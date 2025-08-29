Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

IHSG Diproyeksi Melemah, Cermati Gerak Saham BBTN, INCO hingga BBCA

IHSG diperkirakan melemah pada perdagangan hari ini, dengan saham pilihan Phintraco Sekuritas dan MNC Sekuritas meliputi BBTN, BBCA, INCO, hingga HRTA.
Dionisio Damara Tonce
Dionisio Damara Tonce - Bisnis.com
Jumat, 29 Agustus 2025 | 08:08
Share
Karyawan melihat layar yang menampilkan pergerakan harga saham di Jakarta, Senin (21/7/2025)./JIBI/Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Karyawan melihat layar yang menampilkan pergerakan harga saham di Jakarta, Senin (21/7/2025)./JIBI/Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks harga saham gabungan (IHSG) diperkirakan bergerak melemah pada perdagangan Jumat (29/8/2025). Di tengah proyeksi ini, saham pilihan hari ini meliputi BBTN, BBCA, INCO, hingga HRTA. 

Pada penutupan perdagangan Kamis (28/8/2025), IHSG lagi-lagi menyentuh level 8.000. Level tertinggi IHSG secara intraday terbentuk di level 8.022,76.

Meski demikian, IHSG ditutup menguat 15,91 poin atau 0,2% ke posisi 7.952,09 pada kemarin. Level itu merupakan posisi penutupan tertinggi IHSG sepanjang masa atau all time high (ATH) sekaligus mencerminkan kenaikan 12,32% secara year-to-date (YtD). 

Head of Research Phintraco Sekuritas Valdy Kurniawan menyampaikan bahwa indeks komposit ditutup naik tipis 0,20% ke posisi 7.952 pada perdagangan kemarin. Namun, penguatan indeks disertai sinyal teknikal yang mengindikasikan tekanan jual.

“Secara teknikal, pembentukan histogram negatif pada MACD masih berlanjut serta IHSG membentuk long upper shadow yang mengindikasikan adanya tekanan jual,” ujarnya dalam publikasi riset harian. 

Phintraco Sekuritas memperkirakan indeks komposit berisiko melemah menuju support level 7.900 dengan resistance berada di 8.020 dan pivot di 7.950. 

Baca Juga : Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Jumat 29 Agustus 2025

Valdy menuturkan bahwa dari sentimen eksternal, pasar mencermati keputusan Bank Sentral Korea Selatan yang mempertahankan suku bunga acuan di level 2,5% untuk kedua kalinya, sesuai dengan perkiraan pelaku pasar.

Selain itu, investor juga mengawasi dampak tarif impor Amerika Serikat (AS) sebesar 50% terhadap India yang berpotensi menekan sentimen perdagangan di kawasan. 

Sementara dari Eropa, Jerman akan merilis data Retail Sales Juli 2025 yang diperkirakan melemah 0,4% secara bulanan, setelah pada Juni naik 1%. Inflasi Jerman juga diperkirakan meningkat menjadi 2,1% pada Agustus dari 2% bulan sebelumnya.

Baca Juga : Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 29 Agustus 2025 Tembus Rp2.022.000

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, Phintraco Sekuritas merekomendasikan sejumlah saham pilihan pada hari ini, yakni PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN), PT Hartadinata Abadi Tbk. (HRTA), PT Energi Mega Persada Tbk. (ENRG), PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), dan PT Alam Sutera Realty Tbk. (ASRI). 

Di sisi lain, tim riset MNC Sekuritas menilai IHSG cenderung konsolidasi dan kembali tertahan di area resistance. Secara teknikal, posisi IHSG saat ini diperkirakan tengah berada pada fase wave [v] dari wave 1 dalam struktur wave (3) pada label hitam.

MNC Sekuritas memproyeksikan bahwa level support indeks komposit hari ini berada di 7.848 dan 7.680, sementara level resistance diestimasikan di posisi 8.008 dan 8.103.

“Dengan kondisi ini, ruang kenaikan IHSG berpotensi kembali terbatas di area resistance dalam jangka pendek,” tulis tim riset MNC Sekuritas. 

 

Berikut rekomendasi saham pilihan MNC Sekuritas:

 

BBNI – Buy on Weakness

BBNI menguat 0,22% ke level 4.460 meski masih didominasi tekanan jual. Pergerakan saham masih mampu bertahan di atas MA200. Saat ini, posisi BBNI diperkirakan berada pada bagian wave iv dari wave (c).

- Buy on Weakness: 4.310–4.430

- Target Price: 4.530, 4.650

- Stoploss: di bawah 4.230

 

INCO – Buy on Weakness 

INCO terkoreksi 1,04% ke 3.800 dengan tekanan jual, namun masih bertahan di atas MA20. Selama mampu bertahan di atas 3.610 sebagai level stoploss, INCO diperkirakan berada di awal wave v dari wave (c).

- Buy on Weakness: 3.720–3.790

- Target Price: 4.030, 4.250

- Stoploss: di bawah 3.610

 

PNLF – Buy on Weakness

PNLF naik 1,50% ke 270 dengan disertai volume pembelian, serta bertahan di atas MA60. Posisi PNLF diperkirakan sedang berada di awal wave (v) dari wave [i].

- Buy on Weakness: 266–270

- Target Price: 282, 290

- Stoploss: di bawah 264

 

WIRG – Spec Buy

WIRG ditutup stagnan di 197 namun disertai volume pembelian. Selama mampu bertahan di atas 188, posisi WIRG diperkirakan berada di awal wave 5 dari wave (C) pada label hitam.

