bergerak di kisaran 535,49 hingga 539,38 pada pembukaan perdagangan hari ini. Dari 27 konstituen, terdapat 13 saham yang mencatatkan pelemahan harga, sembilan saham parkir di zona hijau, dan lima saham berjalan di tempat.

Di antara konstituen di indeks Bisnis-27 yang berkinerja lesu, deretan saham bank jumbo kompak melemah. Harga saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) misalnya turun 0,29% pada pembukaan perdagangan.

Selain itu, saham PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BBNI) turun 0,22%, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) turun 0,24%, dan PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) turun 0,20%.

Saham bank syariah di indeks Bisnis-27 yakni PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) juga mencatatkan penurunan harga 0,72%.

Lalu, konstituen di indeks Bisnis-27 lainnya yang melorot antara lain PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) turun 1,24%, PT Dharma Satya Nusantara Tbk. (DSNG) turun 0,30%, PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF) turun 2,84%, dan PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) turun 0,75%.

Kemudian, harga saham PT Mitra Keluarga Karya Tbk. (MIKA) turun 0,84%, PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) turun 0,41%, PT Telkom Indonesia Tbk. (TLKM) turun 0,62%, dan PT United Tractors Tbk. (UNTR) turun 0,19%.

Terdapat pula deretan saham di indeks Bisnis-27 yang menguat. Harga saham PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA) naik 0,82%, PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) naik 0,71%, PT Astra International Tbk. (ASII) naik 0,44%, dan PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) naik 0,66%.

Selain itu, harga saham PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) naik 1,05%, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (INKP) naik 1,62%, PT Mayora Indah Tbk. (MYOR) naik 0,44%, PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) naik 0,29%, serta PT Surya Citra Media Tbk. (SCMA) naik 1,42%.

Sementara, deretan saham lainnya bergerak stagnan antara lain PT Barito Pasifik Tbk. (BRPT), PT Ciputra Development Tbk. (CTRA), PT Medikaloka Hermina Tbk. (HEAL), PT Indosat Tbk. (ISAT), serta PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. (SIDO).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Penulis : Fahmi Ahmad Burhan
Editor : Ibad Durrohman

