Jangan Lupa, Hari Ini Jadwal Cum Date Dividen GEMS, SILO, CLEO, GHON, TSPC

Bisnis.com, JAKARTA – Hari ini, Kamis (9/6/2022), adalah jadwal cum date pembagian dividen sejumlah emiten, di antaranya PT Golden Energy Mines Tbk. (GEMS) dan PT Siloam International Hospitals Tbk. (SILO).

Selain itu, jadwal cum dividen PT Sariguna Primatirta Tbk. (CLEO) dan PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk. (GHON) juga jatuh pada hari ini.

Emiten batu bara grup Sinarmas PT Golden Energy Mines Tbk. (GEMS) akan membagikan dividen interim tahun buku 2022 sebesar US$120 juta atau US$0,0204 per saham.

GEMS menggunakan kurs tengah BI per tanggal 30 Mei 2022 senilai Rp14.578 per dolar AS untuk dividen interim ini, sehingga total dividen interim yang akan dibagikan senilai Rp1,749 miliar atau setara Rp297,39 per saham.

Sementara itu, emiten rumah sakit grup Lippo PT Siloam International Hospitals Tbk. (SILO) akan membagikan dividen tunai senilai Rp19,30 per sahamnya. Total dividen yang didistribusikan sebesar Rp249,9 miliar atau setara dengan 36 persen dari laba bersih perseroan untuk tahun buku 2021.

Dalam keterbukaan informasi perseroan diungkapkan, pembagian dividen tersebut berdasarkan keputusan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang telah diselenggarakan pada 31 Mei 2022.

“Perseroan akan membagikan dividen tunai sebesar Rp19,30 (sembilan belas koma tiga puluh Rupiah) per saham (“Dividen”), yang akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan yang berhak,” tulis Direksi SILO, dikutip Jumat (3/6/2022).

Adapun PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk. (GHON) membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2021 senilai Rp55 miliar, atau setara Rp100 per lembar sahamnya, dengan catatan jika sudah ada kepastian jumlah saham yang akan dibagi.

“Total nilai dividen sudah ditentukan Rp55 miliar, dividen per saham Rp100,” tulis Sekretaris Perusahaan GHON Yoyong, dikutip Jumat (3/6/2022).

Sebagai informasi, dividen tunai bersal dari alokasi laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk tahun buku 2021 senilai Rp89,85 miliar.

Emiten air minum kemasan PT Sariguna Primatirta Tbk. (CLEO) atau Tanobel Food juga akan membagikan dividen tunai dari laba tahun buku 2021.

Total dividen yang akan dibagikan perusahaan mencapai Rp42 miliar dan telah disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar hari ini, Selasa (31/5/2022).

Direktur Keuangan CLEO Lukas Setio Wongso menyampaikan total dividen tersebut mencakup dividen interim Rp30 miliar yang dibayarkan pada Desember 2021. Sementara sisanya akan dibayarkan sebagai dividen final.

Selain itu, PT Tempo Scan Pacific Tbk. (TSPC) juga akan membagikan dividen final Rp315,69 miliar atau Rp70 per saham. Adapun nilai tersebut diambil dari laba bersih TSPC tahun 2021 sebesar Rp823,76 miliar. Keputusan ini disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar Selasa (31/5).