- Spec Buy: 192–196

- Target Price: 222, 252

- Stoploss: di bawah 188

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dionisio Damara Tonce
Editor : Ana Noviani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Taruhan Besar Pemodal Kakap di ANTM, MDKA, AMMN, Kala Asing Menjauh dari Emiten Tambang
Premium
2 jam yang lalu

Taruhan Besar Pemodal Kakap di ANTM, MDKA, AMMN, Kala Asing Menjauh dari Emiten Tambang

Revisi Positif untuk BTN (BBTN) Semester II/2025
Premium
10 jam yang lalu

Revisi Positif untuk BTN (BBTN) Semester II/2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Jumat 29 Agustus 2025

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Jumat 29 Agustus 2025

Lesu Darah Emiten Sektor Konsumer ICBP, AMRT, MAPA Cs di Tengah Fase Bullish IHSG

Lesu Darah Emiten Sektor Konsumer ICBP, AMRT, MAPA Cs di Tengah Fase Bullish IHSG

Saham Bumi Serpong Damai (BSDE) Tancap Gas, Intip Sentimen Pendorongnya

Saham Bumi Serpong Damai (BSDE) Tancap Gas, Intip Sentimen Pendorongnya

Dana Asing Mengalir Deras, Pertumbuhan Ekonomi RI dan Penurunan BI Rate jadi Pendorong

Dana Asing Mengalir Deras, Pertumbuhan Ekonomi RI dan Penurunan BI Rate jadi Pendorong

IHSG Hari Ini (28/8) Sempat Sentuh ATH, Saham TOBA, DSSA, hingga BBCA Moncer

IHSG Hari Ini (28/8) Sempat Sentuh ATH, Saham TOBA, DSSA, hingga BBCA Moncer

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 28 Agustus 2025

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 28 Agustus 2025

Detik-Detik Emiten Tommy Soeharto (HITS) Go Private, Saham HUMI Terus ARA

Detik-Detik Emiten Tommy Soeharto (HITS) Go Private, Saham HUMI Terus ARA

IHSG Dibuka Menguat Dekati Level 8.000, Didorong Laju Saham ASII, DSSA & TLKM

IHSG Dibuka Menguat Dekati Level 8.000, Didorong Laju Saham ASII, DSSA & TLKM

Berita Lainnya

Berita Terbaru

IHSG Diproyeksi Melemah, Cermati Gerak Saham BBTN, INCO hingga BBCA
Bursa & Saham
26 menit yang lalu

IHSG Diproyeksi Melemah, Cermati Gerak Saham BBTN, INCO hingga BBCA

Saham Bumi Serpong Damai (BSDE) Tancap Gas, Intip Sentimen Pendorongnya
Rekomendasi
34 menit yang lalu

Saham Bumi Serpong Damai (BSDE) Tancap Gas, Intip Sentimen Pendorongnya

Dilema Investasi Nikel: Aliansi Raksasa Danantara-INCO hingga Ancaman Royalti
Korporasi
34 menit yang lalu

Dilema Investasi Nikel: Aliansi Raksasa Danantara-INCO hingga Ancaman Royalti

Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Melejit Hari Ini 29 Agustus 2025
Emas
44 menit yang lalu

Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Melejit Hari Ini 29 Agustus 2025

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 29 Agustus 2025 Tembus Rp2.022.000
Emas
1 jam yang lalu

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 29 Agustus 2025 Tembus Rp2.022.000

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Kamis, 28 Agustus 2025 & Besaran Pajaknya

2

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 28 Agustus 2025

3

Rupiah Menguat, Cek Kurs Dolar AS Hari Ini (28/8) di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI

4

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 28 Agustus 2025

5

BEI Suspensi Saham Humpuss (HUMI) Milik Tommy Soeharto Usai Melejit 211%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Intip Seri Sukuk Ritel Baru yang Diramal Paling Diburu Investor

Intip Seri Sukuk Ritel Baru yang Diramal Paling Diburu Investor

Sukuk SR023 Diprediksi Diburu Investor di Tengah Tren Penurunan BI Rate

Sukuk SR023 Diprediksi Diburu Investor di Tengah Tren Penurunan BI Rate

Indeks Bisnis-27 Ditutup Menguat, ANTM, ASII, BBCA hingga BBNI Cuan

Indeks Bisnis-27 Ditutup Menguat, ANTM, ASII, BBCA hingga BBNI Cuan

IHSG Kembali Tembus 8.000 Terdongkrak Saham TOBA, DSSA, BBCA

IHSG Kembali Tembus 8.000 Terdongkrak Saham TOBA, DSSA, BBCA

PREMIUM NOTES: Kinerja Emiten Konglomerat Masuk MSCI hingga Ekspor Batu Bara INDY & PTBA

PREMIUM NOTES: Kinerja Emiten Konglomerat Masuk MSCI hingga Ekspor Batu Bara INDY & PTBA

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

7 Anggota Brimob Diperiksa Terkait Tewasnya Ojol dalam Aksi 28 Agustus
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Kamis, 28 Agustus 2025 & Besaran Pajaknya

2

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 28 Agustus 2025

3

Rupiah Menguat, Cek Kurs Dolar AS Hari Ini (28/8) di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI

4

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 28 Agustus 2025

5

BEI Suspensi Saham Humpuss (HUMI) Milik Tommy Soeharto Usai Melejit 211%